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В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь - РИА Новости, 03.01.2022
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь
Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте, сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:52
2022-01-03T11:52
2022-01-03T11:52
происшествия
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кронштадт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте, сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение о том, что на Якорной площади в Кронштадте у мемориала "Вечный огонь на братской могиле" потушен огонь и ощущается сильный запах газа, поступило днем 2 января."При просмотре камеры видеонаблюдения установлено, что 2 января в 14.23 у мемориального комплекса "Вечный огонь на братской могиле" молодой человек 2008 года рождения засыпал снегом огонь. Молодой человек был опрошен в присутствии родителей, и у него взято объяснение… Сотрудники полиции провели беседу с молодым человеком", - говорится в сообщении.Отмечается, что Вечный огонь на мемориале был зажжен в 15.00.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, кронштадт
В Кронштадте подросток затушил снегом Вечный огонь
Подросток затушил снегом Вечный огонь в Кронштадте