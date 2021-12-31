https://ria.ru/20211231/sovremennye-1766250224.html

Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире

Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире - РИА Новости, 31.12.2021

Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российские Вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T00:07

2021-12-31T00:07

2021-12-31T00:07

безопасность

сергей шойгу

армия россии

россия

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российские Вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире.Министр высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии."Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас", - заявил генерал армии.Он добавил, что "дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы"."Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей", - отметил Шойгу.Он выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".

https://ria.ru/20211228/shoygu-1765799891.html

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безопасность, сергей шойгу, армия россии, россия