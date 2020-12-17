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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589736916.html
Папа Франциск призвал сделать вакцину от COVID доступной для всех
Папа Франциск призвал сделать вакцину от COVID доступной для всех
Папа Римский Франциск призвал принять необходимые меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе, для самых бедных и уязвимых... РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-17T16:28
2020-12-17T16:28
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал принять необходимые меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе, для самых бедных и уязвимых членов общества."Вновь обращаюсь с призывом к политическим деятелям и представителям частного бизнеса с тем, чтобы они приняли соответствующие меры для обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 и основным технологиям, необходимым для помощи больным и всем наиболее бедным и уязвимым", - говорится в традиционном папском послании по случаю 54-го Всемирного дня мира, которое было в четверг представлено в Ватикане.В этом документе папа Римский уделил серьезное внимание пандемии COVID-19, которую он охарактеризовал как "крупный медико-санитарный кризис", превратившийся в "глобальный феномен". Он поставил его в один ряд с другими мировыми кризисами – климатическим, продовольственным, экономическим, миграционным."Прискорбно констатировать, что рядом с многочисленными проявлениями милосердия и солидарности, к сожалению, переживают новый подъем различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, которые сеют смерть и разрушение. Эти и другие явления, которыми был отмечен путь человечества в прошедшем году, учат нас важности заботы друг о друге и о творении с тем, чтобы построить общество, основанное на отношениях братства", - подчеркнул понтифик.Ранее папа Франциск предостерегал о того, чтобы вакцина против COVID-19 "стала собственностью той или иной нации" или была доступна, прежде всего, богатым людям, не превратившись в общее достояние всего человечества.Всемирный день мира с 1968 года ежегодно отмечается Римско-католической церковью 1 января по решению папы Римского Павла VI. 1 января 2021 года папа Франциск направит послание по этому случаю главам всех государств и правительств, руководителям крупнейших международных организаций, а также всем людям доброй воли.
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589682182.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан

Папа Франциск призвал сделать вакцину от COVID доступной для всех

16:28 17.12.2020
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
© AP Photo / Gregorio Borgia
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ВАТИКАН, 17 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал принять необходимые меры для того, чтобы вакцина от COVID-19 была доступна для всех, в том числе, для самых бедных и уязвимых членов общества.
"Вновь обращаюсь с призывом к политическим деятелям и представителям частного бизнеса с тем, чтобы они приняли соответствующие меры для обеспечения доступа к вакцинам против COVID-19 и основным технологиям, необходимым для помощи больным и всем наиболее бедным и уязвимым", - говорится в традиционном папском послании по случаю 54-го Всемирного дня мира, которое было в четверг представлено в Ватикане.
В этом документе папа Римский уделил серьезное внимание пандемии COVID-19, которую он охарактеризовал как "крупный медико-санитарный кризис", превратившийся в "глобальный феномен". Он поставил его в один ряд с другими мировыми кризисами – климатическим, продовольственным, экономическим, миграционным.
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"Прискорбно констатировать, что рядом с многочисленными проявлениями милосердия и солидарности, к сожалению, переживают новый подъем различные формы национализма, расизма, ксенофобии, а также войны и конфликты, которые сеют смерть и разрушение. Эти и другие явления, которыми был отмечен путь человечества в прошедшем году, учат нас важности заботы друг о друге и о творении с тем, чтобы построить общество, основанное на отношениях братства", - подчеркнул понтифик.
Ранее папа Франциск предостерегал о того, чтобы вакцина против COVID-19 "стала собственностью той или иной нации" или была доступна, прежде всего, богатым людям, не превратившись в общее достояние всего человечества.
Всемирный день мира с 1968 года ежегодно отмечается Римско-католической церковью 1 января по решению папы Римского Павла VI. 1 января 2021 года папа Франциск направит послание по этому случаю главам всех государств и правительств, руководителям крупнейших международных организаций, а также всем людям доброй воли.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
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