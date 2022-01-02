https://ria.ru/20220102/voennyy-1766447500.html

Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе

Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе - РИА Новости, 02.01.2022

Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе, сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T22:43

2022-01-02T22:43

2022-01-02T22:44

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армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе, сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220102/granitsa-1766442232.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика