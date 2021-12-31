Российские послы рассказали, как празднуют Новый год в разных странах

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наступление нового года отмечают по всему миру, но в каждой стране это происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Послы и представители посольств ЮАР, Эфиопии, ЦАР, Греции и Филиппин в России рассказали в интервью РИА Новости, как в их странах празднуют Новый год и Рождество, а также как они сами планируют отмечать праздник в Москве.Уикенд на побережье океана и танцы в церкви до утраЕсли для большинства россиян Новый год ассоциируется со снегом и холодом, то в Африке в это время года стоит теплая, летняя погода. Жители ЮАР на Новый год предпочитают уезжать из городов на природу, к океану, рассказали РИА Новости в посольстве Южноафриканской республики."Школы и многие предприятия закрываются на праздничные каникулы, так что многие люди, пользуясь прекрасной солнечной погодой, оставляют большие оживленные города, как Йоханнесбург и Претория, чтобы насладиться прекрасными пляжами в других провинциях и отдохнуть на свежем воздухе", - отметили в посольстве.Многие южноафриканцы устраивают брааи (барбекю) в садах, парках и на пляжах, где это разрешено. Южноафриканцы любят вечеринки и 31 декабря устраивают грандиозные празднования на пляже или в домах отдыха, с фейерверками в течение всей ночи, пояснили в дипведомстве.На Филиппинах, как и в России, под Новый год все торговые центры украшают елями, а дороги освещают гирляндами и фонариками (парол по-филиппински), а все филиппинцы, проживающие в столице и за пределами страны, возвращаются в свои родные города к семьям."Это сезон больших встреч и вечеринок в офисах, в семьях и среди друзей. Движение в столице ухудшается, так как все спешат купить подарки и продукты, чтобы положить под рождественскую елку и на праздничный стол. Большинство филиппинцев хотят встретить Рождество в родных городах, поэтому наблюдается настоящий исход из Манилы (столица Филиппин - ред) в провинции. Для филиппинцев Рождество во многих отношениях является возвращением домой – к тем, кто ближе и дороже сердцу, и к Богу", - подчеркнули в посольстве Филиппин в Москве.В Центральноафриканской республике на Рождество принято собираться на службу в церкви и танцевать до утра, рассказал РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза."Уже в семь часов вечера люди собираются в церкви, поют, танцуют и когда наступает полночь, запускают салют, все веселятся, отмечая Рождество. Обычно это происходит до двух ночи, но особенно веселые могут праздновать и до утра. С девяти часов в церкви идет большая двухчасовая церемония. А Новый год - это семейный праздник, люди собираются семьями, либо тоже идут в церковь, но в полночь отправляются по домам, целуют друг друга", - рассказал посол.В Греции на Рождество, которое отмечается 24 декабря, украшают кораблики, что объясняется неразрывной связью греков с морем, рассказали РИА Новости в посольстве страны. Помимо этого наряжают ель, на верхушку которой ставят Вифлеемскую звезду, а также устанавливают вертеп, украшают улицы городов гирляндами.Ранним утром 25 декабря многие греческие семьи направляются в церковь, а после службы собираются за столом, чтобы отведать рождественские блюда и сладости - индейку, рождественский хлеб "Христопсомо", десерт "диплес", курабье, меломакарону.Речь президента и традиционные застольяПосол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью РИА Новости, что уже третий раз будет отмечать Новый год в Москве. В Эфиопии Новый год отмечают в сентябре, а в ночь с 6 на 7 января празднуют Рождество, как и в России."В канун Нового года мы с семьей не пьем алкоголь, но пьем сок, кофе, чай, отмечаем вместе с друзьями. Мы молимся, слушаем некоторые молитвы. Едим в обычное время, не ждем до ночи. Когда я был студентом в Узбекистане, лет 35 назад, мне казалось это интересным – есть ночью. Конечно, здорово отмечать праздник всю ночь, это неплохо, но не для меня", - сказал он.При этом посол отметил, что всегда слушает новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина."Мы рано ложимся спать, но речь Путина я слушаю. Я всегда жду полуночи, чтобы послушать президента. Потом иду спать", - добавил посол.То, что действительно объединяет все страны мира, это традиция готовить новогодний стол. В Эфиопии проживают более 80 национальностей и у каждого этноса своя кухня."У нас много традиционных блюд с мясом, доро-вотт (блюдо из курицы в луковом соусе), китфо (блюдо из фарша сырой говядины), инжера – лепешки, которые мы используем вместо хлеба. Очень много разных традиций в Эфиопии, в каждом племени готовят свои блюда. В Эфиопии более 80 национальностей, так что культуры и языки разные. Это не какая-то одна кухня. И традиции празднований, танцы, напитки также различаются", - рассказал посол.Он добавил, что туристам, которые приезжают в Эфиопию, особенно нравится пробовать местный алкоголь - медовуху (тэдж), крепкий напиток из меда, араке, аналог русской водки, которую гонят из пшеницы, кукурузы, зерна. Особенностью эфиопского алкоголя является то, что его в основном делают в домашних условиях, как самогон.В ЮАР на рождественский стол ставят блюдо под названием "7 цветов" - красочное блюдо, состоящее из салатов, тушеного мяса и пряного риса, популярностью также пользуются блюда индийской кухни, а также приглашают к столу соседей."Друзья и семьи собираются вместе на рождественский обед или ужин, которые сопровождаются громкой музыкой и танцами всю ночь напролет за выпивкой. Благодаря разнообразию нашей страны мы наслаждаемся разнообразной кухней, от "7 цветов" до горячих индийских карри, индейки. Что бы вы ни ели, всегда найдется много еды, и неожиданным гостям всегда рады. Соседи обычно ходят друг к другу в гости и угощаются тем, что приготовила хозяйка", - добавили в посольстве.Похожая традиция есть и в ЦАР. Там тоже принято угощать своих соседей. "1 января каждая семья представляет какое-то блюдо народной кухни и относит кому-то - соседям, священнику. Это обязательно", - отметил посол ЦАР в РФ.Колядки, пирог с монеткой и цветная едаВ Греции после новогоднего ужина все собираются на церемонию разрезания праздничного пирога – василопиты, внутри которого находится монетка, рассказали в посольстве страны. Греки верят, что человек, которому попадется монетка, будет счастливым весь год. Еще одна традиция связана с тем, что в новогоднее утро родственник или близкий друг семьи посещает дом, разбивая гранат о порог и желая удачи в новом году. Причем важно зайти в дом именно с правой ноги.Шестого января греки празднуют Крещение, в этот день пловцы прыгают в море или реку, чтобы поймать крест, брошенный священником. Еще одним национальным обычаем в канун Рождества, Нового Года и Крещения является исполнение детьми колядок. Во всех городах и селах Греции дети ходят от дома к дому, исполняя колядки под звон музыкального треугольника, и получают взамен деньги или угощения.Такая же традиция существует на Филиппинах, где дети ходят от дома к дому и поют рождественские песни, только используют при этом самодельные инструменты, сделанные из крышек от бутылок и пустых молочных банок.Особенно религиозные филиппинцы девять ночей перед Рождеством посещают церковь, чтобы отпраздновать Симбанг Габи. Эта традиция была принесена на Филиппины в середине XVI века религиозными миссионерами из Мексики. После 9-й ночи, которая приходится на сочельник, семья возвращается из церкви, чтобы отпраздновать Рождественскую ночь (Noche Buena). Традиционное блюдо для праздника - хамон (вяленая свиная ветчина, маринованная в ананасовой глазури), Кесо де Бола (выдержанный сыр эдам), сладкие спагетти по-филиппински и барбекю, приправленное любимым филиппинцами банановым кетчупом.Семьи также покупают в ларьках на городской площади, которые в провинциальных городах обычно находятся через дорогу от городской церкви, пачку путо бумбонга и бибинга, которые представляют собой клейкие рисовые лепешки, завернутые в банановый лист, приготовленные в специальном аппарате из бамбука. Путо бумбонг имеет ярко-фиолетовый цвет от пищевого красителя, а бибинга - желтого цвета из-за соленого яйца. Такая цветная еда посыпана высушенным кокосом, она вызывает ностальгию у филиппинцев, которые работают за границей и возвращаются домой на Филиппины раз в год только для того, чтобы отпраздновать Рождество.
