Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220101/personazhi-1765823147.html
Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире
Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире - РИА Новости, 01.01.2022
Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире
Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых всего мира. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. В России за последние... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:38
2022-01-01T03:38
в мире
справки
дед мороз
санта-клаус
новый год
йоулупукки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765824507_0:80:3012:1774_1920x0_80_0_0_62d8a16402799b3703c622e8310b33b1.jpg
Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых всего мира. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. В России за последние две тысячи лет он представал в разных образах: сначала – в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем – как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.Дарить подарки он стал с началом празднования Нового года на Руси. Вначале он вручал их послушным детям, а озорников колотил палкой. Со временем ее заменил волшебный посох, которым Дед Мороз отогревает все живое и зажигает новогодние елки. По традиции волшебник имеет густую серебристую бороду, которая символизирует благополучие и богатство, а также рукавицы, валенки, красную шубу и белые брюки, которые в последнее время стали красными. Шуба Деда Мороза должна быть длинной – по щиколотку или по голень. У современного Деда Мороза в костюме появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стразами и "самоцветами".Российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь он испробовал разные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение отдает белой тройке лошадей и лыжам. Дарить детям подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка. По одной из версий, девочка появилась на свет из снежной бабы. Литературным отцом Снегурочки можно считать драматурга Александра Островского, который написал пьесу по мотивам народной сказки. В 1882 году композитор Николай Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех. Именно тогда и появился образ красивой светловолосой девушки в бело-голубой одежде с меховой опушкой. Свой современный образ Снегурочка обрела в середине XX века, после официального разрешения праздновать Новый год в СССР. Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге (Вологодская область). У него также есть усадьба в Кузьминском лесу Москвы.В разных странах Дед Мороз выглядит и зовется по-разному. В Америке его имя – Санта-Клаус. Прообразом для него стал общехристианский святой Николай Мирликийский (Санта – "святой", Клаус – "Николай"), известный своей помощью в виде тайных подарков бедным людям, имеющим детей. Образ Санта-Клауса придумал в 1822 году преподаватель семинарии из США Клемент Кларк Мур, который под Рождество прочел жене и детям сочиненное им стихотворение "Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса". В нем Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой. В 1862 году карикатурист Томас Наст нарисовал первый образ Санта-Клауса, поселив его на Северном полюсе. Более 20 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Обложки пользовались большой популярностью, но имели один недостаток – были черно-белыми. Красную шубу дедушке подарил в 1885 году американский издатель Луис Пранг, напечатав рождественские открытки методом цветной литографии. Современный облик Санта Клауса принадлежит художнику из США Хэддону Сандблому, который в 1931 году сделал серию рисунков для рекламы кока-колы. Так появился образ Санта-Клауса – седого старика с опрятной бородой и усами в красной куртке, штанах и шапке-колпаке. В Финляндии к местным детям под Новый год наведывается Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как "Рождественский козел". Дело в том, что много лет назад считалось, что существует козел, который вынуждает людей дарить ему подарки. Со временем он стал положительным персонажем, а затем его обязанности взял на себя Санта. Йоулупукки – крупный мужчина с длинными седыми волосами, бородой и усами, который носит высокую красные шапку, куртку и штаны. Финский волшебник живет на сопке Корвантунтури, которая находится в Лапландии. Благодаря сопке он может слышать просьбы детей со всего мира и записывать их в особую волшебную книгу. В своей резиденции Дед Мороз живет вместе с женой Муори и гномами. Супруга готовит еду, а маленькие помощники занимаются разными