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Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге

Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге - РИА Новости, 03.01.2022

Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге

Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T06:08

2022-01-03T06:08

2022-01-03T06:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

ленинградская область

александр беглов

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Беглов напомнил, что осенью 2021 года начался очередной подъем заболеваемости COVID-19."Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. Отмечался устойчивый рост числа активных больных. Сейчас мы находимся на высоком плато", — сказал губернатор.Он отметил, что система здравоохранения Петербурга осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок."Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из "скорых" перед стационарами", — подчеркнул Беглов.В 2021 году никто не лежал в коридорах "красной зоны, заключил он.

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общество, санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии