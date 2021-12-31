https://ria.ru/20211231/mid-1766274547.html

МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят

МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят - РИА Новости, 31.12.2021

МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят

Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T10:27

2021-12-31T10:27

2021-12-31T16:16

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности, и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.При этом, заметил руководитель ведомства, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что выводы будут делать после первых итогов обсуждения.

https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766272935.html

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html

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сша, вена, сергей рябков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия