https://ria.ru/20220102/oruzhie-1764768569.html

"С марта все изменится": что добавили в закон "Об оружии"

"С марта все изменится": что добавили в закон "Об оружии" - РИА Новости, 02.01.2022

"С марта все изменится": что добавили в закон "Об оружии"

Правительство хочет ужесточить оборот оружия после трагедий со стрельбой в учебных заведениях. В Уголовный кодекс и федеральный закон внесли поправки, однако,... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:00

2022-01-02T08:09

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Правительство хочет ужесточить оборот оружия после трагедий со стрельбой в учебных заведениях. В Уголовный кодекс и федеральный закон внесли поправки, однако, по мнению экспертов, это не гарантирует полную безопасность. Что изменилось и какие еще вопросы необходимо решить — в материале РИА Новости.Поправки в законСправку об отсутствии противопоказаний для владения оружием теперь будут выдавать только государственные и муниципальные поликлиники. Результаты занесут в специальный электронный реестр, доступ к которому получит Росгвардия.Обследоваться придется каждые пять лет — оружие могут изъять, если у владельца выявят расстройство поведения или психики, а также болезни глаз. Разрешение приостановят и на время внеочередного медосвидетельствования. Поправки вступят в силу уже в марте.Кроме того, с прошлого лета действуют внесенные в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменения относительно незаконного оборота оружия. Так, сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему выделили в отдельную статью — 222.2 УК. Если преступление совершила группа, виновникам грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.Также увеличили меру наказания до 15 лет по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК ("Незаконные изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). За продажу взрывчатых веществ или взрывных устройств — до 11 лет, в составе группы — до 20.Кроме того, за изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуля нарушителям грозит два года тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей. Раньше можно было отделаться административкой.Одно из главных нововведений — лицензию будут выдавать с 21 года. Прежде покупать оружие разрешали с восемнадцати. Исключение — молодые люди, отслужившие в армии, представители коренных малочисленных народов, профессиональные спортсмены и те, кто работает в сфере охоты.Ларина добавляет: остались и нерешенные вопросы. "Того, кто незаконно приобрел или сбыл, к примеру, один пистолет Макарова, наказывают наравне с тем, кто продал сотню. Эксперты в области уголовного права давно предлагают ужесточить ответственность за незаконный оборот оружия партиями", — объясняет юрист.Есть и предложения на перспективу: в Госдуму внесли законопроект, согласно которому "огнестрел" никто не получит без проверки ФСБ и МВД. Если обнаружат причастность заявителя к организованной преступности, информацию отправят в Росгвардию, а в разрешении откажут. Новую заявку можно будет подать через год. Аналогичным образом проверят и тех, у кого оружие уже есть.В свою очередь, МВД хочет запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. В ведомстве отметили: сейчас его оборот не регулируют и ограничений по калибру нет.Нерешенные вопросыПроект поправок в закон "Об оружии" внесли еще в декабре 2020-го. Инициировал его комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.Процесс рассмотрения ускорился после стрельбы в казанской школе — президент Владимир Путин потребовал ужесточить контроль за оборотом оружия. По данным следствия, 11 мая 2021-го 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв в гимназии № 175, застрелил семерых учеников и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиева признали вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы."Поправки в закон подавали под видом усиления безопасности перед угрозой подобных массовых убийств. Но по факту ситуацию это не изменит. Нужно начинать с другого — с реформы системы МВД", — говорит Вячеслав Ванеев, председатель общероссийской общественной организации "Право на оружие".Прежде всего необходимо расширить штат участковых. Сейчас один отвечает за безопасность в среднем 30 тысяч человек. Раньше — не более пяти тысяч. Полицейские физически не успевают качественно отрабатывать заявки.Подполковник в отставке Павел Самойлов, бывший сотрудник уголовного розыска и старший оперуполномоченный по делам несовершеннолетних, подчеркивает: нужны изменения в сфере медицины и образования."Раньше ПДН работало — за асоциальное поведение подростка ставили на учет в детской комнате милиции. Сотрудники вместе с представителями уголовного розыска посещали семьи с проверками, трудные подростки были под постоянным надзором и знали, что наказание неотвратимо, — рассказывает Самойлов. — Кроме того, в школах не хотят выносить сор из избы, и многое остается за кадром. А отсутствие наказания и оперативного реагирования порождает вседозволенность".Также, по его словам, необходимо наладить более эффективную систему психиатрического наблюдения.Даже если больного оперативно лишат лицензии, это не значит, что он не представляет угрозы обществу."В советское время большинство психических заболеваний лечили стационарно. Теперь могут забрать на пару недель и отпустить домой. А потом обратно, после очередного обострения. Которое, к слову, нередко проявляется в виде нападений на близких и просто незнакомцев", — добавляет Ванеев.Эксперты считают, что поправки в закон "Об оружии" лишь частично решают вопрос безопасности в общественных местах и учебных заведениях. Пока это "борьба со следствиями, а не с причиной" — нужен более комплексный подход.

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, медицина, оружие, госдума рф, школы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), полиция