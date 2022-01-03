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"И всюду родная речь". Русские в Турции скупают жилье и рвутся в политику
"И всюду родная речь". Русские в Турции скупают жилье и рвутся в политику - РИА Новости, 03.01.2022
"И всюду родная речь". Русские в Турции скупают жилье и рвутся в политику
Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции. Пандемия лишь подстегнула спрос. К туристическим Анталье, Бодруму, Фетхие и Мармарису... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T08:00
2022-01-03T08:08
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
снг
кемер
аэс "аккую"
догу перинчек
жилье
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции. Пандемия лишь подстегнула спрос. К туристическим Анталье, Бодруму, Фетхие и Мармарису добавился Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Одни хотят жить на побережье, другие — инвестировать и получать доход, сдавая квартиры в аренду. Влияние переселенцев на страну все ощутимее. Появляются целые кварталы, где говорят только на русском. Некоторые соотечественники даже занялись политикой.Скупили все вокруг"В основном квартиры в Турции сметают иранцы и иракцы, россияне пока на третьем месте. В 2020-м наши накупили недвижимость на 9,2 миллиарда рублей — более трех тысяч объектов. С января по август этого года — более двух с половиной тысяч квартир и домов. Местные власти рассчитывают, что к 2025-му продажи перевалят за 20 миллиардов. Зачастую турки вывешивают объявления прямо на балконах — сразу на русском", — рассказывает Сергей, риелтор компании 07 Aras Emlak Ofisi.Популярнее всего известные туристам места. Но увеличивается спрос и в провинции Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Грандиозный проект привлек в регион тысячи российских специалистов. Некоторые снимают жилье, но большинство обзаводятся собственными квартирами и перевозят сюда семьи. В октябре 2019-го здесь открыли русскую школу и детский сад. "Недвижимость подорожала в несколько раз. Но все равно цены намного ниже, чем, например, в Москве", — поясняет риелтор.В Турцию пускают без визы на 60 дней. Те, кто покупает жилье или снимает квартиру на долгое время, оформляют вид на жительство. Есть и желающие обзавестись турецким паспортом. Двойное гражданство в стране разрешено, с документами тут проще, чем в Европе. Условие — приобрести недвижимость за 250 тысяч долларов или больше и не продавать ее минимум три года. Налог — четыре процента кадастровой стоимости объекта, в среднем от 500 до тысячи евро. В ЕС гораздо выше. Скажем, в Испании, где жилье дороже, чем в Турции, — десять процентов.Не исключено, что россиян заинтересуют Синоп и Игнеада на берегу Черного моря. Осенью на встрече в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину подумать о строительстве еще двух АЭС в Турции.Здесь можно найти икру, селедку и квасОфициальной статистики о том, сколько россиян проживает в Турции, нет. Считается, что больше миллиона. В одной только Анталье — за cnj тысяч, и это помимо других русскоязычных из СНГ.Раньше в Турцию перебирались в основном россиянки, вышедшие замуж за местных. В пандемию к ним присоединились работающие на удаленке. Многие приобретают собственное жилье.В каждом магазине, ресторане, кафе есть русскоговорящий сотрудник, и не только в туристических зонах. Риелторов обязали изучать русский для повышения продаж и уменьшения числа посредников в сделке."Наши повсюду. На пляже, детской площадке, в ресторане, магазине слышится родная речь. Порой кажется, что ты в России. Аланью в 90-е называли Алманией — по-турецки "Германия" — из-за того, что тут было много немецких пенсионеров. Сейчас это русский пригород Антальи", — говорит Елена, десять лет назад вышедшая замуж за турка и переехавшая сюда из Мурманска.В Анталье десятки русских магазинов, где продают сгущенку, вареники, пельмени, квас, селедку, черный хлеб, шпроты, докторскую колбасу, сосиски и красную икру. В супермаркетах есть гречка и овсянка, а также нечто, похожее на кефир и творог."В Анкаре на одной из центральных улиц появился русский ресторан, там всегда полно посетителей. В меню окрошка и борщ", — сообщает жительница турецкой столицы Дора.Учить турецкий обычно даже не пытаются — в этом нет необходимости. В соцсетях есть русские группы, где можно найти косметологов, учителей, сантехников, таксистов, тренеров, грумеров для кошек и собак, врачей и других специалистов. Много детских садов и школ, кружков и спортивных секций. Даже музей социалистического быта, посвященный жизни в СССР в 1970-80-е, открыли.В Анталье — общество русскоязычных православных. Из Кемера, Сиде, Белека, Манавгата и других городов сюда приезжают отметить Рождество, Пасху и другие церковные праздники. В храме Cвятого Алипия Столпника служат на русском. Еще одна православная церковь находится в той же провинции, в городе Демре.На местные обычаи влияют и русско-турецкие семьи. "Турки обычно не отмечают дни рождения. От родных и друзей не дождешься не то что подарков, но и простых поздравлений. О торте со свечами можно только мечтать. Другое дело — дети. Их дни рождения празднуют с размахом, приглашают всю семью. Дарить принято одежду, а не игрушки. Но русские жены приучают турецких мужей не забывать про подарки на Новый год и дни рождения", — отмечает Елена.По ее словам, местные мужчины теперь по-другому воспринимают 8 Марта. "В Анталье в этот день в цветочных магазинах пусто, а столики в ресторанах забронированы заранее. Раньше такого не было", — поясняет она.Проникают и во властьРоссийская диаспора в Турции все заметнее. В 2019-м в мэры Аланьи баллотировалась уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Она перебралась в Турцию десять лет назад, вышла замуж, получила паспорт.Ее поддержали многие избиратели, но победил все же кандидат от Партии национального движения Адем Мурат Юджель. Впервые в истории Турции на пост градоначальника претендовал выходец из России.Позицию русскоязычных пытается донести до властей и оппозиционная партия Vatan ("Родина"). Ее лидер Догу Перинчек не раз призывал президента "признать независимость Крыма". "Народ сделал выбор, решив присоединиться к России. И мы, как Турция, должны это уважать. Крым никогда не вернется к Украине", — говорит политик. По его мнению, Анкара может эффективно помогать крымским татарам вместе с Москвой, а не с Киевом.Впрочем, сейчас помощь нужна самой Турции. Национальная валюта слабеет, сбережения населения тают. Предприниматели вынуждены сворачивать бизнес и набирать кредиты. И все чаще приходится продавать недвижимость. Покупатели-иностранцы предпочтительнее — платят в долларах и евро. И хотя цены на дома и квартиры растут, спрос россиян не ослабевает.
https://ria.ru/20211114/turkishlira-1758821686.html
кемер
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реджеп тайип эрдоган, владимир путин, снг, кемер, аэс "аккую", догу перинчек, жилье, россия
08:00 03.01.2022 (обновлено: 08:08 03.01.2022)
 