обязанностями. Помимо помощи в упаковке подарков, они ведут хозяйство, записывают в особые книги сведения о поведении всех детей на свете и принимают почту. Немецкий Дед Мороз приходит не под Новый год, как в России, а накануне Рождества. Зовут его Sankt Nikolaus (Святой Николай) и 6 декабря отмечается его праздник. Но в Германии никто не знает, как он выглядит. То он благообразный белобородый дедушка в мохнатой шубе и красном колпаке, то католический епископ в сутане с тиарой на голове и жезлом в руке. До XX века в Германии был Weihnachtsmann ("Рождественский дед"), точная копия русского Деда Мороза. С годами Weihnachtsmann стал своеобразным "псевдонимом" Санкт-Николауса. Немецкий Дед Мороз приносит детям подарки под елку, а его белоснежная борода и красная шуба всегда мелькают на рождественских базарах."Офис" Деда Мороза находится в немецком городе с многозначительным названием Химмельпфорт – "Врата небесные". Сюда на его имя ежегодно приходят десятки тысяч писем, и он лично разбирает почту. Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое переводится как "Отец Рождества". Его изображают в ярком красном кафтане и красных брюках с белой бородой и колпаком. Главное отличие французского Дела Мороза – отсутствие оленьей упряжки. Ходит Пер Ноэль пешком, его кафтан не расшит узорами. Его родным городом французы считают Страсбург. Почта Пер Ноэля находится в Либурне. Именно туда приходят письма Деду Морозу. В рождественскую ночь Пер Ноэль путешествует по миру, останавливаясь в каждом доме. Он спускается через дымоход и оставляет подарки для каждого ребенка. В канун Рождества дети наполняют свою обувь морковью и угощениями для осла Пер Ноэля, оставляя их у камина. В Италии местный Дед Мороз – Баббо Натале, который оставляет свои сани на крыше и проникает в дом через трубу. Традиционно принято оставлять для него молоко и сладости. А после Баббо Натале приходит Бефана. Один из самых любимых новогодних праздников в Италии и почти неизвестный жителям других стран – 6 января – День Святой Епифании или просто Бефаны. Это итальянская фея в образе маленькой доброй ведьмы. Она прилетает в дома на метле через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным – золу или уголь. Многие в ночь на 6 января оставляют для нее бокал вина или апельсин. В Чехии и Словакии два новогодних персонажа – Микулаш и Ежишек. Святой Микулаш – это чешский Дед Мороз. Он приходит в ночь на 6 декабря, накануне дня Святого Николая. Он одет в длинную шубу и шапку, у него есть посох с закрученным в спираль верхом. А за спиной – короб с подарками. Сопровождают его ангел в белоснежной одежде и лохматый чертенок. Дети верят, что подарки, которые приносит Святой Микулаш, были от Ежишко (Маленького Иисуса). Ежишек – самый скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая подарки в дома детей, он старается остаться невидимым.Белорусский аналог Деда Мороза – Зюзя, считается богом зимы. Его имя произошло от белорусского "зюзець", которое переводится на русский как "мерзнуть". Он царит в период от Рождества и вплоть до дня весеннего равноденствия, олицетворяя собой стужу и лютый мороз. Зюзя представляет собой низкого и толстого пожилого мужчину с белоснежными волосами, одетого в белую одежду. Он живет в лесах, ходит по снегу босиком, без шапки и насылает на людей морозы, пургу и прочие холодные напасти. Для того, чтобы задобрить Зюзю, белорусы в рождественскую ночь откладывают часть кутьи в отдельную тарелку и оставляют на ночь на отдельном столе. В Японии в роли Деда Мороза долгое время была главная фигура– бог Хотей ошо – один из семи богов счастья. Но с недавнего времени в стране появились два других рождественско-новогодних персонажа, которые даже соперничают между собой. Сегацу-сан в преддверии новогодних праздников ходит по домам целую неделю, которую японцы называют "золотой". Одет он в небесно-голубое кимоно. Подарки он не дарит (их готовят и вручают детям их родители), а только поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сегацу-сана называют "Господин Новый год". А его "младший" брат Одзи-сан больше похож на американского Санта Клауса. Одет он в традиционный красный колпак и дарит подарки детям независимо от родителей.В Китае, где наступление Нового года не совпадает с общемировым и отмечается по лунному календарю, существует несколько трактовок имени и образа зимнего волшебника. Он может откликаться на имена Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин, но и на этом список не заканчивается. Шань Дань Лаожен, как и его "коллеги", ходит в одеждах красного цвета. В Китае считается, что красный цвет отпугивает злых духов. Путешествует он на ослике. Кроме того, китайцы уверены, что их новогодний представитель в обязательном порядке изучал философию Конфуция и в случае необходимости способен продемонстрировать навыки ушу и айкидо. Шань Дань Лаожен дарит людям лайси – конверты с некоторой суммой на счастье, которая станет основой процветания в наступающем году.На китайских рисунках и статуэтках китайский Дед Мороз часто изображается, держащий в руках саксофон. В Монголии новый год встречают два раза – в ночь с 31 декабря на 1 января и в феврале. Монгольского коллегу Деда Мороза зовут Увлин Увгун. Он отличный скотовод, а потому на праздник приходит в традиционной монгольской одежде: мохнатой шубе и большой лисьей шапке. На боку у него табакерка, кремень и огниво, в руках – длинный кнут. Помогают ему Зазан Охин (девочка Снег) и Шина Жила (мальчик Новый год). Они же сопровождают его в новогоднюю ночь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765824507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42ff4d61369607379e8f5e2353808e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, дед мороз, санта-клаус, новый год, йоулупукки
03:38 01.01.2022
 

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга принимает детей в своей передвижной резиденции, прибывшей в Екатеринбург
Дед Мороз из Великого Устюга принимает детей в своей передвижной резиденции, прибывшей в Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых всего мира. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. В России за последние две тысячи лет он представал в разных образах: сначала – в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем – как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.
Дарить подарки он стал с началом празднования Нового года на Руси. Вначале он вручал их послушным детям, а озорников колотил палкой. Со временем ее заменил волшебный посох, которым Дед Мороз отогревает все живое и зажигает новогодние елки. По традиции волшебник имеет густую серебристую бороду, которая символизирует благополучие и богатство, а также рукавицы, валенки, красную шубу и белые брюки, которые в последнее время стали красными. Шуба Деда Мороза должна быть длинной – по щиколотку или по голень. У современного Деда Мороза в костюме появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стразами и "самоцветами".
Российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь он испробовал разные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение отдает белой тройке лошадей и лыжам. Дарить детям подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка. По одной из версий, девочка появилась на свет из снежной бабы. Литературным отцом Снегурочки можно считать драматурга Александра Островского, который написал пьесу по мотивам народной сказки. В 1882 году композитор Николай Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех. Именно тогда и появился образ красивой светловолосой девушки в бело-голубой одежде с меховой опушкой. Свой современный образ Снегурочка обрела в середине XX века, после официального разрешения праздновать Новый год в СССР.
Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге (Вологодская область). У него также есть усадьба в Кузьминском лесу Москвы.
В разных странах Дед Мороз выглядит и зовется по-разному. В Америке его имя – Санта-Клаус. Прообразом для него стал общехристианский святой Николай Мирликийский (Санта – "святой", Клаус – "Николай"), известный своей помощью в виде тайных подарков бедным людям, имеющим детей.
Образ Санта-Клауса придумал в 1822 году преподаватель семинарии из США Клемент Кларк Мур, который под Рождество прочел жене и детям сочиненное им стихотворение "Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса". В нем Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой. В 1862 году карикатурист Томас Наст нарисовал первый образ Санта-Клауса, поселив его на Северном полюсе. Более 20 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Обложки пользовались большой популярностью, но имели один недостаток – были черно-белыми. Красную шубу дедушке подарил в 1885 году американский издатель Луис Пранг, напечатав рождественские открытки методом цветной литографии. Современный облик Санта Клауса принадлежит художнику из США Хэддону Сандблому, который в 1931 году сделал серию рисунков для рекламы кока-колы. Так появился образ Санта-Клауса – седого старика с опрятной бородой и усами в красной куртке, штанах и шапке-колпаке.
