https://ria.ru/20220102/medvedi-1766444567.html

"Они что-то знают". Американцы узнали, кто сбежал в Россию, и захотели так же

Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями - РИА Новости, 02.01.2022

"Они что-то знают". Американцы узнали, кто сбежал в Россию, и захотели так же

Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T21:21

2022-01-02T21:21

2022-01-02T21:22

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международный союз охраны природы

глобальное потепление

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях климата, которые вынудили животных переместиться из США на территорию России.Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей."Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться", — написали в комментариях."Даже белые медведи бегут в Россию", — заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью."Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое", — задумался пользователь."Они знают что-то, чего не знаем мы", — добавил пользователь, живущий в Аляске."Мне кажется, в России как раз климат не меняется", — отметил читатель."Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная", — подытожили в комментариях.Глобальное потепление остается одной из важнейших проблем для населения Земли. Последствия изменений климата ощутила на себе и Россия: в октябре минувшего года президент страны Владимир Путин отметил, что власти обеспокоены таянием вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российских территорий.Белый медведь внесен в Красную Книгу России и Международного союза охраны природы. В России уделяется особое внимание сохранению популяции этих животных, реализация соответствующих программ контролируется на государственном уровне.

https://ria.ru/20211021/arktika-1755522691.html

https://ria.ru/20211006/medvezhonok-1753271673.html

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"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой "Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой 2022-01-02T21:21 true PT0M57S

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в мире, twitter, сша, международный союз охраны природы, глобальное потепление, земля, россия