https://ria.ru/20211231/sanktsii-1766254239.html

Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России

Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России - РИА Новости, 31.12.2021

Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России

Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:54

2021-12-31T01:54

2021-12-31T07:36

в мире

сша

владимир путин

джо байден

юрий ушаков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет.По его словам, Путин в ходе беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия