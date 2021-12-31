Всемирная ирония: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
"Французы любят комедию "Дед Мороз — отморозок" 1982 года. Там специфический юмор, и иностранцам может показаться, что это уже перебор, но мне нравится", — рассказывает парижанка Милен.
События разворачиваются в рождественский вечер в маленькой квартирке, где расположен офис телефона доверия. К сотрудникам службы приходят очень разные гости. Среди них — бедняга Жозетт, сбежавшая от бойфренда-абьюзера. Последний тоже зайдет, и его визит обернется сплошным кошмаром.
"Французы любят комедию "Дед Мороз — отморозок" 1982 года. Там специфический юмор, и иностранцам может показаться, что это уже перебор, но мне нравится", — рассказывает парижанка Милен.
События разворачиваются в рождественский вечер в маленькой квартирке, где расположен офис телефона доверия. К сотрудникам службы приходят очень разные гости. Среди них — бедняга Жозетт, сбежавшая от бойфренда-абьюзера. Последний тоже зайдет, и его визит обернется сплошным кошмаром.
Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.
По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.
Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.
"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.
Практически каждый год записывают новое выступление.
Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.
Прямого аналога "Иронии судьбы" в Швеции не найти. Там смотрят Luciamorgon. И то — не на Новый год или Рождество, а в день поминовения святой Луции Сиракузской (283-303) — 13 декабря.
По легенде, она дала обет безбрачия и отказалась выйти замуж. Жених обиделся и отомстил. В то время христиан преследовали, и Луцию судили. В качестве наказания девушку решили отправить в бордель. Но приговор не осуществили. По одной из версий, ничто не могло сдвинуть Луцию с места. В публичный дом ее не привезли, но подвергли мучительным пыткам и убили.
Luciamorgon — это программа, на которой исполняют христианские гимны.
"Они очень красивые. Мы их с детства помним", — говорит британец Джеймс Роулингс, выросший в Швеции.
Практически каждый год записывают новое выступление.
Еще 24 декабря шведы смотрят мультики про Дональда Дака. И это давняя традиция: рисованная утка — один из самых любимых диснеевских персонажей в стране.
В Исландии нет фильма, который бы все пересматривали, нарезая праздничные салаты. Часов в десять вечера 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup (можно перевести как "Новогодний памфлет").
"Это сатирическая программа, фокусирующаяся на событиях прошедшего года и персонах, которые чем-то отличились или прославились. Шоу немилосердно к своим жертвам, особенно к политикам, артистам, видным бизнесменам и активистам", — рассказывает журналистка Анастасия Додонова, живущая в Исландии.
Программа выходит с 1966-го, в том же году местное телевидение и начало вещание.
В Исландии нет фильма, который бы все пересматривали, нарезая праздничные салаты. Часов в десять вечера 31 декабря местные включают шоу Áramótaskaup (можно перевести как "Новогодний памфлет").
"Это сатирическая программа, фокусирующаяся на событиях прошедшего года и персонах, которые чем-то отличились или прославились. Шоу немилосердно к своим жертвам, особенно к политикам, артистам, видным бизнесменам и активистам", — рассказывает журналистка Анастасия Додонова, живущая в Исландии.
Программа выходит с 1966-го, в том же году местное телевидение и начало вещание.
"В советское время была короткометражка, которая называется "Кучхи бединери" ("Счастливая нога"). Ее всегда показывали на Новый год, и сейчас на некоторых каналах попадается", — говорит филолог, журналист и писатель Тинатин Мжаванадзе.
Комедия Гурама Патарая 1977 года — о том, что такое сочувствие. Один из главных героев — очаровательный пес по кличке Бролия. По иронии судьбы, он спутал планы хозяев на Новый год, за что ему крупно от них влетело. Только местный аптекарь пожалел "хорошего мальчика".
"В советское время была короткометражка, которая называется "Кучхи бединери" ("Счастливая нога"). Ее всегда показывали на Новый год, и сейчас на некоторых каналах попадается", — говорит филолог, журналист и писатель Тинатин Мжаванадзе.
Комедия Гурама Патарая 1977 года — о том, что такое сочувствие. Один из главных героев — очаровательный пес по кличке Бролия. По иронии судьбы, он спутал планы хозяев на Новый год, за что ему крупно от них влетело. Только местный аптекарь пожалел "хорошего мальчика".
"В Германии 31 декабря уже почти 60 лет подряд смотрят черно-белый телеспектакль Dinner for one ("Ужин на одного") на языке оригинала пьесы — английском. Его показывают на многих каналах. Хорошо знать язык не нужно — фразы простые”, — рассказывает корреспондент Ханс-Георг Шнаак.
Героев в телеспектакле двое — пожилая дама и дворецкий. Ей 90 лет, и ее друзья уже умерли. Она произносит тост за тостом, а слуга изображает знакомых одинокой хозяйки.
В 1988 году картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое телевизионное шоу. В 2003-м в Германии его показывали 19 раз. Только, например, в 2004 году фильм посмотрели более 15 миллионов немцев.
"В Германии 31 декабря уже почти 60 лет подряд смотрят черно-белый телеспектакль Dinner for one ("Ужин на одного") на языке оригинала пьесы — английском. Его показывают на многих каналах. Хорошо знать язык не нужно — фразы простые”, — рассказывает корреспондент Ханс-Георг Шнаак.
Героев в телеспектакле двое — пожилая дама и дворецкий. Ей 90 лет, и ее друзья уже умерли. Она произносит тост за тостом, а слуга изображает знакомых одинокой хозяйки.
В 1988 году картина попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое повторяемое телевизионное шоу. В 2003-м в Германии его показывали 19 раз. Только, например, в 2004 году фильм посмотрели более 15 миллионов немцев.
Чехи — киноманы. На вопрос "Какие фильмы в стране пересматривают по ТВ на Новый год или Рождество?" в ответ получишь целый перечень картин.
"Принцесса с золотой звездой" (1959), "С чертями шутки плохи (1985), "С Новым годом!" (2019), "Безумно грустная принцесса" (1968), "Жил-был один король" (1955), "Ангел" (2005), "Уютные норки" (1999), "Сноубордисты" (2004) — кажется, список любимых новогодних лент будет постоянно пополняться. Но есть одна киносказка, которую особенно выделяют среди других: "Три орешка для Золушки" (1973).
Феи-крестной в этой версии знаменитого произведения нет. Платье на бал достается девушке благодаря волшебным плодам. Сама же Золушка дерзкая: может снежком принцу по лицу заехать, огрызается, умеет стрелять из лука и, почти как диснеевская принцесса, дружит с животными.
Но этот фильм любят не только в Чехии, на нем выросли все дети стран Восточного блока.
Чехи — киноманы. На вопрос "Какие фильмы в стране пересматривают по ТВ на Новый год или Рождество?" в ответ получишь целый перечень картин.
"Принцесса с золотой звездой" (1959), "С чертями шутки плохи (1985), "С Новым годом!" (2019), "Безумно грустная принцесса" (1968), "Жил-был один король" (1955), "Ангел" (2005), "Уютные норки" (1999), "Сноубордисты" (2004) — кажется, список любимых новогодних лент будет постоянно пополняться. Но есть одна киносказка, которую особенно выделяют среди других: "Три орешка для Золушки" (1973).
Феи-крестной в этой версии знаменитого произведения нет. Платье на бал достается девушке благодаря волшебным плодам. Сама же Золушка дерзкая: может снежком принцу по лицу заехать, огрызается, умеет стрелять из лука и, почти как диснеевская принцесса, дружит с животными.
Но этот фильм любят не только в Чехии, на нем выросли все дети стран Восточного блока.
"У нас традиционно смотрят песенный турнир "Кохаку", — говорит Мако из Японии.
В конкурсе две команды. В "Красной" поют только женщины, а в "Синей" — мужчины. Иногда в шоу участвуют и музыканты из других стран. Например, 1991-м там выступала Лайма Вайкуле, а годом ранее — Александр Градский.
"У нас традиционно смотрят песенный турнир "Кохаку", — говорит Мако из Японии.
В конкурсе две команды. В "Красной" поют только женщины, а в "Синей" — мужчины. Иногда в шоу участвуют и музыканты из других стран. Например, 1991-м там выступала Лайма Вайкуле, а годом ранее — Александр Градский.
"Вас явно это рассмешит, но пол-Италии смотрит "Гремлинов". Каждый год повторяют по ТВ. Мы считаем, что это прикольно, потому что события в фильме разворачиваются на Рождество", — говорит Федерико Бергальо.
В комедийном ужастике (1984) мифические создания устраивают погром в американском городке. Спродюсировал голливудскую классику Стивен Спилберг.
В Италии также есть традиция cinepanettoni (слово образовано из двух других — "кино" и "рождественский кулич"). Суть ее в том, что каждый год знаменитые актеры снимаются в очередной комедии — это не самые умные фильмы, но все равно их смотрят.
"Вас явно это рассмешит, но пол-Италии смотрит "Гремлинов". Каждый год повторяют по ТВ. Мы считаем, что это прикольно, потому что события в фильме разворачиваются на Рождество", — говорит Федерико Бергальо.
В комедийном ужастике (1984) мифические создания устраивают погром в американском городке. Спродюсировал голливудскую классику Стивен Спилберг.
В Италии также есть традиция cinepanettoni (слово образовано из двух других — "кино" и "рождественский кулич"). Суть ее в том, что каждый год знаменитые актеры снимаются в очередной комедии — это не самые умные фильмы, но все равно их смотрят.
"На праздниках (причем не только на зимних) у нас обычно повторяют старые сериалы", — говорит Николина Тесла из Сербии.
В числе фаворитов — "Счастливые люди" (1993-1996), "Лучшая жизнь" (1987-1991), "Породично благо" (можно перевести как "Семейное богатство" (1998-2002).
"Когда я была маленькой, смотрела с близкими "Породично благо". Этот сериал снят, чтобы мы поняли — семья должна быть на первом месте. Родные всегда рядом, несмотря на то, какой ты человек и какие ошибки совершаешь. "Лучшая жизнь" — о том, что даже если ты уедешь в другую страну, то все равно есть место, куда ты можешь вернуться", — поясняет Николина.
Приключения диснеевской утки или проказы гремлинов, история об одиночестве или рассказ о ценности семьи — что бы ни смотрели в разных странах на зимних праздниках, все равно все мечтают об одном: весело встретить Новый год и оставить плохое в прошлом.
"На праздниках (причем не только на зимних) у нас обычно повторяют старые сериалы", — говорит Николина Тесла из Сербии.
В числе фаворитов — "Счастливые люди" (1993-1996), "Лучшая жизнь" (1987-1991), "Породично благо" (можно перевести как "Семейное богатство" (1998-2002).
"Когда я была маленькой, смотрела с близкими "Породично благо". Этот сериал снят, чтобы мы поняли — семья должна быть на первом месте. Родные всегда рядом, несмотря на то, какой ты человек и какие ошибки совершаешь. "Лучшая жизнь" — о том, что даже если ты уедешь в другую страну, то все равно есть место, куда ты можешь вернуться", — поясняет Николина.
Приключения диснеевской утки или проказы гремлинов, история об одиночестве или рассказ о ценности семьи — что бы ни смотрели в разных странах на зимних праздниках, все равно все мечтают об одном: весело встретить Новый год и оставить плохое в прошлом.