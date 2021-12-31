Лучшие фотографии декабря

Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2021 года
Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири".
Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири".
Главная новогодняя елка страны, срубленная в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Главная новогодняя елка страны, срубленная в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".
Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".
Полицейские следят за соблюдением порядка на акции против антиковидных мер в Брюсселе.
Полицейские следят за соблюдением порядка на акции против антиковидных мер в Брюсселе.
Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в аквариуме новосибирского Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния".
Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в аквариуме новосибирского Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния".
Молодой человек гладит кошку в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Молодой человек гладит кошку в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Посетительница магазина, посвященного вселенной Гарри Поттера, в ЦДМ на Лубянке.
Посетительница магазина, посвященного вселенной Гарри Поттера, в ЦДМ на Лубянке.
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге.
Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. В фольклоре альпийского региона так называют "рождественского черта", спутника и антипода Николая Чудотворца, а также и сам обходной обряд, который совершают в ночь с 5 на 6 декабря.
Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. В фольклоре альпийского региона так называют "рождественского черта", спутника и антипода Николая Чудотворца, а также и сам обходной обряд, который совершают в ночь с 5 на 6 декабря.
Братья-близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения ростовского полигона Кадамовский, где в преддверии Нового года исполнилось их желание — прокатиться на танке Т-72Б3.
Братья-близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения ростовского полигона Кадамовский, где в преддверии Нового года исполнилось их желание — прокатиться на танке Т-72Б3.
Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Елизавета Туктамышева после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.
Елизавета Туктамышева после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.
Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока.
Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока.
Участницы массового обливания холодной водой в Новосибирске перед процедурой.
Участницы массового обливания холодной водой в Новосибирске перед процедурой.
Столешников переулок в Москве.
Гондолы с туристами на канале в Венеции.
Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов ведомства проходят зимнюю "штурмовую полосу" в Кемеровской области.
Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов ведомства проходят зимнюю "штурмовую полосу" в Кемеровской области.
Электробус, украшенный к Новому году светодиодными гирляндами, на территории бывшей дворянской усадьбы "Узкое" в Москве.
Электробус, украшенный к Новому году светодиодными гирляндами, на территории бывшей дворянской усадьбы "Узкое" в Москве.
Девушка фотографируется на склоне горной долины Цирк-2 курорта "Красная Поляна" в Сочи.
Девушка фотографируется на склоне горной долины Цирк-2 курорта "Красная Поляна" в Сочи.
Новогодняя ярмарка на Красной площади.
Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце.
Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце.
Рыбаки на набережной в Сочи.
Скульптура Александра Чаплыгина в парке "Железный город" ставропольского села Александровское.
Скульптура Александра Чаплыгина в парке "Железный город" ставропольского села Александровское.
Деды Морозы едут по Санкт-Петербургу в "дедморобусе".
Деды Морозы едут по Санкт-Петербургу в "дедморобусе".
Девушка на берегу моря в Сочи.
Девушка на берегу моря в Сочи.
Посетитель в ресторане "Ирония судьбы" на Мосфильме. Delivery Club вместе с киностудией воссоздали знаменитую квартиру Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Посетитель в ресторане "Ирония судьбы" на Мосфильме. Delivery Club вместе с киностудией воссоздали знаменитую квартиру Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.
Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря.
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря.
Шторм в Черном море у берега крымского поселка Николаевка.
Шторм в Черном море у берега крымского поселка Николаевка.
Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.
Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.
Туристический "аттракцион" в Луксоре в день зимнего солнцестояния. Солнечные лучи входят в храм Карнака, освещая примерно в течение 20 минут статую бога Амона, и движутся дальше, к древнему храму Хатшепсут.
Туристический "аттракцион" в Луксоре в день зимнего солнцестояния. Солнечные лучи входят в храм Карнака, освещая примерно в течение 20 минут статую бога Амона, и движутся дальше, к древнему храму Хатшепсут.
Российская спортсменка Юлия Тимошинина во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.
Российская спортсменка Юлия Тимошинина во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.
Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021" в Государственном Кремлевском дворце.
Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021" в Государственном Кремлевском дворце.
Вид на скульптуру Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" из парка "Акведук" в Москве.
Вид на скульптуру Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" из парка "Акведук" в Москве.