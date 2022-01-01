https://ria.ru/20220101/personazhi-1765823147.html

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире - РИА Новости, 01.01.2022

Дед Мороз и другие новогодние персонажи в мире

Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых всего мира. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. В России за последние... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T03:38

2022-01-01T03:38

2022-01-01T03:38

в мире

справки

дед мороз

санта-клаус

новый год

йоулупукки

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Дед Мороз – любимый персонаж детей и взрослых всего мира. Этот зимний волшебник приходит всех поздравить с Новым годом и вручить подарки. В России за последние две тысячи лет он представал в разных образах: сначала – в облике восточнославянского духа холода Трескуна, затем – как персонаж старинных сказок Морозко, в более поздних версиях – Мороз Иванович, Мороз Елкич.Дарить подарки он стал с началом празднования Нового года на Руси. Вначале он вручал их послушным детям, а озорников колотил палкой. Со временем ее заменил волшебный посох, которым Дед Мороз отогревает все живое и зажигает новогодние елки. По традиции волшебник имеет густую серебристую бороду, которая символизирует благополучие и богатство, а также рукавицы, валенки, красную шубу и белые брюки, которые в последнее время стали красными. Шуба Деда Мороза должна быть длинной – по щиколотку или по голень. У современного Деда Мороза в костюме появились новые элементы отделки: вышивка золотыми нитками, украшения стразами и "самоцветами".Российский Дед Мороз много путешествует по стране. За свою долгую жизнь он испробовал разные виды транспорта: от саней до вертолета. Однако предпочтение отдает белой тройке лошадей и лыжам. Дарить детям подарками дедушке помогает внучка – Снегурочка. По одной из версий, девочка появилась на свет из снежной бабы. Литературным отцом Снегурочки можно считать драматурга Александра Островского, который написал пьесу по мотивам народной сказки. В 1882 году композитор Николай Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, которая имела огромный успех. Именно тогда и появился образ красивой светловолосой девушки в бело-голубой одежде с меховой опушкой. Свой современный образ Снегурочка обрела в середине XX века, после официального разрешения праздновать Новый год в СССР. Главная резиденция российского Деда Мороза расположена в Великом Устюге (Вологодская область). У него также есть усадьба в Кузьминском лесу Москвы.В разных странах Дед Мороз выглядит и зовется по-разному. В Америке его имя – Санта-Клаус. Прообразом для него стал общехристианский святой Николай Мирликийский (Санта – "святой", Клаус – "Николай"), известный своей помощью в виде тайных подарков бедным людям, имеющим детей. Образ Санта-Клауса придумал в 1822 году преподаватель семинарии из США Клемент Кларк Мур, который под Рождество прочел жене и детям сочиненное им стихотворение "Рождество на пороге, или визит Санта-Клауса". В нем Санта-Клаус появляется в ночь перед Рождеством и спускается с огромным мешком за плечами по каминной трубе в дом, чтобы раздать подарки ребятишкам. Изображен он был в виде веселого жизнерадостного старичка-эльфа с круглым тугим брюшком и с трубкой. В 1862 году карикатурист Томас Наст нарисовал первый образ Санта-Клауса, поселив его на Северном полюсе. Более 20 лет он рисовал его для обложки популярного журнала Harper's Weekly. Обложки пользовались большой популярностью, но имели один недостаток – были черно-белыми. Красную шубу дедушке подарил в 1885 году американский издатель Луис Пранг, напечатав рождественские открытки методом цветной литографии. Современный облик Санта Клауса принадлежит художнику из США Хэддону Сандблому, который в 1931 году сделал серию рисунков для рекламы кока-колы. Так появился образ Санта-Клауса – седого старика с опрятной бородой и усами в красной куртке, штанах и шапке-колпаке. В Финляндии к местным детям под Новый год наведывается Йоулупукки. Это смешное имя переводится на русский как "Рождественский козел". Дело в том, что много лет назад считалось, что существует козел, который вынуждает людей дарить ему подарки. Со временем он стал положительным персонажем, а затем его обязанности взял на себя Санта. Йоулупукки – крупный мужчина с длинными седыми волосами, бородой и усами, который носит высокую красные шапку, куртку и штаны. Финский волшебник живет на сопке Корвантунтури, которая находится в Лапландии. Благодаря сопке он может слышать просьбы детей со всего мира и записывать их в особую волшебную книгу. В своей резиденции Дед Мороз живет вместе с женой Муори и гномами. Супруга готовит еду, а маленькие помощники занимаются разными обязанностями. Помимо помощи в упаковке подарков, они ведут хозяйство, записывают в особые книги сведения о поведении всех детей на свете и принимают почту. Немецкий Дед Мороз приходит не под Новый год, как в России, а накануне Рождества. Зовут его Sankt Nikolaus (Святой Николай) и 6 декабря отмечается его праздник. Но в Германии никто не знает, как он выглядит. То он благообразный белобородый дедушка в мохнатой шубе и красном колпаке, то католический епископ в сутане с тиарой на голове и жезлом в руке. До XX века в Германии был Weihnachtsmann ("Рождественский дед"), точная копия русского Деда Мороза. С годами Weihnachtsmann стал своеобразным "псевдонимом" Санкт-Николауса. Немецкий Дед Мороз приносит детям подарки под елку, а его белоснежная борода и красная шуба всегда мелькают на рождественских базарах."