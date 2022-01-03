https://ria.ru/20220103/pmef-1766457547.html

План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов

План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов - РИА Новости, 03.01.2022

План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов

Власти Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами прорабатывают план мероприятий будущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T07:26

2022-01-03T07:26

2022-01-03T08:50

экономика

в мире

санкт-петербург

александр беглов

воз

петербургский международный экономический форум (фонд)

уефа

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга совместно с федеральными органами прорабатывают план мероприятий будущего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказал в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Кроме того, отметил губернатор, в ближайшие годы в Петербурге пройдет несколько крупных международных мероприятий, в том числе Международный конгресс математиков, Петербургский международный газовый форум, Всемирный энергетический конгресс."Конгрессы и выставки — важная часть нашего стратегического направления "Открытый город". Мы чтим и развиваем традиции, заложенные основателем Санкт-Петербурга Петром I. В современном мире — это еще и важная часть любой развитой экономики", — подчеркнул Беглов.По его словам, за три квартала 2021 года в городе прошли 153 таких мероприятия, причем их организаторы успешно освоили онлайн-форматы."Мы исходим из того, что гибридный формат сохранится в мире до улучшения глобальной эпидситуации. Петербург к этому готов. На наши планы подготовки к приему крупных событий это не влияет. В ближайшие три года проведем у себя не только ПМЭФ, но также Международный Арктический форум, Международный конгресс математиков, Всемирный энергетический конгресс, Петербургский международный газовый форум, Европейский чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills", — сказал Беглов.Северная столица примет и крупные спортивные события — финал Лиги чемпионов УЕФА, чемпионаты мира по волейболу и по хоккею.Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента России. В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19, а в 2021-м прошел при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности и с учетом требований ВОЗ.

https://ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html

https://ria.ru/20211208/putin-1762795550.html

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экономика, в мире, санкт-петербург, александр беглов, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), уефа, россия