https://ria.ru/20211231/gundyaev-1766280258.html

Умер протоиерей Николай Гундяев

Умер протоиерей Николай Гундяев - РИА Новости, 31.12.2021

Умер протоиерей Николай Гундяев

Брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:23

2021-12-31T11:23

2021-12-31T11:23

религия

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Брат патриарха Московского и всея Руси Кирилла, почетный настоятель Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерей Николай Гундяев умер на 82-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви."Тридцатого декабря 2021 года, на 82-м году жизни, после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу почетный настоятель Спасо-Преображенского собора г. Санкт-Петербурга, профессор, ректор Ленинградской духовной академии в 1986-87 гг. протоиерей Николай Гундяев, старший брат святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - говорится в сообщении.Отпевание Николая Гундяева состоится 2 января, а похороны пройдут на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.По данным сайта РПЦ, Николая Гундяев родился 18 ноября 1940 года в Ленинграде в семье священника, преподавателя немецкого языка. В годы Великой Отечественной войны Николай с матерью жил в блокадном Ленинграде. В 1963 году окончил Ленинградскую духовную семинарию, в 1967-м — Ленинградскую духовную академию со степенью кандидата богословия, был оставлен в академии в качестве профессорского стипендиата. С 1972 года — доцент, с 1975 года — профессор духовной академии. До сентября 2004 года преподавал патрологию.С 1972 года Николай Гундяев - секретарь комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и межцерковных сношений. С 1973 года по 1977 годы занимал должность заместителя председателя отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, также в 1976-1977 годах - заведующего аспирантурой Московской духовной академии.С 1977 по 1986 годы был настоятелем Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, с 1986 года по 1987 годы — ректор Ленинградской духовной академии и семинарии (ЛДА). В 1987 году вновь назначен настоятелем Спасо-Преображенского собора, а с 2014 года - почетным настоятелем.

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санкт-петербург, русская православная церковь, религия