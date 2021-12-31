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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Лучшие фотографии декабря
Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2021 года - РИА Новости, 31.12.2021
Лучшие фотографии декабря
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T08:00
2021-12-31T19:25
фото
новый год — 2022
ель
санкт-петербург
щелково
луксор
кемеровская область
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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08:00 31.12.2021 (обновлено: 19:25 31.12.2021)
 

Лучшие фото РИА Новости, декабрь 2021 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири".

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапсерфинге по реке Обь в Новосибирске во время акции Белые пляжи Сибири
1 из 35

Активистка, пропагандирующая здоровый и активный образ жизни, катается на сапборде по Оби во время акции "Белые пляжи Сибири".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Главная новогодняя елка страны, срубленная в деревне Новопареево городского округа Щелково.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
2 из 35

Главная новогодняя елка страны, срубленная в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".

Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине GQ: 20 лет в России в отеле Метрополь
3 из 35

Модель Алеся Кафельникова на гала-ужине "GQ: 20 лет в России" в отеле "Метрополь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Полицейские следят за соблюдением порядка на акции против антиковидных мер в Брюсселе.

Протесты против мер по противодействию коронавирусу в Брюсселе
4 из 35

Полицейские следят за соблюдением порядка на акции против антиковидных мер в Брюсселе.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в аквариуме новосибирского Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния".

Дайвер в костюме Санта Клауса кормит рыб в аквариуме Центра океанографии и морской биологии Дельфиния в Новосибирске
5 из 35

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит рыб в аквариуме новосибирского Центра океанографии и морской биологии "Дельфиния".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Молодой человек гладит кошку в Никитском ботаническом саду в Крыму.

Молодой человек гладит кошку в Никитском ботаническом саду в Крыму, где раньше срока зацвел японский абрикос
6 из 35

Молодой человек гладит кошку в Никитском ботаническом саду в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольной программой танцев на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
7 из 35

Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольным танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Посетительница магазина, посвященного вселенной Гарри Поттера, в ЦДМ на Лубянке.

Посетительница в магазине Harry Potter pop-up shop, посвященном вселенной Гарри Поттера, в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве
8 из 35

Посетительница магазина, посвященного вселенной Гарри Поттера, в ЦДМ на Лубянке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге.

Участники забега Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
9 из 35

Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. В фольклоре альпийского региона так называют "рождественского черта", спутника и антипода Николая Чудотворца, а также и сам обходной обряд, который совершают в ночь с 5 на 6 декабря.

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австри
10 из 35

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии. В фольклоре альпийского региона так называют "рождественского черта", спутника и антипода Николая Чудотворца, а также и сам обходной обряд, который совершают в ночь с 5 на 6 декабря.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Братья-близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения ростовского полигона Кадамовский, где в преддверии Нового года исполнилось их желание — прокатиться на танке Т-72Б3.

Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения полигона Кадамовский в Ростовской области
11 из 35

Братья-близнецы Арсений и Афанасий Чумаковы во время посещения ростовского полигона Кадамовский, где в преддверии Нового года исполнилось их желание — прокатиться на танке Т-72Б3.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
12 из 35

Отдыхающие едут на снегоходе на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Елизавета Туктамышева после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.

Елизавета Туктамышева после своего выступления с произвольной программой в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
13 из 35

Елизавета Туктамышева после исполнения произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока.

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока
14 из 35

Разгрузка легковых автомобилей, покрытых толстым слоем льда, с сухогруза Sun Rio в порту Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участницы массового обливания холодной водой в Новосибирске перед процедурой.

Участницы перед началом массового обливания холодной водой на площади Ленина в Новосибирске
15 из 35

Участницы массового обливания холодной водой в Новосибирске перед процедурой.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Столешников переулок в Москве.

Столешников переулок в Москве
16 из 35

Столешников переулок в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Гондолы с туристами на канале в Венеции.

Гондолы с туристами на канале в Венеции
17 из 35

Гондолы с туристами на канале в Венеции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов ведомства проходят зимнюю "штурмовую полосу" в Кемеровской области.

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов Росгвардии проходят зимнюю Штурмовую полосу в Кемеровской области
18 из 35

Сотрудники Росгвардии и воспитанники профильных классов ведомства проходят зимнюю "штурмовую полосу" в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Электробус, украшенный к Новому году светодиодными гирляндами, на территории бывшей дворянской усадьбы "Узкое" в Москве.

Электробус, украшенный к Новому году светодиодными гирляндами, на территории бывшей дворянской усадьбы Узкое в Москве
19 из 35

Электробус, украшенный к Новому году светодиодными гирляндами, на территории бывшей дворянской усадьбы "Узкое" в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девушка фотографируется на склоне горной долины Цирк-2 курорта "Красная Поляна" в Сочи.

Девушка фотографируется на склоне горной долины Цирк-2 курорта Красная Поляна в Сочи
20 из 35

Девушка фотографируется на склоне горной долины Цирк-2 курорта "Красная Поляна" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Новогодняя ярмарка на Красной площади.

Новогодняя ярмарка и Покровский собор на Красной площади в Москве
21 из 35

Новогодняя ярмарка на Красной площади.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце.

Певец Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон
22 из 35

Николай Басков выступает на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Рыбаки на набережной в Сочи.

Повседневная жизнь в Сочи
23 из 35

Рыбаки на набережной в Сочи.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Скульптура Александра Чаплыгина в парке "Железный город" ставропольского села Александровское.

Скульптура, выполненная Александром Чаплыгиным в парке скульптур Железный город в селе Александровское Ставропольского края
24 из 35

Скульптура Александра Чаплыгина в парке "Железный город" ставропольского села Александровское.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Деды Морозы едут по Санкт-Петербургу в "дедморобусе".

Деды Морозы в салоне Дедморобуса в Санкт-Петербурге
25 из 35

Деды Морозы едут по Санкт-Петербургу в "дедморобусе".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных / Перейти в фотобанк

Девушка на берегу моря в Сочи.

Девушка на берегу моря в Сочи
26 из 35

Девушка на берегу моря в Сочи.

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетитель в ресторане "Ирония судьбы" на Мосфильме. Delivery Club вместе с киностудией воссоздали знаменитую квартиру Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Посетитель в интерьере ресторана Ирония судьбы на киностудии Мосфильм в Москве
27 из 35

Посетитель в ресторане "Ирония судьбы" на Мосфильме. Delivery Club вместе с киностудией воссоздали знаменитую квартиру Нади Шевелевой из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия города Анапы
28 из 35

Дети играют с мыльными пузырями на праздновании 175-летия Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря.

Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря
29 из 35

Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в порту Сабетта на западном берегу Обской губы Карского моря.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Шторм в Черном море у берега крымского поселка Николаевка.

Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму
30 из 35

Шторм в Черном море у берега крымского поселка Николаевка.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.

Девушки из группы поддержки Спартака во время ретро-матча, посвященного 75-летию клуба Спартак
31 из 35

Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Радван Эльмагд / Перейти в фотобанк

Туристический "аттракцион" в Луксоре в день зимнего солнцестояния. Солнечные лучи входят в храм Карнака, освещая примерно в течение 20 минут статую бога Амона, и движутся дальше, к древнему храму Хатшепсут.

Туристы и местные жители на туристическом аттракционе Луксора в Египте в день зимнего солнцестояния, который проводится здесь во время зимнего и летнего солнцестояние уже более четырех тысяч лет
32 из 35

Туристический "аттракцион" в Луксоре в день зимнего солнцестояния. Солнечные лучи входят в храм Карнака, освещая примерно в течение 20 минут статую бога Амона, и движутся дальше, к древнему храму Хатшепсут.

© РИА Новости / Радван Эльмагд
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Российская спортсменка Юлия Тимошинина во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.

Юлия Тимошинина (Россия) во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби
33 из 35

Российская спортсменка Юлия Тимошинина во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021" в Государственном Кремлевском дворце.

Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) во время выступления на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2021 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
34 из 35

Певец Артур Пирожков (Александр Ревва) выступает на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2021" в Государственном Кремлевском дворце.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вид на скульптуру Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" из парка "Акведук" в Москве.

Предновогодняя Москва
35 из 35

Вид на скульптуру Веры Мухиной "Рабочий и колхозница" из парка "Акведук" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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