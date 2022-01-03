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План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов
План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов - РИА Новости, 03.01.2022
План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов
Власти Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами прорабатывают план мероприятий будущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T07:26
2022-01-03T08:50
экономика
в мире
санкт-петербург
александр беглов
воз
петербургский международный экономический форум (фонд)
уефа
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами прорабатывают план мероприятий будущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Кроме того, отметил губернатор, в ближайшие годы в Петербурге пройдет несколько крупных международных мероприятий, в том числе Международный конгресс математиков, Петербургский международный газовый форум, Всемирный энергетический конгресс."Конгрессы и выставки — важная часть нашего стратегического направления "Открытый город". Мы чтим и развиваем традиции, заложенные основателем Санкт-Петербурга Петром I. В современном мире — это еще и важная часть любой развитой экономики", — подчеркнул Беглов.По его словам, за три квартала 2021 года в городе прошли 153 таких мероприятия, причем их организаторы успешно освоили онлайн-форматы."Мы исходим из того, что гибридный формат сохранится в мире до улучшения глобальной эпидситуации. Петербург к этому готов. На наши планы подготовки к приему крупных событий это не влияет. В ближайшие три года проведем у себя не только ПМЭФ, но также Международный Арктический форум, Международный конгресс математиков, Всемирный энергетический конгресс, Петербургский международный газовый форум, Европейский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills", — сказал Беглов.Северная столица примет и крупные спортивные события — финал Лиги чемпионов УЕФА, чемпионаты мира по волейболу и по хоккею.Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России. В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м прошел при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности и с учетом требований ВОЗ.
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экономика, в мире, санкт-петербург, александр беглов, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), уефа, россия
07:26 03.01.2022 (обновлено: 08:50 03.01.2022)
 
План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов

Губернатор Петербурга Беглов: план мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами прорабатывают план мероприятий будущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

"Юбилейный, 25-й ПМЭФ в этом году вновь пройдет на площадке "Экспофорума". Она доказала свою готовность к эффективной работе в условиях пандемии. Вместе с федеральными органами мы прорабатываем повестку ПМЭФ и план мероприятий на 15-18 июня 2022 года", — сказал он.

Кроме того, отметил губернатор, в ближайшие годы в Петербурге пройдет несколько крупных международных мероприятий, в том числе Международный конгресс математиков, Петербургский международный газовый форум, Всемирный энергетический конгресс.
"Конгрессы и выставки — важная часть нашего стратегического направления "Открытый город". Мы чтим и развиваем традиции, заложенные основателем Санкт-Петербурга Петром I. В современном мире — это еще и важная часть любой развитой экономики", — подчеркнул Беглов.
По его словам, за три квартала 2021 года в городе прошли 153 таких мероприятия, причем их организаторы успешно освоили онлайн-форматы.
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"Мы исходим из того, что гибридный формат сохранится в мире до улучшения глобальной эпидситуации. Петербург к этому готов. На наши планы подготовки к приему крупных событий это не влияет. В ближайшие три года проведем у себя не только ПМЭФ, но также Международный Арктический форум, Международный конгресс математиков, Всемирный энергетический конгресс, Петербургский международный газовый форум, Европейский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills", — сказал Беглов.
Северная столица примет и крупные спортивные события — финал Лиги чемпионов УЕФА, чемпионаты мира по волейболу и по хоккею.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России. В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м прошел при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности и с учетом требований ВОЗ.
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