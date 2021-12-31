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Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России - РИА Новости, 31.12.2021
Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:54
2021-12-31T07:36
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет.По его словам, Путин в ходе беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
01:54 31.12.2021 (обновлено: 07:36 31.12.2021)
 
Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России

Президент Путин сообщил Байдену о риске разрыва отношений с США в случае новых санкций

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - сказал Ушаков.
Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет.
По его словам, Путин в ходе беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
01:40
"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
 
В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденЮрий УшаковРоссия
 
 
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