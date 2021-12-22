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В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия - РИА Новости, 22.12.2021
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия
Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД, сообщил председатель комитета Госдумы по РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:33
2021-12-22T19:53
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
россия
общество
оружие
александр хинштейн
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
анатолий выборный
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", — написал он в Telegram-канале.Парламентарий отметил, что, в частности, предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.Так, например, если обнаружится информация о причастности заявителя к организованной преступности или его намерении использовать оружие в незаконных целях, эти данные передадут в Росгвардию. Они станут основанием для отказа в выдаче разрешения. Спустя год можно подать новую заявку. Аналогичным образом будут проверять и владельцев оружия."Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура", — отметил Хинштейн.Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить безопасность граждан."Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами", — добавил депутат.Он также заявил, что законопроект станет частью системной работы, направленной на усиление государственного контроля за оборотом оружия.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, россия, общество, оружие, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), анатолий выборный
18:33 22.12.2021 (обновлено: 19:53 22.12.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия

В Госдуму внесли законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", — написал он в Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что, в частности, предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.
Так, например, если обнаружится информация о причастности заявителя к организованной преступности или его намерении использовать оружие в незаконных целях, эти данные передадут в Росгвардию. Они станут основанием для отказа в выдаче разрешения. Спустя год можно подать новую заявку. Аналогичным образом будут проверять и владельцев оружия.
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"Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура", — отметил Хинштейн.
Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить безопасность граждан.
"Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами", — добавил депутат.
Он также заявил, что законопроект станет частью системной работы, направленной на усиление государственного контроля за оборотом оружия.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФРоссияОбществоОружиеАлександр ХинштейнМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Анатолий Выборный
 
 
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