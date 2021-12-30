https://ria.ru/20211230/vyplaty-1766140597.html

В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам - РИА Новости, 30.12.2021

В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:53

2021-12-30T11:53

2021-12-30T15:49

новый год — 2022

общество

владимир жириновский

елена афанасьева

госдума рф

лдпр

пенсионный фонд рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761515547_0:282:2924:1927_1920x0_80_0_0_fcf856c610f01c44e4fd19787f08d546.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект по пенсиям. Документ опубликован в думской электронной базе данных.Проект закона "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" предлагает начислять ее всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, по государственному обеспечению и "военных" выплат. При этом денежную сумму собираются установить в том же размере, что и пенсия.На реализацию инициативы в 2022 году, как говорится в финансово-экономическом обосновании, потребуются дополнительные средства федерального бюджета в размере 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда — на "военную" пенсию, 719,8 миллиарда — получателям страховых выплат и по государственному пенсионному обеспечению (последняя выплачивается за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета в ПФР).Профинансировать расходы планируется за счет средств федерального бюджета — Фонда национального благосостояния. Дополнительные средства должны предусмотреть при подготовке изменений в законы о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о бюджете ПФР на три года.По их словам, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, поэтому в этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры.

https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html

https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир жириновский, елена афанасьева, госдума рф, лдпр, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)