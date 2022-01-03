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Распространение коронавируса
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Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге
Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге - РИА Новости, 03.01.2022
Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге
Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T06:08
2022-01-03T06:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
ленинградская область
александр беглов
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.Беглов напомнил, что осенью 2021 года начался очередной подъем заболеваемости COVID-19."Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. Отмечался устойчивый рост числа активных больных. Сейчас мы находимся на высоком плато", — сказал губернатор.Он отметил, что система здравоохранения Петербурга осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок."Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из "скорых" перед стационарами", — подчеркнул Беглов.В 2021 году никто не лежал в коридорах "красной зоны, заключил он.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, александр беглов, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:08 03.01.2022 (обновлено: 06:31 03.01.2022)
 
Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге

Губернатор Петербурга Беглов: коллективный иммунитет пока не может победить омикрон

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

"Принципиальное отличие (2021 года. — Прим. ред.) от 2020 года — вакцина. Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов. Его недостаточно, чтобы остановить новый штамм "омикрон". Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го", — сказал он.

Беглов напомнил, что осенью 2021 года начался очередной подъем заболеваемости COVID-19.
"Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки. Отмечался устойчивый рост числа активных больных. Сейчас мы находимся на высоком плато", — сказал губернатор.
Он отметил, что система здравоохранения Петербурга осенью оказалась полностью готовой к росту нагрузок.
"Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией. Во вторую волну мы хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров. Стала редкостью очередь из "скорых" перед стационарами", — подчеркнул Беглов.
В 2021 году никто не лежал в коридорах "красной зоны, заключил он.
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