01:54 31.12.2021 (обновлено: 07:36 31.12.2021)
Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
Президент Путин сообщил Байдену о риске разрыва отношений с США в случае новых санкций
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с российским коллегой упомянул о возможных "масштабных санкциях", Владимир Путин в ответ на это сказал, что это было бы крупной ошибкой, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - сказал Ушаков.
Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям, и Россия надеется, что этого не будет.
По его словам, Путин в ходе беседы особо подчеркивал, что потомки оценят это как огромную ошибку. "Таких ошибок уже немало сделано за последние 30 лет, поэтому желательно в данной ситуации таких ошибок больше не делать", - добавил Ушаков.