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Наступление нового года отмечают по всему миру, но в каждой стране это происходит по-разному, в зависимости от степени религиозности общества, погодных условий и социального уклада. Послы и представители посольств ЮАР, Эфиопии, ЦАР, Греции и Филиппин в России рассказали в интервью РИА Новости, как в их странах празднуют Новый год и Рождество, а также как они сами планируют отмечать праздник в Москве.
Уикенд на побережье океана и танцы в церкви до утра
Если для большинства россиян Новый год ассоциируется со снегом и холодом, то в Африке в это время года стоит теплая, летняя погода. Жители ЮАР на Новый год предпочитают уезжать из городов на природу, к океану, рассказали РИА Новости в посольстве Южноафриканской республики.
"Школы и многие предприятия закрываются на праздничные каникулы, так что многие люди, пользуясь прекрасной солнечной погодой, оставляют большие оживленные города, как Йоханнесбург и Претория, чтобы насладиться прекрасными пляжами в других провинциях и отдохнуть на свежем воздухе", - отметили в посольстве.
Многие южноафриканцы устраивают брааи (барбекю) в садах, парках и на пляжах, где это разрешено. Южноафриканцы любят вечеринки и 31 декабря устраивают грандиозные празднования на пляже или в домах отдыха, с фейерверками в течение всей ночи, пояснили в дипведомстве.
На Филиппинах, как и в России, под Новый год все торговые центры украшают елями, а дороги освещают гирляндами и фонариками (парол по-филиппински), а все филиппинцы, проживающие в столице и за пределами страны, возвращаются в свои родные города к семьям.
"Это сезон больших встреч и вечеринок в офисах, в семьях и среди друзей. Движение в столице ухудшается, так как все спешат купить подарки и продукты, чтобы положить под рождественскую елку и на праздничный стол. Большинство филиппинцев хотят встретить Рождество в родных городах, поэтому наблюдается настоящий исход из Манилы (столица Филиппин - ред) в провинции. Для филиппинцев Рождество во многих отношениях является возвращением домой – к тем, кто ближе и дороже сердцу, и к Богу", - подчеркнули в посольстве Филиппин в Москве.
"Французы любят комедию "Дед Мороз — отморозок" 1982 года. Там специфический юмор, и иностранцам может показаться, что это уже перебор, но мне нравится", — рассказывает парижанка Милен.
События разворачиваются в рождественский вечер в маленькой квартирке, где расположен офис телефона доверия. К сотрудникам службы приходят очень разные гости. Среди них — бедняга Жозетт, сбежавшая от бойфренда-абьюзера. Последний тоже зайдет, и его визит обернется сплошным кошмаром.
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"Французы любят комедию "Дед Мороз — отморозок" 1982 года. Там специфический юмор, и иностранцам может показаться, что это уже перебор, но мне нравится", — рассказывает парижанка Милен.
События разворачиваются в рождественский вечер в маленькой квартирке, где расположен офис телефона доверия. К сотрудникам службы приходят очень разные гости. Среди них — бедняга Жозетт, сбежавшая от бойфренда-абьюзера. Последний тоже зайдет, и его визит обернется сплошным кошмаром.
Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.
По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.
Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.
"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.
Практически каждый год записывают новое выступление.
Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.
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Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.
По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.
Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.
"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.
Практически каждый год записывают новое выступление.
Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.
В Исландии нет фильма, который бы все пересматривали, нарезая праздничные салаты. Часов в десять вечера 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup (можно перевести как "Новогодний памфлет").
"Это сатирическая программа, фокусирующаяся на событиях прошедшего года и персонах, которые чем-то отличились или прославились. Шоу немилосердно к своим жертвам, особенно к политикам, артистам, видным бизнесменам и активистам", — рассказывает журналистка Анастасия Додонова, живущая в Исландии.
Программа выходит с 1966-го, в том же году местное телевидение и начало вещание.
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В Исландии нет фильма, который бы все пересматривали, нарезая праздничные салаты. Часов в десять вечера 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup (можно перевести как "Новогодний памфлет").
"Это сатирическая программа, фокусирующаяся на событиях прошедшего года и персонах, которые чем-то отличились или прославились. Шоу немилосердно к своим жертвам, особенно к политикам, артистам, видным бизнесменам и активистам", — рассказывает журналистка Анастасия Додонова, живущая в Исландии.
Программа выходит с 1966-го, в том же году местное телевидение и начало вещание.
"В советское время была короткометражка, которая называется "Кучхи бединери" ("Счастливая нога"). Ее всегда показывали на Новый год, и сейчас на некоторых каналах попадается", — говорит филолог, журналист и писатель Тинатин Мжаванадзе.
Комедия Гурама Патарая 1977 года — о том, что такое сочувствие. Один из главных героев — очаровательный пес по кличке Бролия. По иронии судьбы, он спутал планы хозяев на Новый год, за что ему крупно от них влетело. Только местный аптекарь пожалел "хорошего мальчика".
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"В советское время была короткометражка, которая называется "Кучхи бединери" ("Счастливая нога"). Ее всегда показывали на Новый год, и сейчас на некоторых каналах попадается", — говорит филолог, журналист и писатель Тинатин Мжаванадзе.
Комедия Гурама Патарая 1977 года — о том, что такое сочувствие. Один из главных героев — очаровательный пес по кличке Бролия. По иронии судьбы, он спутал планы хозяев на Новый год, за что ему крупно от них влетело. Только местный аптекарь пожалел "хорошего мальчика".
"В Германии 31 декабря уже почти 60 лет подряд смотрят черно-белый телеспектакль Dinner for one ("Ужин на одного") на языке оригинала пьесы — английском. Его показывают на многих каналах. Хорошо знать язык не нужно — фразы простые”, — рассказывает корреспондент Ханс-Георг Шнаак.
Героев в телеспектакле двое — пожилая дама и дворецкий. Ей 90 лет, и ее друзья уже умерли. Она произносит тост за тостом, а слуга изображает знакомых одинокой хозяйки.
В 1988 году картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое телевизионное шоу. В 2003-м в Германии его показывали 19 раз. Только, например, в 2004 году фильм посмотрели более 15 миллионов немцев.
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"В Германии 31 декабря уже почти 60 лет подряд смотрят черно-белый телеспектакль Dinner for one ("Ужин на одного") на языке оригинала пьесы — английском. Его показывают на многих каналах. Хорошо знать язык не нужно — фразы простые”, — рассказывает корреспондент Ханс-Георг Шнаак.
Героев в телеспектакле двое — пожилая дама и дворецкий. Ей 90 лет, и ее друзья уже умерли. Она произносит тост за тостом, а слуга изображает знакомых одинокой хозяйки.
В 1988 году картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое телевизионное шоу. В 2003-м в Германии его показывали 19 раз. Только, например, в 2004 году фильм посмотрели более 15 миллионов немцев.
Чехи — киноманы. На вопрос "Какие фильмы в стране пересматривают по ТВ на Новый год или Рождество?" в ответ получишь целый перечень картин.
"Принцесса с золотой звездой" (1959), "С чертями шутки плохи (1985), "С Новым годом!" (2019), "Безумно грустная принцесса" (1968), "Жил-был один король" (1955), "Ангел" (2005), "Уютные норки" (1999), "Сноубордисты" (2004) — кажется, список любимых новогодних лент будет постоянно пополняться. Но есть одна киносказка, которую особенно выделяют среди других: "Три орешка для Золушки" (1973).
Феи-крестной в этой версии знаменитого произведения нет. Платье на бал достается девушке благодаря волшебным плодам. Сама же Золушка дерзкая: может снежком принцу по лицу заехать, огрызается, умеет стрелять из лука и, почти как диснеевская принцесса, дружит с животными.
Но этот фильм любят не только в Чехии, на нем выросли все дети стран Восточного блока.
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Чехи — киноманы. На вопрос "Какие фильмы в стране пересматривают по ТВ на Новый год или Рождество?" в ответ получишь целый перечень картин.
"Принцесса с золотой звездой" (1959), "С чертями шутки плохи (1985), "С Новым годом!" (2019), "Безумно грустная принцесса" (1968), "Жил-был один король" (1955), "Ангел" (2005), "Уютные норки" (1999), "Сноубордисты" (2004) — кажется, список любимых новогодних лент будет постоянно пополняться. Но есть одна киносказка, которую особенно выделяют среди других: "Три орешка для Золушки" (1973).
Феи-крестной в этой версии знаменитого произведения нет. Платье на бал достается девушке благодаря волшебным плодам. Сама же Золушка дерзкая: может снежком принцу по лицу заехать, огрызается, умеет стрелять из лука и, почти как диснеевская принцесса, дружит с животными.
Но этот фильм любят не только в Чехии, на нем выросли все дети стран Восточного блока.
"У нас традиционно смотрят песенный турнир "Кохаку", — говорит Мако из Японии.
В конкурсе две команды. В "Красной" поют только женщины, а в "Синей" — мужчины. Иногда в шоу участвуют и музыканты из других стран. Например, 1991-м там выступала Лайма Вайкуле, а годом ранее — Александр Градский.
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"У нас традиционно смотрят песенный турнир "Кохаку", — говорит Мако из Японии.
В конкурсе две команды. В "Красной" поют только женщины, а в "Синей" — мужчины. Иногда в шоу участвуют и музыканты из других стран. Например, 1991-м там выступала Лайма Вайкуле, а годом ранее — Александр Градский.
"Вас явно это рассмешит, но пол-Италии смотрит "Гремлинов". Каждый год повторяют по ТВ. Мы считаем, что это прикольно, потому что события в фильме разворачиваются на Рождество", — говорит Федерико Бергальо.
В комедийном ужастике (1984) мифические создания устраивают погром в американском городке. Спродюсировал голливудскую классику Стивен Спилберг.
В Италии также есть традиция cinepanettoni (слово образовано из двух других — "кино" и "рождественский кулич"). Суть ее в том, что каждый год знаменитые актеры снимаются в очередной комедии — это не самые умные фильмы, но все равно их смотрят.
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"Вас явно это рассмешит, но пол-Италии смотрит "Гремлинов". Каждый год повторяют по ТВ. Мы считаем, что это прикольно, потому что события в фильме разворачиваются на Рождество", — говорит Федерико Бергальо.
В комедийном ужастике (1984) мифические создания устраивают погром в американском городке. Спродюсировал голливудскую классику Стивен Спилберг.
В Италии также есть традиция cinepanettoni (слово образовано из двух других — "кино" и "рождественский кулич"). Суть ее в том, что каждый год знаменитые актеры снимаются в очередной комедии — это не самые умные фильмы, но все равно их смотрят.
"На праздниках (причем не только на зимних) у нас обычно повторяют старые сериалы", — говорит Николина Тесла из Сербии.
В числе фаворитов — "Счастливые люди" (1993-1996), "Лучшая жизнь" (1987-1991), "Породично благо" (можно перевести как "Семейное богатство" (1998-2002).
"Когда я была маленькой, смотрела с близкими "Породично благо". Этот сериал снят, чтобы мы поняли — семья должна быть на первом месте. Родные всегда рядом, несмотря на то, какой ты человек и какие ошибки совершаешь. "Лучшая жизнь" — о том, что даже если ты уедешь в другую страну, то все равно есть место, куда ты можешь вернуться", — поясняет Николина.
Приключения диснеевской утки или проказы гремлинов, история об одиночестве или рассказ о ценности семьи — что бы ни смотрели в разных странах на зимних праздниках, все равно все мечтают об одном: весело встретить Новый год и оставить плохое в прошлом.
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"На праздниках (причем не только на зимних) у нас обычно повторяют старые сериалы", — говорит Николина Тесла из Сербии.
В числе фаворитов — "Счастливые люди" (1993-1996), "Лучшая жизнь" (1987-1991), "Породично благо" (можно перевести как "Семейное богатство" (1998-2002).
"Когда я была маленькой, смотрела с близкими "Породично благо". Этот сериал снят, чтобы мы поняли — семья должна быть на первом месте. Родные всегда рядом, несмотря на то, какой ты человек и какие ошибки совершаешь. "Лучшая жизнь" — о том, что даже если ты уедешь в другую страну, то все равно есть место, куда ты можешь вернуться", — поясняет Николина.
Приключения диснеевской утки или проказы гремлинов, история об одиночестве или рассказ о ценности семьи — что бы ни смотрели в разных странах на зимних праздниках, все равно все мечтают об одном: весело встретить Новый год и оставить плохое в прошлом.
"Французы любят комедию "Дед Мороз — отморозок" 1982 года. Там специфический юмор, и иностранцам может показаться, что это уже перебор, но мне нравится", — рассказывает парижанка Милен.
События разворачиваются в рождественский вечер в маленькой квартирке, где расположен офис телефона доверия. К сотрудникам службы приходят очень разные гости. Среди них — бедняга Жозетт, сбежавшая от бойфренда-абьюзера. Последний тоже зайдет, и его визит обернется сплошным кошмаром.
Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.
По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.
Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.
"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.
Практически каждый год записывают новое выступление.
Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.
В Исландии нет фильма, который бы все пересматривали, нарезая праздничные салаты. Часов в десять вечера 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup (можно перевести как "Новогодний памфлет").
"Это сатирическая программа, фокусирующаяся на событиях прошедшего года и персонах, которые чем-то отличились или прославились. Шоу немилосердно к своим жертвам, особенно к политикам, артистам, видным бизнесменам и активистам", — рассказывает журналистка Анастасия Додонова, живущая в Исландии.
Программа выходит с 1966-го, в том же году местное телевидение и начало вещание.
"В советское время была короткометражка, которая называется "Кучхи бединери" ("Счастливая нога"). Ее всегда показывали на Новый год, и сейчас на некоторых каналах попадается", — говорит филолог, журналист и писатель Тинатин Мжаванадзе.
Комедия Гурама Патарая 1977 года — о том, что такое сочувствие. Один из главных героев — очаровательный пес по кличке Бролия. По иронии судьбы, он спутал планы хозяев на Новый год, за что ему крупно от них влетело. Только местный аптекарь пожалел "хорошего мальчика".
"В Германии 31 декабря уже почти 60 лет подряд смотрят черно-белый телеспектакль Dinner for one ("Ужин на одного") на языке оригинала пьесы — английском. Его показывают на многих каналах. Хорошо знать язык не нужно — фразы простые”, — рассказывает корреспондент Ханс-Георг Шнаак.
Героев в телеспектакле двое — пожилая дама и дворецкий. Ей 90 лет, и ее друзья уже умерли. Она произносит тост за тостом, а слуга изображает знакомых одинокой хозяйки.
В 1988 году картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое телевизионное шоу. В 2003-м в Германии его показывали 19 раз. Только, например, в 2004 году фильм посмотрели более 15 миллионов немцев.
Чехи — киноманы. На вопрос "Какие фильмы в стране пересматривают по ТВ на Новый год или Рождество?" в ответ получишь целый перечень картин.
"Принцесса с золотой звездой" (1959), "С чертями шутки плохи (1985), "С Новым годом!" (2019), "Безумно грустная принцесса" (1968), "Жил-был один король" (1955), "Ангел" (2005), "Уютные норки" (1999), "Сноубордисты" (2004) — кажется, список любимых новогодних лент будет постоянно пополняться. Но есть одна киносказка, которую особенно выделяют среди других: "Три орешка для Золушки" (1973).
Феи-крестной в этой версии знаменитого произведения нет. Платье на бал достается девушке благодаря волшебным плодам. Сама же Золушка дерзкая: может снежком принцу по лицу заехать, огрызается, умеет стрелять из лука и, почти как диснеевская принцесса, дружит с животными.
Но этот фильм любят не только в Чехии, на нем выросли все дети стран Восточного блока.
"У нас традиционно смотрят песенный турнир "Кохаку", — говорит Мако из Японии.
