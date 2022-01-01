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Всемирный день мира
Всемирный день мира - РИА Новости, 01.01.2022
Всемирный день мира
1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:31
2022-01-01T00:31
в мире
справки
всемирный день мира
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1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 года папой Римским Павлом VI (1897-1978), который был воодушевлен энцикликой (послание ко всем католикам по вопросам религии, морали и политики) своего предшественника папы Иоанна XXIII (1881-1963) под названием Pacem in terris ("Мир на земле"). Папа Иоанн XXIII в период своего понтификата произнес несколько речей и опубликовал ряд посланий, в которых призывал политиков положить конец гонке вооружений, решать все спорные вопросы за столом переговоров. Его энциклика Pacem in Terris является одним из наиболее известных католических документов ХХ века, она была посвящена установлению "универсального мира в правде, правосудии, милосердии и свободе". Опубликованная в апреле 1963 года, энциклика появилась в самый разгар холодной войны. Документ впервые имел "повсеместный" характер: Папа обращался не только к католикам, но и к международной и политической общности, подчеркивал роль ООН.Pacem in Terris – первая в истории католической церкви энциклика, церемония подписания которой понтификом передавалась по телевидению.После смерти Иоанна XXIII папой Римским стал Павел VI, который в вопросах международной политики зарекомендовал себя последовательным сторонником мирного сосуществования, разрядки и мира, стимулировавшим всю церковь к сознательной ангажированности во имя этих целей. В своей энциклике Populorum Progressio ("О прогрессе народов"), написанной в 1967 году, он затронул вопросы войны и мира, обратился к социальной тематике. Установив 1 января Всемирным днем мира, начиная с 1968 года каждый год он посвящал большую новогоднюю речь делу мира.В своем первом послании к этому празднику Павел VI отмечал, что предложение посвятить миру первый день нового года касается не только католиков, католическая церковь хочет "запустить идею" в надежде, что она найдет сторонников по всей земле.Римские понтифики ежегодно издают послания, приуроченные к Всемирному дню мира. Их основные темы: борьба с бедностью, построение мира на земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях.В последние годы темами посланий Папы Римского Франциска были: "Преодолей равнодушие и обрети мир" (2016), "Ненасилие – стиль миролюбивой политики" (2017), "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" (2018), "Хорошая политика служит миру" (2019), "Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение" (2020), "Культура заботы как путь к миру" (2021). Тема послания в 2022 году – "Диалог между поколениями, воспитание и труд – инструменты для построения прочного мира". В этом документе Папа Римский отметил, что "несмотря на многочисленные усилия, направленные на установление конструктивного диалога между народами, усиливается оглушающий грохот войн и конфликтов, прогрессируют болезни в пандемических масштабах, усугубляются последствия изменения климата и деградации окружающей среды, обостряется трагедия, вызванная нехваткой продовольствия и питьевой воды, продолжает доминировать экономическая модель, основанная на индивидуализме, а не на солидарном общении".В послании понтифик призвал вернуть взаимное доверие. По словам Папы Римского "большие социальные вызовы и процессы миротворчества не могут обойтись без диалога между хранителями памяти – пожилыми людьми – и теми, кто продолжает историю, – молодыми; не могут они обойтись и без готовности каждого из них уступить место для другого, не претендуя на то, чтобы занять всю сцену, преследуя собственные сиюминутные интересы, как будто нет ни прошлого, ни будущего"."Глобальный кризис, который мы переживаем, показывает, что встреча и диалог между поколениями является движущей силой здравой политики, которая не довольствуется управлением существующей ситуацией "путем разрозненных или непродуманных решений", но которая предлагает себя как высшую форму любви к другому, в поиске совместных и устойчивых проектов," – отметил Папа Римский.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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в мире, справки, всемирный день мира
00:31 01.01.2022
 

Всемирный день мира

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 года папой Римским Павлом VI (1897-1978), который был воодушевлен энцикликой (послание ко всем католикам по вопросам религии, морали и политики) своего предшественника папы Иоанна XXIII (1881-1963) под названием Pacem in terris ("Мир на земле").
Папа Иоанн XXIII в период своего понтификата произнес несколько речей и опубликовал ряд посланий, в которых призывал политиков положить конец гонке вооружений, решать все спорные вопросы за столом переговоров. Его энциклика Pacem in Terris является одним из наиболее известных католических документов ХХ века, она была посвящена установлению "универсального мира в правде, правосудии, милосердии и свободе".
Опубликованная в апреле 1963 года, энциклика появилась в самый разгар холодной войны. Документ впервые имел "повсеместный" характер: Папа обращался не только к католикам, но и к международной и политической общности, подчеркивал роль ООН.
Pacem in Terris – первая в истории католической церкви энциклика, церемония подписания которой понтификом передавалась по телевидению.
После смерти Иоанна XXIII папой Римским стал Павел VI, который в вопросах международной политики зарекомендовал себя последовательным сторонником мирного сосуществования, разрядки и мира, стимулировавшим всю церковь к сознательной ангажированности во имя этих целей. В своей энциклике Populorum Progressio ("О прогрессе народов"), написанной в 1967 году, он затронул вопросы войны и мира, обратился к социальной тематике. Установив 1 января Всемирным днем мира, начиная с 1968 года каждый год он посвящал большую новогоднюю речь делу мира.
В своем первом послании к этому празднику Павел VI отмечал, что предложение посвятить миру первый день нового года касается не только католиков, католическая церковь хочет "запустить идею" в надежде, что она найдет сторонников по всей земле.
Римские понтифики ежегодно издают послания, приуроченные к Всемирному дню мира. Их основные темы: борьба с бедностью, построение мира на земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях.
В последние годы темами посланий Папы Римского Франциска были: "Преодолей равнодушие и обрети мир" (2016), "Ненасилие – стиль миролюбивой политики" (2017), "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" (2018), "Хорошая политика служит миру" (2019), "Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение" (2020), "Культура заботы как путь к миру" (2021).
Тема послания в 2022 году – "Диалог между поколениями, воспитание и труд – инструменты для построения прочного мира".
В этом документе Папа Римский отметил, что "несмотря на многочисленные усилия, направленные на установление конструктивного диалога между народами, усиливается оглушающий грохот войн и конфликтов, прогрессируют болезни в пандемических масштабах, усугубляются последствия изменения климата и деградации окружающей среды, обостряется трагедия, вызванная нехваткой продовольствия и питьевой воды, продолжает доминировать экономическая модель, основанная на индивидуализме, а не на солидарном общении".
В послании понтифик призвал вернуть взаимное доверие. По словам Папы Римского "большие социальные вызовы и процессы миротворчества не могут обойтись без диалога между хранителями памяти – пожилыми людьми – и теми, кто продолжает историю, – молодыми; не могут они обойтись и без готовности каждого из них уступить место для другого, не претендуя на то, чтобы занять всю сцену, преследуя собственные сиюминутные интересы, как будто нет ни прошлого, ни будущего".
"Глобальный кризис, который мы переживаем, показывает, что встреча и диалог между поколениями является движущей силой здравой политики, которая не довольствуется управлением существующей ситуацией "путем разрозненных или непродуманных решений", но которая предлагает себя как высшую форму любви к другому, в поиске совместных и устойчивых проектов," – отметил Папа Римский.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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