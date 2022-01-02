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В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба - РИА Новости, 02.01.2022
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T13:46
2022-01-02T13:46
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД России по городу и Ленинградской области.Сообщение о том, что неизвестный поджег входную дверь ночного клуба на Купчинской улице, поступило около 5 утра. В это время в заведении находилось более 200 посетителей. Возгорание было ликвидировано, посетители эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
13:46 02.01.2022
 
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге ночного клуба в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге входной двери ночного клуба во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМВД России по городу и Ленинградской области.
Сообщение о том, что неизвестный поджег входную дверь ночного клуба на Купчинской улице, поступило около 5 утра. В это время в заведении находилось более 200 посетителей. Возгорание было ликвидировано, посетители эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый петербуржец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам оценки причиненного в результате поджога ущерба будет возбуждено уголовное дело.
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