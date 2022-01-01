В Якутске хозяева агрессивной собаки отбили ее у ловцов
В Якутске хозяева агрессивной собаки отбили ее у ловцов, угрожая расправой
© Фото : Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска15 бригад по отлову безнадзорных собак выехали на улицы Якутска
ЯКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Хозяева агрессивного пса в Якутске, пойманного после инцидента с гибелью женщины при нападении собачьей стаи, отбили его у ловцов под угрозой физической расправы, составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщает администрация города в соцсети Telegram.
В среду днем на территории ипподрома в Якутске стая собак напала на 53-летнюю сотрудницу СВФУ, ученую, мать двоих детей Сардану Слепцову, она скончалась. СК завел уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, около 200 человек в четверг вышли на отлов собак. В соцсетях появились сообщения, что на бригаду ловцов в Якутске на улице Билибина якобы спустили собак.
Как пояснила мэрия, по заявке горожан ловцы поймали на улице агрессивную собаку и удерживали ее на веранде магазина до приезда машины для перевозки в пункт передержки животных.
"…Граждане, угрожая физической расправой ловцам, взломали веранду магазина и выпустили собаку, утверждая, что она их. На место прибыл дежурный наряд полиции, который составил административный протокол на хулиганов за нарушение общественного порядка по статье "мелкое хулиганство", - рассказали в пресс-службе.
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Глава города Евгений Григорьев в субботу провел совещание оперативного штаба, где отметили, что отлов собак в Якутске продолжается, несмотря на праздники: сформировано девять групп, в которых 42 человека, задействовано 10 единиц техники, в округах устанавливаются ловушки.
Горожанам власти объявили, что разгуливающие без хозяев собаки считаются животными без владельцев. По данным оперштаба, на 31 декабря на улицах города отловлено 135 безнадзорных собак.
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