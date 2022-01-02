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"Они что-то знают". Американцы узнали, кто сбежал в Россию, и захотели так же
Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями - РИА Новости, 02.01.2022
"Они что-то знают". Американцы узнали, кто сбежал в Россию, и захотели так же
Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T21:21
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в мире
twitter
сша
международный союз охраны природы
глобальное потепление
земля
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях климата, которые вынудили животных переместиться из США на территорию России.Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей."Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться", — написали в комментариях."Даже белые медведи бегут в Россию", — заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью."Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое", — задумался пользователь."Они знают что-то, чего не знаем мы", — добавил пользователь, живущий в Аляске."Мне кажется, в России как раз климат не меняется", — отметил читатель."Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная", — подытожили в комментариях.Глобальное потепление остается одной из важнейших проблем для населения Земли. Последствия изменений климата ощутила на себе и Россия: в октябре минувшего года президент страны Владимир Путин отметил, что власти обеспокоены таянием вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российских территорий.Белый медведь внесен в Красную Книгу России и Международного союза охраны природы. В России уделяется особое внимание сохранению популяции этих животных, реализация соответствующих программ контролируется на государственном уровне.
https://ria.ru/20211021/arktika-1755522691.html
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"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
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в мире, twitter, сша, международный союз охраны природы, глобальное потепление, земля, россия
21:21 02.01.2022 (обновлено: 21:22 02.01.2022)
 
Американцы заговорили о "переезде" в Россию вслед за белыми медведями

Иностранные пользователи Twitter порассуждали о переезде в Россию вслед за медведями

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Белый медвежонок в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети Twitter ярко отреагировали на заметку газеты The Telegraph о миграции белых медведей. В публикации говорилось об изменениях климата, которые вынудили животных переместиться из США на территорию России.
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто в шутку поддержал выбор медведей.
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"Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться", — написали в комментариях.
"Даже белые медведи бегут в Россию", — заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью.
"Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое", — задумался пользователь.
"Они знают что-то, чего не знаем мы", — добавил пользователь, живущий в Аляске.
"Мне кажется, в России как раз климат не меняется", — отметил читатель.
"Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная", — подытожили в комментариях.
Глобальное потепление остается одной из важнейших проблем для населения Земли. Последствия изменений климата ощутила на себе и Россия: в октябре минувшего года президент страны Владимир Путин отметил, что власти обеспокоены таянием вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы российских территорий.
Белый медведь внесен в Красную Книгу России и Международного союза охраны природы. В России уделяется особое внимание сохранению популяции этих животных, реализация соответствующих программ контролируется на государственном уровне.
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В миреTwitterСШАМеждународный союз охраны природыГлобальное потеплениеЗемляРоссия
 
 
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