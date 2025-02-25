Как получить водительские права в 2026 году: пошаговая инструкция

Получение водительских прав остается одной из самых востребованных и популярных услуг, однако на каждом этапе необходимо учитывать ряд важных нюансов. Как получить водительское удостоверение в 2026 году, какие документы и справки для этого потребуются и как проходит обучение, как восстановить утерянные права или вернуть их после лишения — в материале РИА Новости.

Кто может получить права

Водительское удостоверение — это особый документ, который служит подтверждением того, что его обладатель имеет право управлять определенным видом транспорта (а также необходимые для этого знания и навыки).

"Данное право управления возможно получить после соответствующего обучения и успешной сдачи экзамена в ГИБДД”, — говорит Алексей Коллекер, полковник полиции в отставке.

Обладателями водительских прав могут стать не все. Для этого нужно:

достичь определенного возраста (в статье 26 Федерального закона №196 указано, что сесть за руль легкового автомобиля разрешено с 18 лет, а вот получить право управления пассажирским автобусом, за редким исключением, получится лишь с 21 года);

не иметь противопоказаний по здоровью и подтвердить данный факт медицинской справкой;

пройти соответствующее обучение в автошколе;

успешно сдать экзамен в ГИБДД.

“Лица, которые прошли соответствующее профессиональное обучение водителей ТС по направлениям военных комиссариатов, а также граждане, которые проходят военную службу, могут быть допущены к сдаче экзаменов на категории "C", "CE" и подкатегорий "C1", "C1E" по достижении ими 17-летнего возраста. К тому же сдать экзамен на категорию "D" и подкатегорию "D1" — когда им исполнится 19 лет”, — говорит к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева.

Изменения с мая 2026 года

Весной 2026 года для будущих автомобилистов произошло несколько важных изменений. Так, с 1 марта стали действовать новые правила обучения в автошколах.

“Количество практических часов для категории "B" увеличено, а теоретическую часть курса разрешено проходить дистанционно. В программы обучения добавили темы об опасном вождении и правила взаимодействия с участниками дорожного движения на электросамокатах”, — отмечает Ольга Климова, юрист, экономист, доцент кафедры Иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университет при Правительстве РФ.

Новые требования к процедуре экзамена: фотофиксация и контроль

С 12 мая 2026 года иным стал и порядок проведения экзамена на получение водительских прав. Все изменения закреплены Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2026 года № 508.

“Теперь теоретический экзамен проходит под автоматической видео- и аудиофиксацией, а запись сохраняется на электронном носителе. Рабочие места экзаменатора и кандидатов должны попадать в зону видимости камер, что должно исключить спорные ситуации и свести к минимуму возможность использования подсказок, — говорит Анна Уткина, директор департамента коммуникаций ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр. — Также ужесточился срок допуска к практической части: проверка навыков управления транспортным средством должна быть назначена не позднее 60 календарных дней с даты успешной сдачи теории, тогда как ранее этот срок составлял 180 суток”.

Медсправка через ЕГИСЗ: упрощение с 2027 года

Еще несколько значимых нововведений ждут россиян и в следующем 2027 году. Прежде всего это изменения, которые касаются медицинских документов. Так, с 1 марта 2027 года гражданам больше не придется предъявлять бумажный документ об отсутствии противопоказаний к получению прав. Но лишь в том случае, если соответствующее заявление они будут подавать через портал “Госуслуги”, а сама справка уже будет внесена в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

При этом нужно помнить важный нюанс: если срок действия медицинского документ закончится до того, как водительское удостоверение будет оформлено, вся процедура будет приостановлена до момента, пока данные не будут обновлены.

“Дополнительно с 2027 года в помещениях для сдачи теоретического экзамена установят камеры с записью звука”, — говорит Ольга Климова.

Категории водительских прав

Различные виды транспорта имеют свои нюансы управления. А потому каждому из них соответствует своя категория или подкатегория водительских прав.

В общей сложности в нашей стране существует пять основных категорий, который обозначаются латинскими буквами — А, B, C, D и М. А также есть четыре подкатегории (A1, B1, C1, D1) и специальные категории для автотранспорта с прицепом (BE, CE, DE, C1E, D1E ).

Для троллейбусов и трамваев предусмотрены отдельные категории — они обозначаются как Tb и Tm.

В водительском удостоверении обязательно указывается та категория, по которой прошел обучение конкретный водитель.

Действующие категории водительских прав Категория и подкатегория Тип транспорта А А1 Мотоциклы Легкие мотоциклы (объем двигателя до 125 см³,мощность до 11кВт) В ВЕ В1 Легковые автомобили, небольшие грузовики (до 3,5 тонн) Легковые автомобили с прицепом (более 7,5 тонн) Трициклы и квадрициклы С СЕ С1 С1Е Грузовые автомобили (от 3,5 тонн) Грузовые автомобили с прицепом Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн) Средние грузовики с прицепом D DE D1 D1E Автобусы для перевозки пассажиров (более 8 сидячих мест) Автобусы с прицепом Небольшие автобусы (8-16 мест) Небольшие автобусы с прицепом (масса не менее 750 кг, не более 12 тонн) М Мопеды Tm Трамваи Tb Троллейбусы

“В ряде случаев при наличии водительского удостоверения одной категории возможно право на управление ТС другой категории (или подкатегории)”, — отмечает Оксана Васильева.

Сколько стоит получить права

Получение водительских прав — это не одна конкретная услуга. На итоговую стоимость в данном случае оказывают непосредственное влияние сразу несколько обязательных статей расходов. Среди них:

обучение в автошколе.

“Стоимость базового курса обучения в автошколах по стране варьируется в зависимости от региона. Так, в среднем по России начальный курс обучения на легковой автомобиль составляет порядка 44 000 рублей, при этом в некоторых регионах цена полного курса может достигать 63 000 рублей”, — отмечает Анна Уткина;

государственная пошлина (варьируется в зависимости от типа документа, может составлять 4 000 - 6 000 рублей);

прохождение медкомиссии и получение справки 003-В/у (стоимость напрямую зависит от региона и той медорганизации, которую выберет гражданин).

При необходимости гражданину могут потребоваться также дополнительные занятия по вождению, что также может увеличить итоговую сумму расходов.

Как получить права: пошаговая инструкция

Для того, чтобы получить водительские права, гражданину необходимо пройти несколько важных этапов. Они включают:

прохождение медицинской комиссии;

получение образования (сделать это можно в автошколе, которая имеет соответствующую лицензию);

экзамен в ГИБДД;

получение готового водительского удостоверения (если все предшествующие этапы были пройдены успешно).

Прохождение медкомиссии

Прежде, чем будущий автомобилист приступит к освоению нюансов действующих Правил дорожного движения, ему необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справку по форме 003-В/у . Задача данного этапа — оценить текущее состояние здоровья человека и убедиться, что никаких противопоказаний к управлению транспортными средствами у него нет. Перечень таких противопоказаний можно найти в Постановлении Правительства РФ №1604. Он включает:

шизофрению и бредовые расстройства;

расстройства личности, а также поведения;

эпилепсия;

слепота обоих глаз;

психические расстройства, которые вызваны употреблением психоактивных веществ, а также другие недуги.

Медкомиссия необходима не только тем, кто получает водительские права впервые. Вновь пройти всех предусмотренных протоколом специалистов придется и россиянам, которым пришел срок замены прав, которые хотят открыть новую категорию или восстановить документ после того, как были лишены его вследствие серьезного нарушения).

Для получения справки россиянам необходимо нанести визит следующим специалистам (точный перечень будет определяться той категорией, на которую претендуют гражданин):

терапевту (он же — врач общей практики);

офтальмологу;

психиатру;

наркологу;

неврологу;

оториноларингологу.

Пройти данную медкомиссию можно как в государственной поликлинике, так и в частном медицинском центре (если у него есть право выдавать подобные документы). Исключение составляют нарколог и психиатр: необходимое заключение могут выдать лишь врачи из государственных или муниципальных учреждений по месту жительства. В любом случае процедура будет платной, а выданное заключение остается в силе в течение 12 месяцев с момента выдачи.

Обучение в автошколе

Убедившись, что медицинских противопоказаний к получению водительских прав нет, можно приступать к выбору автошколы. При этом стоит обратить внимание на учебную базу и наличие современной техники в классах, уточнить стаж и опыт преподавательского состава, а также состояние того автотранспорта, на которым предстоит оттачивать свои навыки вождения.

Также очень важно убедиться, что у выбранной автошколы есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Как правило, ее можно найти на сайте автошколы, но если документ представлен в виде картинки и сложно прочесть то, что на нем написано, стоит насторожиться и, по возможности, проверить все лично.

На сайте местной Госавтоинспекции также можно найти важную информацию о многих автошколах. Вдобавок можно изучить отзывы бывших учеников в интернете, а также проверить, есть ли у автошколы собственная закрытая площадка, где можно будет в безопасных условиях начать отрабатывать первые навыки вождения. Все это поможет сделать правильный выбор.

