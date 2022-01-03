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Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным
Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным - РИА Новости, 03.01.2022
Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным
Решение о проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников школ "Алые паруса" летом 2021 года было правильным,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:49
2022-01-03T12:08
общество
санкт-петербург
александр беглов
воз
петербургский международный экономический форум (фонд)
ирина потехина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Решение о проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников школ "Алые паруса" летом 2021 года было правильным, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Решение было сложным, но правильным. Все мероприятия в рамках двух важнейших для города событий состоялись в соответствии с регламентами безопасности, согласованными с санитарными органами. Напомню, ПМЭФ стал первым в мире мероприятием такого уровня с начала пандемии в офлайн-режиме", - сказал он."Наш опыт организации входного ПЦР-тестирования, вакцинации персонала, использования СИЗов, контроля здоровья участников на площадке "Экспофорума" вызвал большой интерес в других странах", - добавил губернатор.ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня 2021 года в КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидбезопасности по предупреждению распространения COVID-19 с учетом требований ВОЗ.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня 2021 года с соблюдением притивоэпидемических мер. Для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител. В июле вице-губернатор города Ирина Потехина сообщала, что проведение праздника "Алые паруса" не вызвало вспышку коронавируса.Полный текст интервью губернатора Петербурга Александра Беглова &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/pmef-1766461377.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), ирина потехина
11:49 03.01.2022 (обновлено: 12:08 03.01.2022)
 
Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным

Губернатор Петербурга Беглов назвал проведение "Алых парусов" летом 2021 года правильным

© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкБриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Бриг Россия прибыл к празднику Алые паруса у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
Бриг "Россия" прибыл к празднику "Алые паруса" у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Решение о проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников школ "Алые паруса" летом 2021 года было правильным, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"Решение было сложным, но правильным. Все мероприятия в рамках двух важнейших для города событий состоялись в соответствии с регламентами безопасности, согласованными с санитарными органами. Напомню, ПМЭФ стал первым в мире мероприятием такого уровня с начала пандемии в офлайн-режиме", - сказал он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
09:38В России
Беглов: Петербург начал готовиться к проведению ПМЭФ-2022
"Наш опыт организации входного ПЦР-тестирования, вакцинации персонала, использования СИЗов, контроля здоровья участников на площадке "Экспофорума" вызвал большой интерес в других странах", - добавил губернатор.
ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня 2021 года в КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидбезопасности по предупреждению распространения COVID-19 с учетом требований ВОЗ.
Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня 2021 года с соблюдением притивоэпидемических мер. Для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител. В июле вице-губернатор города Ирина Потехина сообщала, что проведение праздника "Алые паруса" не вызвало вспышку коронавируса.
Полный текст интервью губернатора Петербурга Александра Беглова >>
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловВОЗПетербургский международный экономический форум (фонд)Ирина Потехина
 
 
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