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Россиян лишат бумажных паспортов
В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных - РИА Новости, 02.01.2022
Россиян лишат бумажных паспортов
Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter. РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T10:30
2022-01-02T11:41
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter.Сейчас ведомство вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.Электронный документ будет иметь тот же юридический статус, что и нынешнее бумажное удостоверение личности.По словам Чернышенко, с начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, использовать их можно будет в любой точке России.При этом, добавил вице-премьер, замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.
https://ria.ru/20211111/pasport-1758485598.html
РИА Новости
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:30 02.01.2022 (обновлено: 11:41 02.01.2022)
 
В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных

МВД России предупредило об аннулировании бумажных паспортов после получения электронных

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкОбразец электронного паспорта
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Образец электронного паспорта
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter.
Сейчас ведомство вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.
Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.
Электронный документ будет иметь тот же юридический статус, что и нынешнее бумажное удостоверение личности.
Паспорт - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 01:15
Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
По словам Чернышенко, с начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, использовать их можно будет в любой точке России.
При этом, добавил вице-премьер, замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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