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Российские послы рассказали, как празднуют Новый год в разных странах

Российские послы рассказали, как празднуют Новый год в разных странах - РИА Новости, 31.12.2021

Российские послы рассказали, как празднуют Новый год в разных странах

Наступление нового года отмечают по всему миру, но в каждой стране это происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий... РИА Новости, 31.12.2021

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наступление нового года отмечают по всему миру, но в каждой стране это происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Послы и представители посольств ЮАР, Эфиопии, ЦАР, Греции и Филиппин в России рассказали в интервью РИА Новости, как в их странах празднуют Новый год и Рождество, а также как они сами планируют отмечать праздник в Москве.Уикенд на побережье океана и танцы в церкви до утраЕсли для большинства россиян Новый год ассоциируется со снегом и холодом, то в Африке в это время года стоит теплая, летняя погода. Жители ЮАР на Новый год предпочитают уезжать из городов на природу, к океану, рассказали РИА Новости в посольстве Южноафриканской республики."Школы и многие предприятия закрываются на праздничные каникулы, так что многие люди, пользуясь прекрасной солнечной погодой, оставляют большие оживленные города, как Йоханнесбург и Претория, чтобы насладиться прекрасными пляжами в других провинциях и отдохнуть на свежем воздухе", - отметили в посольстве.Многие южноафриканцы устраивают брааи (барбекю) в садах, парках и на пляжах, где это разрешено. Южноафриканцы любят вечеринки и 31 декабря устраивают грандиозные празднования на пляже или в домах отдыха, с фейерверками в течение всей ночи, пояснили в дипведомстве.На Филиппинах, как и в России, под Новый год все торговые центры украшают елями, а дороги освещают гирляндами и фонариками (парол по-филиппински), а все филиппинцы, проживающие в столице и за пределами страны, возвращаются в свои родные города к семьям."Это сезон больших встреч и вечеринок в офисах, в семьях и среди друзей. Движение в столице ухудшается, так как все спешат купить подарки и продукты, чтобы положить под рождественскую елку и на праздничный стол. Большинство филиппинцев хотят встретить Рождество в родных городах, поэтому наблюдается настоящий исход из Манилы (столица Филиппин - ред) в провинции. Для филиппинцев Рождество во многих отношениях является возвращением домой – к тем, кто ближе и дороже сердцу, и к Богу", - подчеркнули в посольстве Филиппин в Москве.В Центральноафриканской республике на Рождество принято собираться на службу в церкви и танцевать до утра, рассказал РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."Уже в семь часов вечера люди собираются в церкви, поют, танцуют и когда наступает полночь, запускают салют, все веселятся, отмечая Рождество. Обычно это происходит до двух ночи, но особенно веселые могут праздновать и до утра. С девяти часов в церкви идет большая двухчасовая церемония. А Новый год - это семейный праздник, люди собираются семьями, либо тоже идут в церковь, но в полночь отправляются по домам, целуют друг друга", - рассказал посол.В Греции на Рождество, которое отмечается 24 декабря, украшают кораблики, что объясняется неразрывной связью греков с морем, рассказали РИА Новости в посольстве страны. Помимо этого наряжают ель, на верхушку которой ставят Вифлеемскую звезду, а также устанавливают вертеп, украшают улицы городов гирляндами.Ранним утром 25 декабря многие греческие семьи направляются в церковь, а после службы собираются за столом, чтобы отведать рождественские блюда и сладости - индейку, рождественский хлеб "Христопсомо", десерт "диплес", курабье, меломакарону.Речь президента и традиционные застольяПосол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью РИА Новости, что уже третий раз будет отмечать Новый год в Москве. В Эфиопии Новый год отмечают в сентябре, а в ночь с 6 на 7 января празднуют Рождество, как и в России."В канун Нового года мы с семьей не пьем алкоголь, но пьем сок, кофе, чай, отмечаем вместе с друзьями. Мы молимся, слушаем некоторые молитвы. Едим в обычное время, не ждем до ночи. Когда я был студентом в Узбекистане, лет 35 назад, мне казалось это интересным – есть ночью. Конечно, здорово отмечать праздник всю ночь, это неплохо, но не для меня", - сказал он.При этом посол отметил, что всегда слушает новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина."Мы рано ложимся спать, но речь Путина я слушаю. Я всегда жду полуночи, чтобы послушать президента. Потом иду спать", - добавил посол.То, что действительно объединяет все страны мира, это традиция готовить новогодний стол. В Эфиопии проживают более 80 национальностей и у каждого этноса своя кухня."У нас много традиционных блюд с мясом, доро-вотт (блюдо из курицы в луковом соусе), китфо (блюдо из фарша сырой говядины), инжера – лепешки, которые мы используем вместо хлеба. Очень много разных традиций в Эфиопии, в каждом племени готовят свои блюда. В Эфиопии более 80 национальностей, так что культуры и языки разные. Это не какая-то одна кухня. И традиции празднований, танцы, напитки также различаются", - рассказал посол.Он добавил, что туристам, которые приезжают в Эфиопию, особенно нравится пробовать местный алкоголь - медовуху (тэдж), крепкий напиток из меда, араке, аналог русской водки, которую гонят из пшеницы, кукурузы, зерна. Особенностью эфиопского алкоголя является то, что его в основном делают в домашних условиях, как самогон.В ЮАР на рождественский стол ставят блюдо под названием "7 цветов" - красочное блюдо, состоящее из салатов, тушеного мяса и пряного риса, популярностью также пользуются блюда индийской кухни, а также приглашают к столу соседей."Друзья и семьи собираются вместе на рождественский обед или ужин, которые сопровождаются громкой музыкой и танцами всю ночь напролет за выпивкой. Благодаря разнообразию нашей страны мы наслаждаемся разнообразной кухней, от "7 цветов" до горячих индийских карри, индейки. Что бы вы ни ели, всегда найдется много еды, и неожиданным гостям всегда рады. Соседи обычно ходят друг к другу в гости и угощаются тем, что приготовила хозяйка", - добавили в посольстве.Похожая традиция есть и в ЦАР. Там тоже принято угощать своих соседей. "1 января каждая семья представляет какое-то блюдо народной кухни и относит кому-то - соседям, священнику. Это обязательно", - отметил посол ЦАР в РФ.Колядки, пирог с монеткой и цветная едаВ Греции после новогоднего ужина все собираются на церемонию разрезания праздничного пирога – василопиты, внутри которого находится монетка, рассказали в посольстве страны. Греки верят, что человек, которому попадется монетка, будет счастливым весь год. Еще одна традиция связана с тем, что в новогоднее утро родственник или близкий друг семьи посещает дом, разбивая гранат о порог и желая удачи в новом году. Причем важно зайти в дом именно с правой ноги.Шестого января греки празднуют Крещение, в этот день пловцы прыгают в море или реку, чтобы поймать крест, брошенный священником. Еще одним национальным обычаем в канун Рождества, Нового Года и Крещения является исполнение детьми колядок. Во всех городах и селах Греции дети ходят от дома к дому, исполняя колядки под звон музыкального треугольника, и получают взамен деньги или угощения.Такая же традиция существует на Филиппинах, где дети ходят от дома к дому и поют рождественские песни, только используют при этом самодельные инструменты, сделанные из крышек от бутылок и пустых молочных банок.Особенно религиозные филиппинцы девять ночей перед Рождеством посещают церковь, чтобы отпраздновать Симбанг Габи. Эта традиция была принесена на Филиппины в середине XVI века религиозными миссионерами из Мексики. После 9-й ночи, которая приходится на сочельник, семья возвращается из церкви, чтобы отпраздновать Рождественскую ночь (Noche Buena). Традиционное блюдо для праздника - хамон (вяленая свиная ветчина, маринованная в ананасовой глазури), Кесо де Бола (выдержанный сыр эдам), сладкие спагетти по-филиппински и барбекю, приправленное любимым филиппинцами банановым кетчупом.Семьи также покупают в ларьках на городской площади, которые в провинциальных городах обычно находятся через дорогу от городской церкви, пачку путо бумбонга и бибинга, которые представляют собой клейкие рисовые лепешки, завернутые в банановый лист, приготовленные в специальном аппарате из бамбука. Путо бумбонг имеет ярко-фиолетовый цвет от пищевого красителя, а бибинга - желтого цвета из-за соленого яйца. Такая цветная еда посыпана высушенным кокосом, она вызывает ностальгию у филиппинцев, которые работают за границей и возвращаются домой на Филиппины раз в год только для того, чтобы отпраздновать Рождество.

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в мире, греция, узбекистан, владимир путин, новый год, алемайеху тегену, россия