https://ria.ru/20211231/sovremennye-1766250224.html
Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире - РИА Новости, 31.12.2021
Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российские Вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:07
2021-12-31T00:07
2021-12-31T00:07
безопасность
сергей шойгу
армия россии
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал российские Вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире.Министр высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии."Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас", - заявил генерал армии.Он добавил, что "дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы"."Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей", - отметил Шойгу.Он выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".
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безопасность, сергей шойгу, армия россии, россия
Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
Министр обороны Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных в мире
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
назвал российские Вооруженные силы одними из самых современных и эффективных в мире.
"Сегодня наши Вооруженные силы - одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов", - говорится в новогоднем поздравлении Шойгу, которое приводит Минобороны.
Министр высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа российской армии.
"Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас", - заявил генерал армии.
Он добавил, что "дорога 2021 года была далеко не гладкой, но мы твердо следовали к намеченным ориентирам, становились опытнее, сильнее - переоснащали армию и флот, укрепляли их боеспособность, улучшали условия службы".
"Спасибо нашим военным медикам и строителям за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей", - отметил Шойгу.
Он выразил особую благодарность "всем, кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях".