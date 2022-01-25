Как получить водительские права: от выбора автошколы до сдачи экзамена
Как получить водительские права
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Как получить водительские права, какие документы и справки нужны для оформления и замены удостоверения, где можно восстановить утерянные права и как вернуть их после лишения, — в материале РИА Новости.
Водительское удостоверение
"Водительское удостоверение подразумевает разрешение на право управления определенным видом автомототранспорта — от мопеда до рейсового автобуса и большегрузного грузовика, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке. — Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД".
Категории
Категория (подкатегория) водительских прав обозначает тип транспортных средств, которыми вправе управлять владелец водительского удостоверения. В РФ существует пять основных категорий — А, B, C, D, М; четыре подкатегории — A1, B1, C1, D1 и специальные категории — BE, CE, DE, C1E, D1E (для управления автотранспортом с прицепом). Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — Tb и Tm.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД в Москве
Категория и подкатегория
Тип транспорта
А
А1
Мотоциклы
Легкие мотоциклы (объем двигателя до 125 см³,мощность до 11кВт)
В
ВЕ
В1
Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн)
Легковые автомобили с прицепом (более 7,5 тонн)
Трициклы и квадрициклы
С
СЕ
С1
С1Е
Грузовые автомобили (от 3,5 тонн)
Грузовые автомобили с прицепом
Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн)
Средние грузовики с прицепом
D
DE
D1
D1E
Автобусы для перевозки пассажиров (более 8 сидячих мест)
Автобусы с прицепом
Небольшие автобусы (8-16 мест)
Небольшие автобусы с прицепом (масса не менее 750 кг, не более 12 тонн)
М
Мопеды
Tm
Трамваи
Tb
Троллейбусы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Условия
Законодательством установлен определенный возрастной порог, когда можно сдать экзамен на получение водительского удостоверения:
- —По достижении 16 лет водительские права выдаются для управления транспортными средствами категории "М" и подкатегории "А 1".
- —С 18 лет для категории "A", "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1"(сдавать на права можно с 17 лет на категорию "B" и "C")
- —С 21 года можно сдавать экзамен на категории "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1".
Срок действия
Срок действия свидетельства, выданного после обучения не ограничен, срок действия водительского удостоверения указан на лицевой стороне документа — 10 лет со дня выдачи. После окончания этого срока осуществляется замена без пересдачи экзаменов, требуется только предоставить медицинскую справку.
Как получить водительские права
"Для получения водительских прав необходимо пройти профессиональное обучение, медицинское освидетельствование, сдать экзамены в автошколе и ГИБДД", — поясняет юрист Юлия Цын.
Алексей Коллекер подчеркивает, что для управления такими видами техники как трактор, автогрейдер, прочая строительная техника, квадроцикл, снегоход требуется удостоверение тракториста соответствующей категории. Процедура получения аналогичная — обучение и сдача экзамена, но в Гостехнадзоре.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОкно выдачи водительских удостоверений после лишения права управления транспортным средством.
Окно выдачи водительских удостоверений после лишения права управления транспортным средством.
Медицинское обследование
Чтобы получить справку по форме 003-В/у, нужно пройти обследование у следующих специалистов:
- —терапевт (врач общей практики);
- —офтальмолог;
- —психиатр;
- —нарколог;
- —невролог;
- —оториноларинголог.
Юрист Игорь Милов отмечает, что пройти медкомиссию можно в любом частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. Но получить заключение нарколога и психиатра можно только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства.
"Освидетельствование проводится на платной основе. Медицинское заключение действует в течение 12 месяцев с даты выдачи", — говорит Юлия Цын.
Выбор автошколы
При выборе автошколы Алексей Коллекер советует сравнивать учебные базы, учитывать наличие современной техники в учебных классах, опыт преподавательского состава, состояние автотранспорта.
Николай Морозов, заместитель генерального директора автошколы рекомендует перед выбором места для обучения вождению:
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
Девушка во время сдачи теоретического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино в Москве
- 1Проверить лицензию автошколы на образовательную деятельность. Она должна быть размещена на сайте автошколы и доступна для просмотра. Многие недобросовестные организации просто выкладывают картинку с лицензией, но прочесть ее не представляется возможным из-за малых размеров. Документ должен быть читабельным.
