Экзамен в ГИБДД в 2026: теория и вождение, сколько раз можно пересдавать

Экзамен в ГИБДД на получение водительских прав в 2026 году по-прежнему включает два этапа — теорию и практическое вождение, однако правила допуска, сроки пересдачи и порядок сдачи стали строже. Какие документы нужны для экзамена, как проходит теория и "город", сколько ошибок допускается, сколько раз можно пересдавать и какие изменения важно учитывать кандидатам в водители — в материале РИА Новости.

Что нужно для допуска к экзамену в ГИБДД

Для допуска к экзамену в ГИБДД необходимо успешно пройти профессиональное обучение в автошколе и медицинское освидетельствование.

"Для получения допуска к экзамену на получение водительских прав необходимо пройти медицинскую комиссию и иметь справку по форме 003-В/у, а также достичь возраста, установленного для выбранной категории прав", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ГК АВТОДОМ. Если экзаменуемый не достиг совершеннолетия, то необходимо разрешение родителей или опекунов на прохождение экзамена на права в ГИБДД.

Для получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:

заявление;

паспорт гражданина РФ;

сертификат о прохождении обучения в автошколе;

медицинская справка (форма 003-В/у);

квитанция об оплате госпошлины.

Чтобы получить справку по форме 003-В/у , нужно пройти обследование у следующих специалистов: терапевт (врач общей практики), офтальмолог, психиатр, нарколог, невролог, оториноларинголог. Медкомиссию можно пройти в частном медицинском учреждении, которое имеет лицензию на осуществление данной деятельности. А заключение нарколога и психиатра только в государственных или муниципальных учреждениях по месту жительства. Срок действия справки — 1 год с момента выдачи.

Как проходит экзамен в ГИБДД: теория и вождение

Сам экзамен в 2026 году включает в себя теоретическую и практическую части в соответствии с п. 6 ч. II постановления правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами". Без успешного прохождения теории к практике не допускают.

Практическая часть — вождение, проходит в условиях реального городского трафика. Каждый этап имеет конкретные критерии оценки: всё фиксируется по четкой системе штрафных баллов.

Теоретический экзамен: правила сдачи ПДД

Теоретический экзамен ГИБДД — компьютерное тестирование, которое проводится в специально оборудованных классах экзаменационного подразделения. Порядок проведения теоретической части экзамена регламентируется п. 12 ч. II постановления правительства РФ от 24.10.2014 № 1097 , а также соответствующим разделом приказа МВД РФ от 20.02.2021 № 80 (в редакции от 26.05.2025) "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами".

Кандидат отвечает на вопросы из официальных билетов теории ПДД: всего 20 вопросов. Время на выполнение — 20 минут. Допускается не более 2 ошибок.

Если экзаменуемый допустил ошибку в каком-либо тематическом блоке, ему предоставляется возможность ответить на дополнительные вопросы. За каждую ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, а время увеличивается на 5 минут. Так, при двух ошибках — 10 вопросов и 10 минут дополнительно. Однако если в дополнительных вопросах допускается хотя бы одна ошибка, тест считается не сданным.

Как проходит теоретический экзамен

Теоретический экзамен проводится на компьютере. Кандидату предлагается ответить на 20 вопросов за 20 минут.

Пошаговый процесс сдачи теории:

кандидат в назначенное время приходит на экзамен, предъявляет документы;

инспектор проверяет личность и регистрирует участника;

экзаменуемый занимает место за компьютерным терминалом;

на экране отображается билет — 20 вопросов с вариантами ответов;

участник выбирает ответы на вопросы;

по истечении времени или ответа на все вопросы система автоматически подводит итог.

Можно допустить не более двух ошибок, но только в разных тематических блоках. За каждую из них добавляется по пять дополнительных вопросов и пять минут времени.

"На экзамене действует строгий запрет на использование любых электронных устройств, шпаргалок и подсказок. В случае нарушения результаты аннулируются, а повторная попытка станет возможна только через год", — отмечают эксперты ГК АВТОДОМ.