Стоимость обучения в разных школах может существенно отличаться, фиксированной суммы законом не предусмотрено. Из документов в большинстве случаев понадобятся лишь паспорт гражданина РФ, медсправка по форме 003-В/у, несколько фотографий.

Срок обучения будет зависеть от той категории, которую намерен получить гражданин, графика посещения занятий и других факторов. Например, на освоение программы для категории “B” отводится не менее 190 часов.

Внутренний экзамен в автошколе

Завершается обучение итоговой аттестацией: начинающему водителю придется сдать квалификационный экзамен на теоретическое знание ПДД и продемонстрировать способность применить полученные знания на практике.

Подача документов и оплата госпошлины

После прохождения квалификационного экзамена в автошколе кандидату в водители необходимо сдать экзамен в подразделении ГИБДД. Представители многих автошкол организуют данный процесс самостоятельно: то есть подают заявку, согласуют дату и время. Но гражданин может и сам обратиться в любое подразделение ГИБДД, которое имеет условия для проверки теоретических знаний и практических навыков вождения.

Для сдачи экзамена гражданин может выбрать любое подразделение ГИБДД, не только то, что соответствует ему по прописке. Записаться на экзамен и подать необходимые документы можно как лично, так и через портал Госуслуги . При этом потребуются следующие документы:

паспорт;

медсправка;

документ, который выдает автошкола для подтверждения факта прохождения обучения;

квитанция об оплате госпошлины.

Размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения старого образца составляет 4 000 рублей, а нового, с электронным носителем информации — 6 000 рублей. Внести оплату можно в любом отделении банка, онлайн или на сайте “Госуслуги”.

Сдача экзамена в ГИБДД

Экзамен, необходимый для получения водительских прав, проводится бесплатно и состоит из двух частей: теоретической и практической.

Теоретическая часть

Теоретическая часть экзамена выполняется на компьютере и включает 20 экзаменационных задач. На их выполнение отводится 20 минут, а примеры билетов можно найти на официальном сайте Госавтоинспекции. Максимальное количество ошибок, которые могут допустить граждане — не более двух, причем они должны относиться к разным тематическим блокам.

Если не удалось успешно сдать экзамен, то гражданина направят на пересдачу, но предпринять еще одну попутку можно будет не ранее, чем через семь календарных дней. Если человек не сдает теорию трижды, то следующая попытка возможна только через месяц.

Практическая часть

После успешной сдачи теоретической части экзамены у будущего водителя по новым правилам есть 60 календарных дней на то, чтобы сдать практику.

В подавляющем большинстве случаев он проходит непосредственно на городских дорогах, где инструктор может проверить готовность ученика к управлению авто в реальных условиях. За каждую ошибку он начисляет штрафные баллы (в итоге их должно набраться не больше 7), а за особо грубые нарушения и вовсе может прервать экзамен. Например, если экзаменующийся не пристегнул ремень безопасности, не пропустил пешехода или не предоставил преимущества другому автомобилю, которому оно полагалось, выехал на полосу встречного движения и так далее.

Продолжительность практической части, как правило, составляет не больше часа.

Пересдача экзамена

Если успешно сдать экзамен с первой попытки не удалось, придется прийти на пересдачу. Причем сделать это можно неограниченное количество раз и совершенно бесплатно, вот только временные интервалы между попытками будут становиться все больше и больше. Так, первая пересдача назначается не ранее 7 дней после неудачного экзамена (но и не позднее 30 дней с той же даты). До попыток №2 и №3 может пройти от 7 до 60 дней, а вот уже с четвертой попытки (и для всех последующих) данный интервал увеличивается до 6-9 месяцев.

Бывают случаи, когда гражданин не согласен с результатами экзамена (например, считает, что экзаменатор начислил ему больше штрафных баллов, чем полагалось по конкретной ситуации). Для этого необходимо:

получить письменный отказ в выдаче прав, с обоснованием данного решения и ссылками на соответствующие пункты правил;

подать жалобу на имя вышестоящего должностного лица, подробно описав в данном документе, с какими пунктами в результатах экзамена или этапах его проведения гражданин не согласен. Также стоит указать, каким способом хотите получить ответ на свое обращение (например, на электронную почту). Жалобу можно подать как лично, так и в электронном виде через официальный сайт Госавтоинспекции, приложив полученный ранее отказ;

если решить вопрос в так называемом досудебном порядке не удалось, у гражданина есть возможность обратиться в суд.

Получение водительского удостоверения

После того, как все этапы экзаменационных испытаний остались позади и прошли успешно, гражданину остается только получить заслуженный документ. Выдать водительское удостоверение могут только в ГИБДД, у других организаций подобных полномочий нет. При этом получить права возможно только лично, другим лицам данный документ не отдадут.

