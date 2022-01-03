https://ria.ru/20220103/bezopasnost-1766495863.html

В Совфеде отреагировали на совместное заявление "ядерной пятерки"

В Совфеде отреагировали на совместное заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022

В Совфеде отреагировали на совместное заявление "ядерной пятерки"

Совместное заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, может быть продолжением инициативы России по... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:13

2022-01-03T17:13

2022-01-03T17:27

совет федерации рф

сергей цеков

россия

сша

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Совместное заявление "пятерки" ядерных держав о недопущении войны между странами, обладающими ядерным вооружением, может быть продолжением инициативы России по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что лидеры КНР, РФ, Британии, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга.Он подчеркнул, что появление такого документа - это результат больших усилий Москвы, а также диалога лидеров России и США.Парламентарий выразил надежду, что в ходе запланированных на январь переговоров по гарантиям безопасности "будут достигнуты новые соглашения, которые дадут возможность всем вздохнуть спокойно". Цеков подчеркнул, что предлагаемые Россией меры безопасности касаются всех стран, всего мирового сообщества. И речь должна идти не только о ядерной войне, но и о любых вооруженных конфликтах.Он полагает, что российское руководство очень предметно над этим работает. "Надеюсь, что будут (новые) соглашения, которые позволят снизить напряженность в мире", - сказал законодатель.Заявление "ядерной пятерки" Цеков назвал "очень хорошей новостью" в первые дни наступившего 2022 года.

https://ria.ru/20220103/voyna-1766490270.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, сергей цеков, россия, сша, москва