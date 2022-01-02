https://ria.ru/20220102/voennyy-1766447500.html
Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе - РИА Новости, 02.01.2022
Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе, сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T22:43
2022-01-02T22:43
2022-01-02T22:44
в мире
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азербайджан
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БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Карабахе, сообщили в оборонном ведомстве Азербайджана.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220102/granitsa-1766442232.html
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РИА Новости
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика
22:43 02.01.2022 (обновлено: 22:44 02.01.2022)
Азербайджанский военный подорвался на мине в Карабахе
Азербайджанский военный Эйниев подорвался на мине в Карабахе