Где и как быстро выдают водительское удостоверение

Получить готовое водительское удостоверение можно в том же отделении ГИБДД, в котором гражданин сдавал экзамен. Для этого стоит заранее подать соответствующее заявление, оплатить положенную госпошлину, а затем прийти в назначенное время за правами. При получении гражданина сфотографируют, проверят документы и выдадут удостоверение.

Документы необходимы следующие:

заявление;

паспорт гражданина РФ;

сертификат о прохождении обучения в автошколе;

медицинская справка (форма 003-В/у);

квитанция об оплате госпошлины;

согласие родителей на сдачу экзамена (для тех, кому не исполнилось 18 лет)

Заявление о получении водительских прав можно направить и через портал "Госуслуги". Однако прийти за документом все же придется лично, для этого будут назначены дата и время.

В большинстве случаев получить документ можно в день обращения, однако официально на это отводится до 10 рабочих дней.

Обратиться за получением водительского удостоверения можно и через местный МФЦ (если данная услуга в нем предусмотрена). Таким образом нельзя подать документы для получения прав впервые, но можно обратиться в том случае, если требуется замена документа:

из-за утери;

при смене фамилии;

из-за истекшего срока годности и по иным причинам.

“При обращении непосредственно в подразделение ГАИ права чаще всего выдают в день обращения. Если заявление подается через многофункциональный центр, срок изготовления документа может составить до 15 рабочих дней”, — резюмирует Анна Уткина.

Почему могут отказать в выдаче прав

Существует несколько законных оснований, которые могут стать причиной для отказа в выдаче гражданину водительского удостоверения. Среди них:

возраст гражданина меньше установленного законом уровня (например, для получения прав на мопед должно исполниться не менее 16 лет);

у гражданина есть медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами;

ранее гражданин был лишен водительского удостоверения (в таких ситуациях не поможет даже смена фамилии или паспорта, все данные содержатся в информационной системе);

представленные гражданином документы составлены неправильно либо есть признаки того, что они поддельные;

были допущены серьезные ошибки во время экзамена, что привело к штрафным баллам или отмене испытания;

гражданин не оплатил необходимую для получения прав госпошлину и другие.

Срок действия прав и замена

Срок действия водительского удостоверения в России составляет 10 лет. После того, как данный срок истечет, документ необходимо заменить. В прошлые годы это происходило автоматически, однако с 1 января 2026 года такое продление прав отменено.

Теперь каждый водитель в установленный срок должен вновь подать заявление вместе с медицинской справкой удобным ему способом (в отделении ГИБДД, через МФЦ или на портале “Госуслуги”) и оплатить госпошлину. Сдавать экзамен при этом не требуется.

Оксана Васильева отмечает, что действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, продлено на три года. Подобное продление не требует внесения дополнительных изменений в указанные документы.

Восстановление и возврат прав

Необходимость в замене водительского удостоверения может возникнуть не только из-за окончания его срока действия. Документ также придется обновить в случае:

смены фамилии или имени;

открытии новой категории;

существенного повреждения прав и в других ситуациях.

А вот в том случае, если гражданин лишился прав из-за серьезного нарушения ПДД, вернуть их можно будет лишь после того, как автомобилист вновь успешно справится с теоретическим экзаменом. Также необходимо уплатить все штрафы, если они числятся за водителем. Если гражданин остался без удостоверения из-за того, что сел за руль в нетрезвом виде, для возвращения документа ему предстоит пройти соответствующее медосвидетельствование.

Оплата государственной пошлины в данном случае не предусмотрена, ведь гражданин возвращает себе уже существующий документ.

Только если все вышеперечисленные условия соблюдены, гражданин может подать заявление на возвращение прав.

Права с 16 лет: какие категории доступны и что нужно родителям

Свои первые права россияне при желании могут получить с 16 лет. Правда, им официально разрешено управлять лишь несколькими видами транспорта и, соответственно, открыть ряд категорий. Это категории M и A1, то есть — мопеды и легкие мотоциклы.

“Для зачисления в автошколу и последующей сдачи экзаменов в ГАИ требуется письменное согласие родителей, заверенное у нотариуса”, — отмечает Анна Уткина.

Теоретически посещать автошколу для получения прав на категорию В (то есть легковые автомобили) россияне также могут с 16 лет (для этого также понадобится нотариально заверенное согласие родителей). Вот только к соответствующему экзамену они будут допущены не раньше того момента, как им исполнится 17 лет, а получить сами права и вовсе смогут лишь после 18-летия.