В Финляндии к местным детям под Новый год наведывается Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как "Рождественский козел". Дело в том, что много лет назад считалось, что существует козел, который вынуждает людей дарить ему подарки. Со временем он стал положительным персонажем, а затем его обязанности взял на себя Санта.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФинский Санта-Клаус Йоулупукки в аэропорту в Екатеринбурге
Финский Санта-Клаус Йоулупукки в аэропорту в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Финский Санта-Клаус Йоулупукки в аэропорту в Екатеринбурге
Йоулупукки – крупный мужчина с длинными седыми волосами, бородой и усами, который носит высокую красные шапку, куртку и штаны. Финский волшебник живет на сопке Корвантунтури, которая находится в Лапландии. Благодаря сопке он может слышать просьбы детей со всего мира и записывать их в особую волшебную книгу. В своей резиденции Дед Мороз живет вместе с женой Муори и гномами. Супруга готовит еду, а маленькие помощники занимаются разными обязанностями. Помимо помощи в упаковке подарков, они ведут хозяйство, записывают в особые книги сведения о поведении всех детей на свете и принимают почту.
Немецкий Дед Мороз приходит не под Новый год, как в России, а накануне Рождества. Зовут его Sankt Nikolaus (Святой Николай) и 6 декабря отмечается его праздник. Но в Германии никто не знает, как он выглядит. То он благообразный белобородый дедушка в мохнатой шубе и красном колпаке, то католический епископ в сутане с тиарой на голове и жезлом в руке. До XX века в Германии был Weihnachtsmann ("Рождественский дед"), точная копия русского Деда Мороза. С годами Weihnachtsmann стал своеобразным "псевдонимом" Санкт-Николауса. Немецкий Дед Мороз приносит детям подарки под елку, а его белоснежная борода и красная шуба всегда мелькают на рождественских базарах.
"Офис" Деда Мороза находится в немецком городе с многозначительным названием Химмельпфорт – "Врата небесные". Сюда на его имя ежегодно приходят десятки тысяч писем, и он лично разбирает почту.
Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое переводится как "Отец Рождества". Его изображают в ярком красном кафтане и красных брюках с белой бородой и колпаком. Главное отличие французского Дела Мороза – отсутствие оленьей упряжки. Ходит Пер Ноэль пешком, его кафтан не расшит узорами. Его родным городом французы считают Страсбург. Почта Пер Ноэля находится в Либурне. Именно туда приходят письма Деду Морозу. В рождественскую ночь Пер Ноэль путешествует по миру, останавливаясь в каждом доме. Он спускается через дымоход и оставляет подарки для каждого ребенка. В канун Рождества дети наполняют свою обувь морковью и угощениями для осла Пер Ноэля, оставляя их у камина.
© AFP 2021 / Nicolas TucatПочта Пер Ноэля в Либурне
Почта Пер Ноэля в Либурне - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Nicolas Tucat
Почта Пер Ноэля в Либурне
В Италии местный Дед Мороз – Баббо Натале, который оставляет свои сани на крыше и проникает в дом через трубу. Традиционно принято оставлять для него молоко и сладости. А после Баббо Натале приходит Бефана. Один из самых любимых новогодних праздников в Италии и почти неизвестный жителям других стран – 6 января – День Святой Епифании или просто Бефаны. Это итальянская фея в образе маленькой доброй ведьмы. Она прилетает в дома на метле через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным – золу или уголь. Многие в ночь на 6 января оставляют для нее бокал вина или апельсин.
В Чехии и Словакии два новогодних персонажа – Микулаш и Ежишек. Святой Микулаш – это чешский Дед Мороз. Он приходит в ночь на 6 декабря, накануне дня Святого Николая.
Он одет в длинную шубу и шапку, у него есть посох с закрученным в спираль верхом. А за спиной – короб с подарками. Сопровождают его ангел в белоснежной одежде и лохматый чертенок. Дети верят, что подарки, которые приносит Святой Микулаш, были от Ежишко (Маленького Иисуса). Ежишек – самый скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая подарки в дома детей, он старается остаться невидимым.
