"Они что-то знают". Американцы узнали, кто сбежал в Россию, и захотели так же

21:21 02.01.2022 (обновлено: 21:22 02.01.2022)
Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями
Иностранные пользователи Twitter порассуждали о переезде в Россию вслед за медведями
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях климата, которые вынудили животных переместиться из США на территорию России.
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей.
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"Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться", — написали в комментариях.
"Даже белые медведи бегут в Россию", — заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью.
"Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое", — задумался пользователь.
"Они знают что-то, чего не знаем мы", — добавил пользователь, живущий в Аляске.
"Мне кажется, в России как раз климат не меняется", — отметил читатель.
"Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная", — подытожили в комментариях.
Глобальное потепление остается одной из важнейших проблем для населения Земли. Последствия изменений климата ощутила на себе и Россия: в октябре минувшего года президент страны Владимир Путин отметил, что власти обеспокоены таянием вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российских территорий.
Белый медведь внесен в Красную Книгу России и Международного союза охраны природы. В России уделяется особое внимание сохранению популяции этих животных, реализация соответствующих программ контролируется на государственном уровне.
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