Офис" Деда Мороза находится в немецком городе с многозначительным названием Химмельпфорт – "Врата небесные". Сюда на его имя ежегодно приходят десятки тысяч писем, и он лично разбирает почту. Дед Мороз у французов носит имя Пер Ноэль, которое переводится как "Отец Рождества". Его изображают в ярком красном кафтане и красных брюках с белой бородой и колпаком. Главное отличие французского Дела Мороза – отсутствие оленьей упряжки. Ходит Пер Ноэль пешком, его кафтан не расшит узорами. Его родным городом французы считают Страсбург. Почта Пер Ноэля находится в Либурне. Именно туда приходят письма Деду Морозу. В рождественскую ночь Пер Ноэль путешествует по миру, останавливаясь в каждом доме. Он спускается через дымоход и оставляет подарки для каждого ребенка. В канун Рождества дети наполняют свою обувь морковью и угощениями для осла Пер Ноэля, оставляя их у камина. В Италии местный Дед Мороз – Баббо Натале, который оставляет свои сани на крыше и проникает в дом через трубу. Традиционно принято оставлять для него молоко и сладости. А после Баббо Натале приходит Бефана. Один из самых любимых новогодних праздников в Италии и почти неизвестный жителям других стран – 6 января – День Святой Епифании или просто Бефаны. Это итальянская фея в образе маленькой доброй ведьмы. Она прилетает в дома на метле через дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным – золу или уголь. Многие в ночь на 6 января оставляют для нее бокал вина или апельсин. В Чехии и Словакии два новогодних персонажа – Микулаш и Ежишек. Святой Микулаш – это чешский Дед Мороз. Он приходит в ночь на 6 декабря, накануне дня Святого Николая. Он одет в длинную шубу и шапку, у него есть посох с закрученным в спираль верхом. А за спиной – короб с подарками. Сопровождают его ангел в белоснежной одежде и лохматый чертенок. Дети верят, что подарки, которые приносит Святой Микулаш, были от Ежишко (Маленького Иисуса). Ежишек – самый скромный новогодний персонаж в мире. Подбрасывая подарки в дома детей, он старается остаться невидимым.Белорусский аналог Деда Мороза – Зюзя, считается богом зимы. Его имя произошло от белорусского "зюзець", которое переводится на русский как "мерзнуть". Он царит в период от Рождества и вплоть до дня весеннего равноденствия, олицетворяя собой стужу и лютый мороз. Зюзя представляет собой низкого и толстого пожилого мужчину с белоснежными волосами, одетого в белую одежду. Он живет в лесах, ходит по снегу босиком, без шапки и насылает на людей морозы, пургу и прочие холодные напасти. Для того, чтобы задобрить Зюзю, белорусы в рождественскую ночь откладывают часть кутьи в отдельную тарелку и оставляют на ночь на отдельном столе. В Японии в роли Деда Мороза долгое время была главная фигура– бог Хотей ошо – один из семи богов счастья. Но с недавнего времени в стране появились два других рождественско-новогодних персонажа, которые даже соперничают между собой. Сегацу-сан в преддверии новогодних праздников ходит по домам целую неделю, которую японцы называют "золотой". Одет он в небесно-голубое кимоно. Подарки он не дарит (их готовят и вручают детям их родители), а только поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сегацу-сана называют "Господин Новый год". А его "младший" брат Одзи-сан больше похож на американского Санта Клауса. Одет он в традиционный красный колпак и дарит подарки детям независимо от родителей.В Китае, где наступление Нового года не совпадает с общемировым и отмечается по лунному календарю, существует несколько трактовок имени и образа зимнего волшебника. Он может откликаться на имена Шань Дань Лаожен, Дун Че Лао Рен или Шо Хин, но и на этом список не заканчивается. Шань Дань Лаожен, как и его "коллеги", ходит в одеждах красного цвета. В Китае считается, что красный цвет отпугивает злых духов. Путешествует он на ослике. Кроме того, китайцы уверены, что их новогодний представитель в обязательном порядке изучал философию Конфуция и в случае необходимости способен продемонстрировать навыки ушу и айкидо. Шань Дань Лаожен дарит людям лайси – конверты с некоторой суммой на счастье, которая станет основой процветания в наступающем году.На китайских рисунках и статуэтках китайский Дед Мороз часто изображается, держащий в руках саксофон. В Монголии новый год встречают два раза – в ночь с 31 декабря на 1 января и в феврале. Монгольского коллегу Деда Мороза зовут Увлин Увгун. Он отличный скотовод, а потому на праздник приходит в традиционной монгольской одежде: мохнатой шубе и большой лисьей шапке. На боку у него табакерка, кремень и огниво, в руках – длинный кнут. Помогают ему Зазан Охин (девочка Снег) и Шина Жила (мальчик Новый год). Они же сопровождают его в новогоднюю ночь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, справки, дед мороз, санта-клаус, новый год, йоулупукки