- 2Изучить заключение ГИБДД. Его можно найти на сайте ведомства по адресу или юридическому названию. Стоит отметить, что название автошколы не всегда совпадает с юридическим, но адреса классов и учебных площадок должны быть указаны на этом сайте.
- 3Посоветоваться со знакомыми и почитать отзывы тех, кто уже прошёл обучение в конкретной автошколе. Плохими показателями будут: однообразные отзывы без конкретики и абсолютное отсутствие отрицательных комментариев. В любом случае бывают недовольные клиенты, угодить абсолютно всем невозможно. Малое количество негатива в отзывах — это нормально.
"Стоимость учебы в каждой школе различна, строго фиксированной суммы за обучение законом не предусмотрено", — поясняет Юлия Цын. Эксперт подчеркивает, что автошкола должна иметь соответствующее оснащение — технические средства обучения, аппаратно-программные комплексы тестирования, тренажеры первоначального обучения навыкам вождения, учебные машины для практики, наличие закрытых площадок для обучения.
Прохождение обучения
По словам Игоря Милова, для прохождения обучения в автошколе необходимо внести оплату и предоставить:
- —паспорт гражданина РФ;
- —медицинскую справку по форме 003-В/у;
- —СНИЛС;
- —фото;
- —военный билет или приписное свидетельство — для военнообязанных, которым еще не исполнилось 27 лет.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбучение профессии водителя военной техники в автошколе ДОСААФ
Обучение профессии водителя военной техники в автошколе ДОСААФ
Юлия Цын отмечает, что программа обучения утверждена органами ГИБДД и является одинаковый для всех автошкол. План обучения состоит из трех циклов:
- —базовый;
- —специальный;
- —профессиональный.
По словам специалистов, обучение зависит от категории транспортного средства. Например, на категорию "В" предусмотрено 32 астрономических часа по 60 минут. Другие категории предусматривают иное количество часов.
"Транспортные средства, на которых проводится обучение, должны быть соответствующим образом оборудованы. Обучение первоначальным навыкам вождения может проводиться только на закрытых площадках, а учебная езда допускается только с инструктором", — поясняет Юлия Цын.
Внутренний экзамен
Обучение в автошколе завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена на теоретическое знание ПДД и практическое управление транспортом.
Экзамен в ГИБДД
После прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. По словам Юлии Цын, обычно сотрудники автошколы организуют все самостоятельно — подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТеоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Экзамен в ГИБДД проводится бесплатно и состоит из:
- —Теоретической части. 20 экзаменационных задач решают с помощью компьютера за 20 минут. Билеты размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции. "Допускается две ошибки в разных тематических блоках. Но при этом необходимо правильно ответить на пять дополнительных вопросов схожей тематики (из блока, в котором допущена ошибка). Если кандидат допускает более двух ошибок в одном из четырех блоков, то его направляют на пересдачу, но не ранее чем через семь календарных дней. Если человек не сдает теорию трижды, то следующая попытка возможна только через месяц", — поясняет Игорь Милов.
- —Практического экзамена. Он включает в себя элементы “площадки” (с 2021 года ее отменили)и “город”. Проводится в течение шести месяцев со дня сдачи теоретического экзамена. По словам Юлии Цын, практический экзамен на право управления транспорта категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1" проводится на автодроме. Практический экзамен для категорий "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и подкатегорий "C1", "D1", "C1E" и "D1E" — на маршрутах с выполнением маневров.
Эксперт поясняет, что обучение в мотошколе на категорию "А" (мотоцикл) можно пройти в любой месяц года, а вот сдача экзамена в ГИБДД возможна лишь при открытом мотосезоне. "Как только выносится приказ о прекращении мотосезона (зимний период), экзамены не проводятся", — говорит Игорь Милов.
Экзамен по вождению в 2022 году длится 30 минут для кандидатов в водители на категории "B", "C", "D" и подкатегории "C1", "D1". 40 минут — для лиц, которые хотят получить права категорий "BE", "CE" и "DE", поскольку им необходимо выполнить дополнительные испытания на автомобилях с прицепом.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Госпошлина
Вместе с пакетом документов в ГИБДД необходимо предоставить квитанцию по оплате госпошлины. "Если она не будет представлена, то сотрудники Госавтоинспекции запросят данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия", — поясняет Юлия Цын. Юрист предупреждает, что госпошлину необходимо оплатить до подачи заявления, а при отправке заявления в электронном виде — после, но до того как оно принято к рассмотрению.
Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения — две тысячи рублей (старый образец на пластиковой основе) и три тысячи рублей за удостоверение нового образца. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги” со скидкой 30%.
"По закону гражданин имеет право сдавать экзамен в любом отделении ГИБДД на территории РФ независимо от прописки, — говорит Игорь Милов. — Однако если уплата госпошлины осуществилась по реквизитам ГИБДД Москвы, то в ГИБДД Московской области сдать экзамен не получится, там попросят оплатить госпошлину по реквизитам областного отделения".
30 декабря 2021, 20:40Путин разрешил использовать водительские права для подтверждения личности
Получение водительского удостоверения
Юристы отмечают, что водительское удостоверение выдает только ГИБДД. Полномочий у других организаций, в том числе и частных — нет. Необходимо личное присутствие гражданина, иные лица получить документ не могут.
Куда обращаться
- —Лично в отделение ГИБДД. Записаться на получение водительского удостоверения можно заранее. Далее необходимо заполнить заявление, предоставить паспорт, квитанцию об оплате госпошлины. В терминале выдадут талон с датой получения прав.
- —Воспользоваться сайтом или приложением "Госуслуги". Онлайн заполнить все поля в электронном бланке, а затем представить документы в подразделения ГИБДД (оригиналы). О дате и времени получения водительского удостоверения придет уведомление.
Документы
Для получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:
- —заявление;
- —паспорт гражданина РФ;
- —сертификат о прохождении обучения в автошколе;
- —медицинская справка (форма 003-В/у);
- —квитанция об оплате госпошлины.
"Кандидатам моложе 18 лет дополнительно нужно согласие родителей на сдачу экзамена. Фото не требуется, в процессе оформления водительского удостоверения сотрудники сами сделают цветную фотографию", — говорит Юлия Цын.
31 августа 2021, 20:39Как заменить водительские права в 2022 году: советы юриста
Срок получения
После успешной сдачи квалификационного экзамена в зависимости от категории транспортного средства выдается водительское удостоверение в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.
Замена водительских прав после утери
"Закон не обязывает при утрате водительского удостоверения обращаться в правоохранительные органы, поэтому необходимо подать в ГИБДД заявление о выдаче документа и с паспортом", — поясняет Юлия Цын.
Юрист отмечает, что для замены прав в связи с утерей, непригодностью для использования или изменением анкетных данных повторная сдача экзамена и медицинская справка не требуются. Но срок действия в новых водительских правах укажут тот же, что был в старых. А если предоставить медицинскую справку, то срок годности водительского удостоверения составит 10 лет. В новое удостоверение вносятся все те же отметки, что были в старом (утерянном). Срок выдачи не должен превышать одного часа после обращения в ГИБДД, а при оформлении заявления в МФЦ — 15 рабочих дней.
29 сентября 2021, 22:47У вас есть водительские права?
Как получить права после лишения
"В случае лишения водительского удостоверения по судебному решению, гражданин должен сдать его на хранение в ГИБДД, только после этого начнется отсчет срока лишения. Получить свои права обратно возможно лишь после сдачи теоретического экзамена и оплаты штрафа, который присужден судом, а также оплаты госпошлины", — утверждает Игорь Милов.
По словам Юлии Цын, водительское удостоверение после лишения возможно получить в том подразделении ГИБДД, которое исполняло постановление о лишении прав. Есть возможность получить документ и в ином более удобном по локации подразделении. Но для этого необходимо за 30 дней до окончания срока лишения обратиться в ГИБДД с заявлением о направлении документа туда. Юрист поясняет, что сдать теоретический экзамен можно если истекла половина срока лишения права на управление.
"Для получения водительского удостоверения после лишения обязательно прохождение медицинского освидетельствования. Кроме того, необходимо предоставить паспорт и документы, подтверждающие оплату задолженности по штрафам за предыдущие два года. Водительское удостоверение выдается в день обращения", — говорит Юлия Цын.