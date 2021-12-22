https://ria.ru/20211222/oruzhie-1764970647.html

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия - РИА Новости, 22.12.2021

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий контроль за выдачей оружия

Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД, сообщил председатель комитета Госдумы по РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:33

2021-12-22T18:33

2021-12-22T19:53

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

россия

общество

оружие

александр хинштейн

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

анатолий выборный

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о проверке кандидатов на получение оружия органами ФСБ и МВД, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."В заключительный день осенней сессии вместе с коллегами Василием Пискаревым и Анатолием Выборным вносим в Госдуму законопроект, ужесточающий госконтроль за выдачей огнестрельного оружия", — написал он в Telegram-канале.Парламентарий отметил, что, в частности, предлагается проверять всех кандидатов на получение оружия силами органов ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-разыскной деятельности.Так, например, если обнаружится информация о причастности заявителя к организованной преступности или его намерении использовать оружие в незаконных целях, эти данные передадут в Росгвардию. Они станут основанием для отказа в выдаче разрешения. Спустя год можно подать новую заявку. Аналогичным образом будут проверять и владельцев оружия."Важно, что при этом мы оставляем за человеком право обжаловать такой отказ в судебном порядке. Одновременно законность отказа сможет проверить и прокуратура", — отметил Хинштейн.Он подчеркнул, что государство обязано обеспечить безопасность граждан."Когда речь идет о сохранности человеческих жизней, все остальные резоны отходят на второй план; слишком дорогая ставка стоит на кону. Тем более что предлагаемые нами поправки не относятся к мерам ответственности, а являются административно-предупредительными мерами", — добавил депутат.Он также заявил, что законопроект станет частью системной работы, направленной на усиление государственного контроля за оборотом оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/oruzhie-1762784524.html

https://ria.ru/20211012/oruzhie-1754126570.html

https://ria.ru/20211210/oruzhie-1763085467.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, россия, общество, оружие, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии), анатолий выборный