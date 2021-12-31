19:33 31.12.2021 (обновлено: 21:30 31.12.2021)
Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу с Россией
Госдеп заявил о готовности НАТО к содержательному диалогу по безопасности с Москвой
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
"Госсекретарь (Энтони. — Прим. ред.) Блинкен поговорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом о предстоящих контактах с Россией и НАТО. <...> Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепа.
Накануне президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу — в преддверии различных переговоров по гарантиям безопасности в январе. Они будут проходить по трем трекам: в Женеве (Россия — США, 9-10 января), Вене (Россия — ОБСЕ, 12 января) и Брюсселе (Россия — НАТО, стартуют 13 января).
Как указывал помощник президента России Юрий Ушаков, Штаты продемонстрировали желание понять логику российской стороны, изложенной в документах о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и его союзникам. Путин подчеркнул, что необходим результат переговоров — "в виде обеспечения гарантированной безопасности России".
Байден четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать разрыв отношений. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.