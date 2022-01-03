17:13 03.01.2022 (обновлено: 17:27 03.01.2022)
В Совфеде отреагировали на совместное заявление "ядерной пятерки"
Сенатор Цеков: заявление "пятерки" стало продолжением инициативы России по безопасности
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Совместное заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, может быть продолжением инициативы России по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга.
"Заявление стран "ядерной пятерки" о необходимости предотвращения ядерной войны может быть продолжением инициативы России по гарантиям безопасности", - сказал политик.
Он подчеркнул, что появление такого документа - это результат больших усилий Москвы, а также диалога лидеров России и США.
Парламентарий выразил надежду, что в ходе запланированных на январь переговоров по гарантиям безопасности "будут достигнуты новые соглашения, которые дадут возможность всем вздохнуть спокойно". Цеков подчеркнул, что предлагаемые Россией меры безопасности касаются всех стран, всего мирового сообщества. И речь должна идти не только о ядерной войне, но и о любых вооруженных конфликтах.
Он полагает, что российское руководство очень предметно над этим работает. "Надеюсь, что будут (новые) соглашения, которые позволят снизить напряженность в мире", - сказал законодатель.
Заявление "ядерной пятерки" Цеков назвал "очень хорошей новостью" в первые дни наступившего 2022 года.