"И всюду родная речь". Русские в Турции скупают жилье и рвутся в политику

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в аэропорту Антальи
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ксения Мельникова. Последние четыре года россияне активно скупают недвижимость в Турции. Пандемия лишь подстегнула спрос. К туристическим Анталье, Бодруму, Фетхие и Мармарису добавился Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Одни хотят жить на побережье, другие — инвестировать и получать доход, сдавая квартиры в аренду. Влияние переселенцев на страну все ощутимее. Появляются целые кварталы, где говорят только на русском. Некоторые соотечественники даже занялись политикой.

Скупили все вокруг

"В основном квартиры в Турции сметают иранцы и иракцы, россияне пока на третьем месте. В 2020-м наши накупили недвижимость на 9,2 миллиарда рублей — более трех тысяч объектов. С января по август этого года — более двух с половиной тысяч квартир и домов. Местные власти рассчитывают, что к 2025-му продажи перевалят за 20 миллиардов. Зачастую турки вывешивают объявления прямо на балконах — сразу на русском", — рассказывает Сергей, риелтор компании 07 Aras Emlak Ofisi.
Популярнее всего известные туристам места. Но увеличивается спрос и в провинции Мерсин, где строят АЭС "Аккую". Грандиозный проект привлек в регион тысячи российских специалистов. Некоторые снимают жилье, но большинство обзаводятся собственными квартирами и перевозят сюда семьи. В октябре 2019-го здесь открыли русскую школу и детский сад. "Недвижимость подорожала в несколько раз. Но все равно цены намного ниже, чем, например, в Москве", — поясняет риелтор.
© AFP 2021 / Ozan KoseОтели и жилые дома в Анталье, Турция
Отели и жилые дома в Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Ozan Kose
Отели и жилые дома в Анталье, Турция
В Турцию пускают без визы на 60 дней. Те, кто покупает жилье или снимает квартиру на долгое время, оформляют вид на жительство. Есть и желающие обзавестись турецким паспортом. Двойное гражданство в стране разрешено, с документами тут проще, чем в Европе. Условие — приобрести недвижимость за 250 тысяч долларов или больше и не продавать ее минимум три года. Налог — четыре процента кадастровой стоимости объекта, в среднем от 500 до тысячи евро. В ЕС гораздо выше. Скажем, в Испании, где жилье дороже, чем в Турции, — десять процентов.
Не исключено, что россиян заинтересуют Синоп и Игнеада на берегу Черного моря. Осенью на встрече в Сочи Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину подумать о строительстве еще двух АЭС в Турции.