Практический экзамен по вождению

Практический экзамен в ГИБДД — проверка реальных навыков управления транспортным средством в условиях городского движения. Практический экзамен на категорию B сдается исключительно в реальных условиях городского дорожного движения. Экзамен на категории A и M проходит на закрытой площадке (автодроме) без выезда на улицы.

В условиях движения по городу проверяется способность кандидата в водители ориентироваться в реальных дорожных условиях. Маршрут не является фиксированным и заранее неизвестен кандидату. Инспектор даёт команды по ходу движения. В процессе езды экзаменуемый должен продемонстрировать навыки безопасного управления, соблюдение ПДД и выполнение конкретных упражнений. Оценку выставляет инспектор, находящийся рядом, он фиксирует все нарушения в протоколе.

На экзамене по вождению инспектор оценивает не только технические навыки управления автомобилем, но и поведение водителя: внимательность, принятие решений в нестандартных ситуациях, взаимодействие с другими участниками движения.

Какие упражнения нужно выполнить на экзамене по вождению

Кандидат должен продемонстрировать выполнение обязательных упражнений. Кандидат в водители для категории "B" должен выполнить следующие маневры:

эстакада;

параллельная парковка задним ходом;

заезд в гараж задним ходом;

обгон или опережение;

разворот в ограниченном пространстве;

торможение и остановка при движении на различных скоростях.

А также в список упражнений входят: проезд регулируемого перекрестка, проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, проезд железнодорожного переезда, перестроение на участке дороги, имеющей две или более полосы для движения в одном направлении (при их наличии).

Сколько ошибок допускается на экзамен

Правила сдачи экзамена на вождение в 2026 году предусматривают пять типов ошибок, которые делятся по степени тяжести нарушения.

"За каждое нарушение начисляются штрафные баллы. Экзамен по вождению считается сданным, если сумма набранных баллов не превышает шести. Допустимый порог увеличен, но теперь есть 11 грубых ошибок, при которых испытание прекращается досрочно", — уточняет пресс-служба ГК АВТОДОМ.

Причиной не сдачи экзамена может послужить стресс, ошибки при парковке, превышение скорости, неправильное перестроение, незнание сигналов инспектора.

Как записаться на экзамен в ГИБДД через автошколу и Госуслуги

Традиционно автошкола самостоятельно организует группу своих выпускников. После окончания курса обучения сотрудник учебного заведения подаёт заявку в МРЭО, кандидатам в водители назначают дату и время.

Записаться на экзамен в ГИБДД можно:

самостоятельно при личном обращении в МРЭО ГАИ. К основному пакету документов необходимо приложить заявление на бумажном носителе;

через портал Госуслуги. Запись на экзамен ГИБДД через портал Госуслуг доступна гражданам РФ с подтвержденной учетной записью. Потребуется пакет документов, включая паспорт, медицинскую справку и свидетельство об окончании автошколы.

Запись на пересдачу также осуществляется по стандартной процедуре: через автошколу, портал госуслуг или при личном посещении МРЭО ГАИ.

Пересдача экзамена по вождению: сроки и количество попыток

Количество попыток законодательно не ограничено. Кандидат вправе пересдавать экзамен столько раз, сколько потребуется, при условии соблюдения временных интервалов.

Пресс-служба ГК АВТОДОМ уточняет, что правила пересдачи экзамена изменились . Первые три неудачные попытки практического теста можно предпринимать, соблюдая определенные интервалы. Начиная с четвертой попытки, пересдача назначается не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев после последней неудачной сдачи. Важным нововведением является сокращение срока, в течение которого должна быть назначена первая попытка сдачи практической части: теперь на это отводится не более 60 дней после успешной сдачи теории. Если кандидат не сможет сдать "город" в течение шести месяцев с момента сдачи теории, то теорию придется пересдавать заново.

Сколько стоит пересдача экзамена

Многие кандидаты в водители задаются вопросом: нужно ли платить за каждую попытку сдачи. В пресс-службе ГК АВТОДОМ сообщили, что сама процедура пересдачи экзамена для кандидата, который уже оплатил госпошлину за выдачу прав, является бесплатной. Государственная пошлина уплачивается только за выдачу водительского удостоверения.

Сколько действуют результаты теории

Результаты сданной теории действуют полгода. Практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Если кандидат в водители не сдаст его за полгода, повторный теоретический экзамен назначат в течение месяца.

Почему могут не допустить к экзамену в ГИБДД

К недопуску к экзамену могут привести несколько причин:

несоответствие возрасту для выбранной категории;

отсутствие медицинской справки;

неоконченное обучение в автошколе;

подача поддельных документов;

неоплаченная госпошлина.

Важно учитывать, что медицинская справка оформляется строго по установленному образцу, любые исправления или несоответствия станут основанием для отказа в допуске. В список причин также включено использование средств связи и электроники непосредственно на экзамене.

Чтобы избежать отказа в допуске, рекомендуется заблаговременно проверить все документы, убедиться в актуальности медицинской справки и соблюдать правила сдачи экзамена.

Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД в 2026 году

Основные нововведения в правилах сдачи экзаменов в 2026 году касаются ужесточения контроля за использованием гаджетов, введения строгих сроков для сдачи практики (не более 60 дней после теории) и увеличения интервалов между четвертыми и последующими пересдачами.

С 1 марта 2026 года в России заработали новые правила обучения в автошколах. Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат" (сети автопрокатов в России и за рубежом) поясняет, что главные изменения: увеличение практического времени вождения для учащихся на категорию "B" и появление возможности проходить теорию дома.

По словам эксперта, теорию теперь можно сдать онлайн. Это вписывается в глобальный тренд на цифровизацию — в большинстве стран дистанционное обучение уже стало нормой, а современные платформы дают возможность использовать большое количество интерактивных инструментов: видеолекции, имитационные тесты, симуляторы дорожной обстановки и т.д.

"Будет ли ухудшение качества усвоения теоретического материала — это зависит от того, как четко проработана методика, и насколько строго контролируют ее исполнение. Будущим водителям нужно понимание принципов безопасности и навык анализа дорожной ситуации. Именно в этом смысл теории вождения, а не в простой зубрежке правил. Способен ли удаленный формат полноценно заменить живое общение с преподавателем (которому в моменте можно задать интересующий вопрос и тут же получить ответ)? Время покажет. Но я думаю, это будет зависеть от качества материалов, особенно видеоконтента. Платформа не должна скатиться к функции скучной “читалки”. Регулярные тестирования обязательны, а также возможность получения консультаций от преподавателей", — говорит Дмитрий Матвеев.

По мнению специалиста, увеличение часов практического вождения — шаг позитивный. Инвестиция в безопасность на дорогах. Больше практики — увереннее водитель. А значит, он лучше справится с управлением автомобилем в сложных условиях: в плотном потоке, на перекрестках с круговым движением и т.д.

Также с 2027 года планируется перевести медицинские справки в электронный формат, что упростит документооборот. С марта 2027 года при подаче заявления о сдаче через "Госуслуги" можно будет не предоставлять медсправку, если заключение уже есть в ЕГИСЗ. А водительские права могут аннулировать при выявлении у водителя психических расстройств, эпилепсии или серьезных нарушений зрения.

Получение водительских прав после успешной сдачи экзамена

После успешной сдачи всех этапов экзамена кандидат получает водительское удостоверение. Для этого нужно обратиться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД, оплатить госпошлину в размере 4000 или 6000 рублей в зависимости от формата прав и подать заявление. Срок выдачи документа составляет до 10 рабочих дней. Однако на практике в большинстве случаев водительское удостоверение выдают в день обращения.

Коротко о сдаче прав в ГИБДД

Главное об экзамене в Госавтоинспекции: