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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба - РИА Новости, 02.01.2022

В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T13:46

2022-01-02T13:46

2022-01-02T13:46

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД России по городу и Ленинградской области.Сообщение о том, что неизвестный поджег входную дверь ночного клуба на Купчинской улице, поступило около 5 утра. В это время в заведении находилось более 200 посетителей. Возгорание было ликвидировано, посетители эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область