Белорусский аналог Деда Мороза – Зюзя, считается богом зимы. Его имя произошло от белорусского "зюзець", которое переводится на русский как "мерзнуть". Он царит в период от Рождества и вплоть до дня весеннего равноденствия, олицетворяя собой стужу и лютый мороз. Зюзя представляет собой низкого и толстого пожилого мужчину с белоснежными волосами, одетого в белую одежду. Он живет в лесах, ходит по снегу босиком, без шапки и насылает на людей морозы, пургу и прочие холодные напасти. Для того, чтобы задобрить Зюзю, белорусы в рождественскую ночь откладывают часть кутьи в отдельную тарелку и оставляют на ночь на отдельном столе.
В Японии в роли Деда Мороза долгое время была главная фигура– бог Хотей ошо – один из семи богов счастья. Но с недавнего времени в стране появились два других рождественско-новогодних персонажа, которые даже соперничают между собой. Сегацу-сан в преддверии новогодних праздников ходит по домам целую неделю, которую японцы называют "золотой". Одет он в небесно-голубое кимоно. Подарки он не дарит (их готовят и вручают детям их родители), а только поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сегацу-сана называют "Господин Новый год". А его "младший" брат Одзи-сан больше похож на американского Санта Клауса. Одет он в традиционный красный колпак и дарит подарки детям независимо от родителей.
В Китае, где наступление Нового года не совпадает с общемировым и отмечается по лунному календарю, существует несколько трактовок имени и образа зимнего волшебника. Он может откликаться на имена Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин, но и на этом список не заканчивается. Шань Дань Лаожен, как и его "коллеги", ходит в одеждах красного цвета. В Китае считается, что красный цвет отпугивает злых духов. Путешествует он на ослике. Кроме того, китайцы уверены, что их новогодний представитель в обязательном порядке изучал философию Конфуция и в случае необходимости способен продемонстрировать навыки ушу и айкидо. Шань Дань Лаожен дарит людям лайси – конверты с некоторой суммой на счастье, которая станет основой процветания в наступающем году.
На китайских рисунках и статуэтках китайский Дед Мороз часто изображается, держащий в руках саксофон.
В Монголии новый год встречают два раза – в ночь с 31 декабря на 1 января и в феврале. Монгольского коллегу Деда Мороза зовут Увлин Увгун. Он отличный скотовод, а потому на праздник приходит в традиционной монгольской одежде: мохнатой шубе и большой лисьей шапке. На боку у него табакерка, кремень и огниво, в руках – длинный кнут. Помогают ему Зазан Охин (девочка Снег) и Шина Жила (мальчик Новый год). Они же сопровождают его в новогоднюю ночь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиДед МорозСанта-КлаусНовый годЙоулупукки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
09:39В Киеве назвали истинного президента Украины
09:09Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
08:51Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
08:42В поселке под Иркутском загорелся частный дом
08:36МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
08:26Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
08:23Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-сквер
08:18Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды
08:00Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
07:46Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
07:21Украина закрыла свои порты для российских судов
07:07Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции
06:41Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
06:23В Индии в результате давки погибли более 12 человек
06:19На Украине заявили об "опасном звонке" для Зеленского
06:15К Земле летят сразу два астероида
05:51В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
05:46ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов
04:57Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Лента новостейМолния
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 январяВ Киеве назвали истинного президента УкраиныНелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из РоссииКанцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул УкраинуВ поселке под Иркутском загорелся частный домМЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуацийКим Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-скверРоссийские ученые предложили новую технологию для создания пресной водыПенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 январяОпасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районовУкраина закрыла свои порты для российских судовЭкономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позицииРосгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружиеВ Индии в результате давки погибли более 12 человекНа Украине заявили об "опасном звонке" для ЗеленскогоК Земле летят сразу два астероидаВ России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружияЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займовБывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России