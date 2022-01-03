https://ria.ru/20220103/peterburg-1766469838.html

Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным

Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным - РИА Новости, 03.01.2022

Беглов назвал решение о проведении "Алых парусов" в 2021 году правильным

Решение о проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников школ "Алые паруса" летом 2021 года было правильным,... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T11:49

2022-01-03T11:49

2022-01-03T12:08

общество

санкт-петербург

александр беглов

воз

петербургский международный экономический форум (фонд)

ирина потехина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Решение о проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и праздника выпускников школ "Алые паруса" летом 2021 года было правильным, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов."Решение было сложным, но правильным. Все мероприятия в рамках двух важнейших для города событий состоялись в соответствии с регламентами безопасности, согласованными с санитарными органами. Напомню, ПМЭФ стал первым в мире мероприятием такого уровня с начала пандемии в офлайн-режиме", - сказал он."Наш опыт организации входного ПЦР-тестирования, вакцинации персонала, использования СИЗов, контроля здоровья участников на площадке "Экспофорума" вызвал большой интерес в других странах", - добавил губернатор.ПМЭФ прошел со 2 по 5 июня 2021 года в КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидбезопасности по предупреждению распространения COVID-19 с учетом требований ВОЗ.Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Петербурге 25 июня 2021 года с соблюдением притивоэпидемических мер. Для выпускников на празднике "Алые паруса" в Петербурге была создана безопасная санитарная зона, в которую вошли Дворцовая площадь и набережные. На праздник допустили только выпускников и сопровождающих учителей, имеющих высокий уровень антител. В июле вице-губернатор города Ирина Потехина сообщала, что проведение праздника "Алые паруса" не вызвало вспышку коронавируса.Полный текст интервью губернатора Петербурга Александра Беглова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/pmef-1766461377.html

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общество, санкт-петербург, александр беглов, воз, петербургский международный экономический форум (фонд), ирина потехина