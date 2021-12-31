Всемирная ирония: что смотрят на зимних праздниках в разных странах

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Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.

По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.

Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.

"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.

Практически каждый год записывают новое выступление.

Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.