“Таким образом вполне можно поступить в автошколу в 16 лет, а категорию B получить уже в 18 лет. Это рабочая стратегия, которая позволяет не терять время”, — говорит Ольга Климова.

Российские права для иностранных граждан: обмен и получение с нуля

Получить водительское удостоверение в России могут и иностранные граждане. Для этого им придется пройти те же этапы, что и жителям нашей страны, то есть отучиться в автошколе, пройти медкомиссию, сдать экзамен.

Даже если у гражданина уже есть водительские права, выданные за границей, их придется заменить на аналогичный отечественный документ.

“Иностранные граждане и лица с видом на жительство или гражданством РФ, получившие права за рубежом, обязаны обменять их на российские национальные права в течение 1 года, — отмечает Анна Уткина. — С 1 апреля 2026 года иностранные водительские удостоверения (за исключением прав Республики Беларусь) становятся недействительными на территории России по истечении этого срока. Для обмена необходимо предоставить нотариально заверенный перевод паспорта, СНИЛС, пройти медицинскую комиссию и теоретический экзамен в ГАИ. Сдать экзамены на права, как теорию, так и практику, можно в любом подразделении ГАИ на территории Российской Федерации, независимо от наличия постоянной или временной регистрации. Этот порядок закреплен действующим законодательством”.

Сдача экзамена не по месту регистрации

Действующим законодательством страны никак не запрещается сдать экзамен и, соответственно, получить водительские права за пределами того региона, в котором прописан гражданин. Однако эксперты предупреждают: при этом все же есть риск столкнуться с некоторыми проблемами.

“Сложности возникают преимущественно с необходимой медицинской справкой. Если данный документ получен в другом населенном пункте, то местная автошкола может отказать в выдаче направления на экзамен, — предупреждает Ольга Климова. — Также важно помнить, что нарколог и психиатр в рамках медкомиссии 003-В/у должны относиться к тому медучреждению, которое имеет соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Располагаться они могут в любом субъекте, однако практика показывает, что порой представители Госавтоинспекции все же отдают предпочтение документам, выданным местными клиниками. Решить данную проблему может помочь временная регистрация”.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Мы собрали наиболее популярные и актуальные вопросы по данной теме.

Сколько времени занимает весь путь от автошколы до прав?

Полностью весь процесс получения водительских прав (от выбора автошколы до оказавшегося в руках документа) при стандартном графике обучения и при условии успешного прохождения экзаменов без пересдач может занять примерно три или четыре месяца. “Обучение в автошколе составляет примерно 2,5-3 месяца, затем следует ожидание экзамена в ГАИ (от нескольких дней до нескольких недель)”, — говорит Анна Уткина.

Можно ли сдать теорию в одном городе, а вождение — в другом?

Сдать теорию в одном городе, а практическую часть экзамена — уже в другом, теоретически возможно. “Однако на практике это может оказаться очень неудобно с организационной точки зрения, так как требует отдельной договоренности с ГИБДД обоих регионов”, — отмечает Ольга Климова.

Что делать, если не сдал с первого раза: стратегия пересдачи?

Число пересдач для получения водительского удостоверения законом не ограничено. Но важно помнить, что между попытками все же существуют минимальные временные промежутки. И если после первых нескольких попыток ожидание может составлять до 60 дней, то в дальнейшем придется ждать от 6 до 9 месяцев.

Очень важно постараться проанализировать свои ошибки и за отведенное на подготовку время постараться восполнить пробелы в знаниях или отработать нужные навыки вождения. Для этого, к примеру, можно взять дополнительные занятия с инструктором, который поможет “подтянуть” проблемные задачи.

По возможности можно попробовать разнообразить практические тренировки, например, использовать различные автомобили и менять маршруты.

Нужна ли медсправка при замене водительского удостоверения?

Данный документ относится к числу обязательных в том случае, если истек срок действия предыдущих прав. Если же гражданин решил заменить удостоверение из-за смены фамилии или потому, что старые права пришли в негодность, проходить медкомиссию не требуется.

Как лишают водительских прав?

Одним из предусмотренных действующим законодательством видов административного наказания за серьезные нарушения ПДД является лишение водителя права управления автомобилем.

“Если будет выявление нарушение, за которое по закону полагается лишение прав, то инспектор ГИБДД должен составить протокол об административном правонарушении. После этого документы направляются в суд, — говорит Оксана Васильева. — По результату рассмотрения дела судья выносит постановление о назначении административного наказания либо о прекращении производства по делу. В зависимости от того, какое именно нарушение совершил гражданин, его могут оставить без прав на срок от одного месяца до трех лет”.

Главное о получении водительских прав