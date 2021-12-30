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Новый год — 2022
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В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам - РИА Новости, 30.12.2021
В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:53
2021-12-30T15:49
новый год — 2022
общество
владимир жириновский
елена афанасьева
госдума рф
лдпр
пенсионный фонд рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект по пенсиям. Документ опубликован в думской электронной базе данных.Проект закона "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" предлагает начислять ее всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, по государственному обеспечению и "военных" выплат. При этом денежную сумму собираются установить в том же размере, что и пенсия.На реализацию инициативы в 2022 году, как говорится в финансово-экономическом обосновании, потребуются дополнительные средства федерального бюджета в размере 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда — на "военную" пенсию, 719,8 миллиарда — получателям страховых выплат и по государственному пенсионному обеспечению (последняя выплачивается за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета в ПФР).Профинансировать расходы планируется за счет средств федерального бюджета — Фонда национального благосостояния. Дополнительные средства должны предусмотреть при подготовке изменений в законы о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о бюджете ПФР на три года.По их словам, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, поэтому в этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры.
https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html
https://ria.ru/20211223/pensiya-1765023849.html
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общество, владимир жириновский, елена афанасьева, госдума рф, лдпр, пенсионный фонд рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
11:53 30.12.2021 (обновлено: 15:49 30.12.2021)
 
В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди идут по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге.
Люди идут по набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект по пенсиям. Документ опубликован в думской электронной базе данных.
Проект закона "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате" предлагает начислять ее всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, по государственному обеспечению и "военных" выплат. При этом денежную сумму собираются установить в том же размере, что и пенсия.
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Индексация пенсий и пособий: как изменится размер выплат в 2022 году
На реализацию инициативы в 2022 году, как говорится в финансово-экономическом обосновании, потребуются дополнительные средства федерального бюджета в размере 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда — на "военную" пенсию, 719,8 миллиарда — получателям страховых выплат и по государственному пенсионному обеспечению (последняя выплачивается за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета в ПФР).
Профинансировать расходы планируется за счет средств федерального бюджета — Фонда национального благосостояния. Дополнительные средства должны предусмотреть при подготовке изменений в законы о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о бюджете ПФР на три года.
"Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка девяти процентов, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд", — отметили авторы законопроекта.
По их словам, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, поэтому в этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры.
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Новый год — 2022ОбществоВладимир ЖириновскийЕлена АфанасьеваГосдума РФЛДПРПенсионный фонд РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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