В конкурсе две команды. В "Красной" поют только женщины, а в "Синей" — мужчины. Иногда в шоу участвуют и музыканты из других стран. Например, 1991-м там выступала Лайма Вайкуле, а годом ранее — Александр Градский.
"Вас явно это рассмешит, но пол-Италии смотрит "Гремлинов". Каждый год повторяют по ТВ. Мы считаем, что это прикольно, потому что события в фильме разворачиваются на Рождество", — говорит Федерико Бергальо.
В комедийном ужастике (1984) мифические создания устраивают погром в американском городке. Спродюсировал голливудскую классику Стивен Спилберг.
В Италии также есть традиция cinepanettoni (слово образовано из двух других — "кино" и "рождественский кулич"). Суть ее в том, что каждый год знаменитые актеры снимаются в очередной комедии — это не самые умные фильмы, но все равно их смотрят.
"На праздниках (причем не только на зимних) у нас обычно повторяют старые сериалы", — говорит Николина Тесла из Сербии.
В числе фаворитов — "Счастливые люди" (1993-1996), "Лучшая жизнь" (1987-1991), "Породично благо" (можно перевести как "Семейное богатство" (1998-2002).
"Когда я была маленькой, смотрела с близкими "Породично благо". Этот сериал снят, чтобы мы поняли — семья должна быть на первом месте. Родные всегда рядом, несмотря на то, какой ты человек и какие ошибки совершаешь. "Лучшая жизнь" — о том, что даже если ты уедешь в другую страну, то все равно есть место, куда ты можешь вернуться", — поясняет Николина.
Приключения диснеевской утки или проказы гремлинов, история об одиночестве или рассказ о ценности семьи — что бы ни смотрели в разных странах на зимних праздниках, все равно все мечтают об одном: весело встретить Новый год и оставить плохое в прошлом.
В Центральноафриканской республике на Рождество принято собираться на службу в церкви и танцевать до утра, рассказал РИА Новости посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза.
"Уже в семь часов вечера люди собираются в церкви, поют, танцуют и когда наступает полночь, запускают салют, все веселятся, отмечая Рождество. Обычно это происходит до двух ночи, но особенно веселые могут праздновать и до утра. С девяти часов в церкви идет большая двухчасовая церемония. А Новый год - это семейный праздник, люди собираются семьями, либо тоже идут в церковь, но в полночь отправляются по домам, целуют друг друга", - рассказал посол.
В Греции на Рождество, которое отмечается 24 декабря, украшают кораблики, что объясняется неразрывной связью греков с морем, рассказали РИА Новости в посольстве страны. Помимо этого наряжают ель, на верхушку которой ставят Вифлеемскую звезду, а также устанавливают вертеп, украшают улицы городов гирляндами.
Ранним утром 25 декабря многие греческие семьи направляются в церковь, а после службы собираются за столом, чтобы отведать рождественские блюда и сладости - индейку, рождественский хлеб "Христопсомо", десерт "диплес", курабье, меломакарону.
Посол Эфиопии в РФ Алемайеху Тегену Аргау рассказал в интервью РИА Новости, что уже третий раз будет отмечать Новый год в Москве. В Эфиопии Новый год отмечают в сентябре, а в ночь с 6 на 7 января празднуют Рождество, как и в России.
"В канун Нового года мы с семьей не пьем алкоголь, но пьем сок, кофе, чай, отмечаем вместе с друзьями. Мы молимся, слушаем некоторые молитвы. Едим в обычное время, не ждем до ночи. Когда я был студентом в Узбекистане, лет 35 назад, мне казалось это интересным – есть ночью. Конечно, здорово отмечать праздник всю ночь, это неплохо, но не для меня", - сказал он.
При этом посол отметил, что всегда слушает новогоднюю речь президента РФ Владимира Путина.
"Мы рано ложимся спать, но речь Путина я слушаю. Я всегда жду полуночи, чтобы послушать президента. Потом иду спать", - добавил посол.
То, что действительно объединяет все страны мира, это традиция готовить новогодний стол. В Эфиопии проживают более 80 национальностей и у каждого этноса своя кухня.
