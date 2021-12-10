https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763052899.html

МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов - РИА Новости, 10.12.2021

МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

МВД РФ хочет запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, следует из письма ведомства в Минпромторг (есть в распоряжении РИА Новости). РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:39

2021-12-10T02:39

2021-12-10T02:39

общество

безопасность

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. МВД РФ хочет запретить в России все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, следует из письма ведомства в Минпромторг (есть в распоряжении РИА Новости).В нем также уточняется, что на сегодняшний день российские законы об оружии никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.

https://ria.ru/20211209/oruzhie-1762859262.html

москва

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2021

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общество, безопасность, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия