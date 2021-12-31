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Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией - РИА Новости, 31.12.2021
Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой по гарантиям безопасности, сообщил Госдеп США. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:33
2021-12-31T21:30
в мире
сша
государственный департамент сша
нато
россия
йенс столтенберг
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой по гарантиям безопасности, сообщил Госдеп США."Госсекретарь (Энтони. — Прим. ред.) Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящих контактах с Россией и НАТО. &lt;...&gt; Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепа.Накануне президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу — в преддверии различных переговоров по гарантиям безопасности в январе. Они будут проходить по трем трекам: в Женеве (Россия — США, 9-10 января), Вене (Россия — ОБСЕ, 12 января) и Брюсселе (Россия — НАТО, стартуют 13 января).Как указывал помощник президента России Юрий Ушаков, Штаты продемонстрировали желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и его союзникам. Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России".Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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в мире, сша, государственный департамент сша, нато, россия, йенс столтенберг, энтони блинкен
19:33 31.12.2021 (обновлено: 21:30 31.12.2021)
 
Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией

Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу по безопасности с Москвой

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. НАТО готовы к содержательному диалогу с Москвой по гарантиям безопасности, сообщил Госдеп США.
"Госсекретарь (Энтони. — Прим. ред.) Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящих контактах с Россией и НАТО. <...> Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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Россия не даст "замотать" идею о гарантиях безопасности, заявил Лавров
Накануне президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу — в преддверии различных переговоров по гарантиям безопасности в январе. Они будут проходить по трем трекам: в Женеве (Россия — США, 9-10 января), Вене (Россия — ОБСЕ, 12 января) и Брюсселе (Россия — НАТО, стартуют 13 января).
Как указывал помощник президента России Юрий Ушаков, Штаты продемонстрировали желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и его союзникам. Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России".
Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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В миреСШАГосударственный департамент СШАНАТОРоссияЙенс СтолтенбергЭнтони Блинкен
 
 
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