Здесь можно найти икру, селедку и квас

Официальной статистики о том, сколько россиян проживает в Турции, нет. Считается, что больше миллиона. В одной только Анталье — за cnj тысяч, и это помимо других русскоязычных из СНГ.
Раньше в Турцию перебирались в основном россиянки, вышедшие замуж за местных. В пандемию к ним присоединились работающие на удаленке. Многие приобретают собственное жилье.
© AP Photo / Murad SezerОбъявление на русском языке на входе в магазин одежду в Стамбуле, Турция
Объявление на русском языке на входе в магазин одежду в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AP Photo / Murad Sezer
Объявление на русском языке на входе в магазин одежду в Стамбуле, Турция
В каждом магазине, ресторане, кафе есть русскоговорящий сотрудник, и не только в туристических зонах. Риелторов обязали изучать русский для повышения продаж и уменьшения числа посредников в сделке.
"Наши повсюду. На пляже, детской площадке, в ресторане, магазине слышится родная речь. Порой кажется, что ты в России. Аланью в 90-е называли Алманией — по-турецки "Германия" — из-за того, что тут было много немецких пенсионеров. Сейчас это русский пригород Антальи", — говорит Елена, десять лет назад вышедшая замуж за турка и переехавшая сюда из Мурманска.
В Анталье десятки русских магазинов, где продают сгущенку, вареники, пельмени, квас, селедку, черный хлеб, шпроты, докторскую колбасу, сосиски и красную икру. В супермаркетах есть гречка и овсянка, а также нечто, похожее на кефир и творог.
"В Анкаре на одной из центральных улиц появился русский ресторан, там всегда полно посетителей. В меню окрошка и борщ", — сообщает жительница турецкой столицы Дора.
© AFP 2021 / Adem AltanПрохожие на улице в Анкаре, Турция
Прохожие на улице в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© AFP 2021 / Adem Altan
Прохожие на улице в Анкаре, Турция
Учить турецкий обычно даже не пытаются — в этом нет необходимости. В соцсетях есть русские группы, где можно найти косметологов, учителей, сантехников, таксистов, тренеров, грумеров для кошек и собак, врачей и других специалистов. Много детских садов и школ, кружков и спортивных секций. Даже музей социалистического быта, посвященный жизни в СССР в 1970-80-е, открыли.
В Анталье — общество русскоязычных православных. Из Кемера, Сиде, Белека, Манавгата и других городов сюда приезжают отметить Рождество, Пасху и другие церковные праздники. В храме Cвятого Алипия Столпника служат на русском. Еще одна православная церковь находится в той же провинции, в городе Демре.
На местные обычаи влияют и русско-турецкие семьи. "Турки обычно не отмечают дни рождения. От родных и друзей не дождешься не то что подарков, но и простых поздравлений. О торте со свечами можно только мечтать. Другое дело — дети. Их дни рождения празднуют с размахом, приглашают всю семью. Дарить принято одежду, а не игрушки. Но русские жены приучают турецких мужей не забывать про подарки на Новый год и дни рождения", — отмечает Елена.
© РИА Новости / Алёна ПалажченкоФестиваль русской культуры в Стамбуле
Фестиваль русской культуры в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
© РИА Новости / Алёна Палажченко
Фестиваль русской культуры в Стамбуле
По ее словам, местные мужчины теперь по-другому воспринимают 8 Марта. "В Анталье в этот день в цветочных магазинах пусто, а столики в ресторанах забронированы заранее. Раньше такого не было", — поясняет она.

Проникают и во власть

Российская диаспора в Турции все заметнее. В 2019-м в мэры Аланьи баллотировалась уроженка Мурманска Анастасия Петрова-Четинкайя. Она перебралась в Турцию десять лет назад, вышла замуж, получила паспорт.
Ее поддержали многие избиратели, но победил все же кандидат от Партии национального движения Адем Мурат Юджель. Впервые в истории Турции на пост градоначальника претендовал выходец из России.
Позицию русскоязычных пытается донести до властей и оппозиционная партия Vatan ("Родина"). Ее лидер Догу Перинчек не раз призывал президента "признать независимость Крыма". "Народ сделал выбор, решив присоединиться к России. И мы, как Турция, должны это уважать. Крым никогда не вернется к Украине", — говорит политик. По его мнению, Анкара может эффективно помогать крымским татарам вместе с Москвой, а не с Киевом.
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Худшая валюта в мире. Почему Турция увязла в проблемах
Впрочем, сейчас помощь нужна самой Турции. Национальная валюта слабеет, сбережения населения тают. Предприниматели вынуждены сворачивать бизнес и набирать кредиты. И все чаще приходится продавать недвижимость. Покупатели-иностранцы предпочтительнее — платят в долларах и евро. И хотя цены на дома и квартиры растут, спрос россиян не ослабевает.
 
Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСНГКемерАЭС "Аккую"Догу ПеринчекЖильеРоссия
 
 
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