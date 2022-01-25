https://ria.ru/20220125/prava-1769497671.html

Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

Как получить водительские права 2022: сколько стоит, справки, сроки

Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена

Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:24

2022-01-25T19:24

2022-01-25T19:24

общество

авто

водительские права

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их после лишения, — в материале РИА Новости.Водительское удостоверение"Водительское удостоверение подразумевает разрешение на право управления определенным видом автомототранспорта — от мопеда до рейсового автобуса и большегрузного грузовика, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке. — Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД".КатегорииКатегория (подкатегория) водительских прав обозначает тип транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. В РФ существует пять основных категорий — А, B, C, D, М; четыре подкатегории — A1, B1, C1, D1 и специальные категории — BE, CE, DE, C1E, D1E (для управления автотранспортом с прицепом). Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — Tb и Tm.УсловияЗаконодательством установлен определенный возрастной порог, когда можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения:Срок действияСрок действия свидетельства, выданного после обучения не ограничен, срок действия водительского удостоверения указан на лицевой стороне документа — 10 лет со дня выдачи. После окончания этого срока осуществляется замена без пересдачи экзаменов, требуется только предоставить медицинскую справку.Как получить водительские права"Для получения водительских прав необходимо пройти профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, сдать экзамены в автошколе и ГИБДД", — поясняет юрист Юлия Цын.Алексей Коллекер подчеркивает, что для управления такими видами техники как трактор, автогрейдер, прочая строительная техника, квадроцикл, снегоход требуется удостоверение тракториста соответствующей категории. Процедура получения аналогичная — обучение и сдача экзамена, но в Гостехнадзоре.Медицинское обследованиеЧтобы получить справку по форме 003-В/у, нужно пройти обследование у следующих специалистов:Юрист Игорь Милов отмечает, что пройти медкомиссию можно в любом частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. Но получить заключение нарколога и психиатра можно только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства.Выбор автошколыПри выборе автошколы Алексей Коллекер советует сравнивать учебные базы, учитывать наличие современной техники в учебных классах, опыт преподавательского состава, состояние автотранспорта.Николай Морозов, заместитель генерального директора автошколы рекомендует перед выбором места для обучения вождению:Прохождение обученияПо словам Игоря Милова, для прохождения обучения в автошколе необходимо внести оплату и предоставить:Юлия Цын отмечает, что программа обучения утверждена органами ГИБДД и является одинаковый для всех автошкол. План обучения состоит из трех циклов:По словам специалистов, обучение зависит от категории транспортного средства. Например, на категорию "В" предусмотрено 32 астрономических часа по 60 минут. Другие категории предусматривают иное количество часов.Внутренний экзаменОбучение в автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортом.Экзамен в ГИБДДПосле прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. По словам Юлии Цын, обычно сотрудники автошколы организуют все самостоятельно — подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.Экзамен в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из:Эксперт поясняет, что обучение в мотошколе на категорию "А" (мотоцикл) можно пройти в любой месяц года, а вот сдача экзамена в ГИБДД возможна лишь при открытом мотосезоне. "Как только выносится приказ о прекращении мотосезона (зимний период), экзамены не проводятся", — говорит Игорь Милов.Экзамен по вождению в 2022 году длится 30 минут для кандидатов в водители на категории "B", "C", "D" и подкатегории "C1", "D1". 40 минут — для лиц, которые хотят получить права категорий "BE", "CE" и "DE", поскольку им необходимо выполнить дополнительные испытания на автомобилях с прицепом.ГоспошлинаВместе с пакетом документов в ГИБДД необходимо предоставить квитанцию по оплате госпошлины. "Если она не будет представлена, то сотрудники Госавтоинспекции запросят данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", — поясняет Юлия Цын. Юрист предупреждает, что госпошлину необходимо оплатить до подачи заявления, а при отправке заявления в электронном виде — после, но до того как оно принято к рассмотрению.Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения — две тысячи рублей (старый образец на пластиковой основе) и три тысячи рублей за удостоверение нового образца. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги” со скидкой 30%.Получение водительского удостоверенияЮристы отмечают, что водительское удостоверение выдает только ГИБДД. Полномочий у других организаций, в том числе и частных — нет. Необходимо личное присутствие гражданина, иные лица получить документ не могут.Куда обращатьсяДокументыДля получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:Срок полученияПосле успешной сдачи квалификационного экзамена в зависимости от категории транспортного средства выдается водительское удостоверение в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.Замена водительских прав после утериЮрист отмечает, что для замены прав в связи с утерей, непригодностью для использования или изменением анкетных данных повторная сдача экзамена и медицинская справка не требуются. Но срок действия в новых водительских правах укажут тот же, что был в старых. А если предоставить медицинскую справку, то срок годности водительского удостоверения составит 10 лет. В новое удостоверение вносятся все те же отметки, что были в старом (утерянном). Срок выдачи не должен превышать одного часа после обращения в ГИБДД, а при оформлении заявления в МФЦ — 15 рабочих дней.Как получить права после лишенияПо словам Юлии Цын, водительское удостоверение после лишения возможно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполняло постановление о лишении прав. Есть возможность получить документ и в ином более удобном по локации подразделении. Но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратиться в ГИБДД с заявлением о направлении документа туда. Юрист поясняет, что сдать теоретический экзамен можно если истекла половина срока лишения права на управление.

https://ria.ru/20211230/prava-1766238911.html

https://ria.ru/20210831/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20210929/prava-1752412312.html

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общество, авто, водительские права, россия