"У нас много традиционных блюд с мясом, доро-вотт (блюдо из курицы в луковом соусе), китфо (блюдо из фарша сырой говядины), инжера – лепешки, которые мы используем вместо хлеба. Очень много разных традиций в Эфиопии, в каждом племени готовят свои блюда. В Эфиопии более 80 национальностей, так что культуры и языки разные. Это не какая-то одна кухня. И традиции празднований, танцы, напитки также различаются", - рассказал посол.
Он добавил, что туристам, которые приезжают в Эфиопию, особенно нравится пробовать местный алкоголь - медовуху (тэдж), крепкий напиток из меда, араке, аналог русской водки, которую гонят из пшеницы, кукурузы, зерна. Особенностью эфиопского алкоголя является то, что его в основном делают в домашних условиях, как самогон.
В ЮАР на рождественский стол ставят блюдо под названием "7 цветов" - красочное блюдо, состоящее из салатов, тушеного мяса и пряного риса, популярностью также пользуются блюда индийской кухни, а также приглашают к столу соседей.
"Друзья и семьи собираются вместе на рождественский обед или ужин, которые сопровождаются громкой музыкой и танцами всю ночь напролет за выпивкой. Благодаря разнообразию нашей страны мы наслаждаемся разнообразной кухней, от "7 цветов" до горячих индийских карри, индейки. Что бы вы ни ели, всегда найдется много еды, и неожиданным гостям всегда рады. Соседи обычно ходят друг к другу в гости и угощаются тем, что приготовила хозяйка", - добавили в посольстве.
Похожая традиция есть и в ЦАР. Там тоже принято угощать своих соседей. "1 января каждая семья представляет какое-то блюдо народной кухни и относит кому-то - соседям, священнику. Это обязательно", - отметил посол ЦАР в РФ.
В Греции после новогоднего ужина все собираются на церемонию разрезания праздничного пирога – василопиты, внутри которого находится монетка, рассказали в посольстве страны. Греки верят, что человек, которому попадется монетка, будет счастливым весь год. Еще одна традиция связана с тем, что в новогоднее утро родственник или близкий друг семьи посещает дом, разбивая гранат о порог и желая удачи в новом году. Причем важно зайти в дом именно с правой ноги.
Шестого января греки празднуют Крещение, в этот день пловцы прыгают в море или реку, чтобы поймать крест, брошенный священником. Еще одним национальным обычаем в канун Рождества, Нового Года и Крещения является исполнение детьми колядок. Во всех городах и селах Греции дети ходят от дома к дому, исполняя колядки под звон музыкального треугольника, и получают взамен деньги или угощения.
Такая же традиция существует на Филиппинах, где дети ходят от дома к дому и поют рождественские песни, только используют при этом самодельные инструменты, сделанные из крышек от бутылок и пустых молочных банок.
Особенно религиозные филиппинцы девять ночей перед Рождеством посещают церковь, чтобы отпраздновать Симбанг Габи. Эта традиция была принесена на Филиппины в середине XVI века религиозными миссионерами из Мексики. После 9-й ночи, которая приходится на сочельник, семья возвращается из церкви, чтобы отпраздновать Рождественскую ночь (Noche Buena). Традиционное блюдо для праздника - хамон (вяленая свиная ветчина, маринованная в ананасовой глазури), Кесо де Бола (выдержанный сыр эдам), сладкие спагетти по-филиппински и барбекю, приправленное любимым филиппинцами банановым кетчупом.
Семьи также покупают в ларьках на городской площади, которые в провинциальных городах обычно находятся через дорогу от городской церкви, пачку путо бумбонга и бибинга, которые представляют собой клейкие рисовые лепешки, завернутые в банановый лист, приготовленные в специальном аппарате из бамбука. Путо бумбонг имеет ярко-фиолетовый цвет от пищевого красителя, а бибинга - желтого цвета из-за соленого яйца. Такая цветная еда посыпана высушенным кокосом, она вызывает ностальгию у филиппинцев, которые работают за границей и возвращаются домой на Филиппины раз в год только для того, чтобы отпраздновать Рождество.
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