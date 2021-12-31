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МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят
МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят - РИА Новости, 31.12.2021
МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят
Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:27
2021-12-31T16:16
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности, и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.При этом, заметил руководитель ведомства, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что выводы будут делать после первых итогов обсуждения.
https://ria.ru/20211231/bezopasnost-1766272935.html
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сша, вена, сергей рябков, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, россия
10:27 31.12.2021 (обновлено: 16:16 31.12.2021)
 
МИД: Россия примет меры, если на идею о гарантиях безопасности не ответят

Глава МИД Лавров: Россия примет меры, если США не ответят на идею о гарантиях безопасности

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия примет меры для устранения угроз своей безопасности, если США и НАТО не откликнутся на предложения Москвы, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности", — сказал глава ведомства.
Он пообещал, что МИД не даст "замотать инициативы в бесконечных дискуссиях".
По словам дипломата, России чрезвычайно важно, чтобы в переговорах участвовали американские военные. Лавров подчеркнул, что предложения направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей с Западом в сфере безопасности, и допустил, что на ее базе возможны новые соглашения по контролю над вооружениями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
10:14
Лавров рассказал о предложениях России по гарантиям безопасности
При этом, заметил руководитель ведомства, они не будут похожи на "давно устаревший" Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), даже в адаптированной версии.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности на континенте, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Переговоры будут проходить по трем основным направлениям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО). Первый раунд запланирован на 10 января в Швейцарии.
Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что выводы будут делать после первых итогов обсуждения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
01:40
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