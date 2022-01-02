https://ria.ru/20220102/pasport-1766409513.html

Россиян лишат бумажных паспортов

В России аннулируют бумажные паспорта при получении электронных - РИА Новости, 02.01.2022

Россиян лишат бумажных паспортов

Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter. РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T10:30

2022-01-02T10:30

2022-01-02T11:41

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бумажный паспорт гражданина России будут аннулировать после выдачи цифрового документа, сообщило МВД в Twitter.Сейчас ведомство вместе с Минцифры и другими подразделениями работает над внедрением документа нового образца: пластиковой карты с электронным носителем информации.Как пояснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на такую карту, у которой будет несколько степеней защиты от подделок, внесут персональные данные человека и его фотографию. По желанию в память чипа можно будет добавить и другую информацию — например, ИНН, СНИЛС или номер водительских прав.Электронный документ будет иметь тот же юридический статус, что и нынешнее бумажное удостоверение личности.По словам Чернышенко, с начала 2023 года цифровые паспорта начнут выдавать в трех пилотных регионах — Москве, Подмосковье и Татарстане, использовать их можно будет в любой точке России.При этом, добавил вице-премьер, замена бумажного документа на смарт-карту будет происходить по желанию.

https://ria.ru/20211111/pasport-1758485598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)