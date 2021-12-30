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Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/sobaka-1766109155.html
Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год
Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год - РИА Новости, 30.12.2021
Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год
Собаку следует с раннего возраста приучать не выпрашивать человеческую пищу, особенно внимательно надо относиться к праздничным блюдам, которые не подходят в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:29
2021-12-30T08:29
новый год — 2022
общество
новый год
владимир голубев
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Собаку следует с раннего возраста приучать не выпрашивать человеческую пищу, особенно внимательно надо относиться к праздничным блюдам, которые не подходят в качестве угощения для питомца, радовать собаку нужно только специальными лакомствами, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев."Такая минутная слабость может омрачить вам встречу нового года из-за того, что у собаки начнутся проблемы с желудком. Лучше заранее подготовьте полезные лакомства для питомца и внимательно следите за ним во время застолья", – сказал Голубев.Он добавил, что иногда питомец может что-то стащить и съесть из-за невнимательности хозяина. Употребление человеческой еды, особенно праздничной, может обернуться для собаки непроходимостью, отравлением или другими пищевыми расстройствами, предупредил кинолог и призвал внимательно следить за собакой во время новогоднего застолья.Неочевидные ядыГолубев отметил, что опасными для питомца могут быть копченая и жирная пища, салаты, заправленные майонезом, в том числе традиционные оливье и селедка под шубой. Кроме того, лучше оставить для гостей и не давать собаке бутерброды с маслом и икрой, запеченные и жаренные блюда из утки и курицы, мясные рулеты с чесноком и луком.Ядом для собак является шоколад, в том числе молочный и белый, а также конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат опасный для собачьего организма теобромин, напомнил кинолог. По его словам, это вещество наносит желудку и другим органам собаки необратимый вред."У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Поскольку собаки очень любят сладости, будьте внимательны, когда поставите шоколадный торт или кексы на новогодний стол", - предупредил Голубев.Острую почечную недостаточность у собак могут вызывать виноград, изюм и продукты с содержанием винограда, особенно если собака съест их в большом количестве вместе с косточкой. Кроме того, опасным может быть гранат, который содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов ЖКТ, болезней сердца.Здоровая альтернатива"Во время застолья будьте внимательны, не соблазняйте собаку видом праздничных блюд: постарайтесь ставить их как можно ближе к центру стола, чтобы у питомца не было прямого доступа к ним. Лучше всего не полагаться на воспитанность вашей собаки, а уберечь её от искушения самостоятельно", - посоветовал кинолог.По его словам, не стоит полагать, что отказывая собаке в человеческой еде, человек ее таким образом обижает. Лучше заранее озаботиться приготовлением праздничного блюда и для своего питомца. Голубев посоветовал сделать сушеные, запеченные или вяленые лакомства из мясных субпродуктов, мяса, фруктов или овощей. Их можно давать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.Также можно предлагать собаке овощи и фрукты без термической обработки – морковку, предварительно порезанную на дольки, свежие огурцы, батат, яблоки, груши без кожуры, бананы. Эти же продукты можно засушить. Кроме того, в зоомагазинах обычно находится большой ассортимент лакомств на основе груши, батата, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса.
https://ria.ru/20211226/porody-1765512000.html
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общество, новый год, владимир голубев
08:29 30.12.2021
 
Кинолог рассказал, какое лакомство приготовить собаке на Новый год

Кинолог рассказал, какое угощение не подойдет собаке и чем ее порадовать на Новый год

© Pixabay / Alkhaine Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом
Собака породы английский кокер спаниель около миски с сухим кормом - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Pixabay / Alkhaine
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Собаку следует с раннего возраста приучать не выпрашивать человеческую пищу, особенно внимательно надо относиться к праздничным блюдам, которые не подходят в качестве угощения для питомца, радовать собаку нужно только специальными лакомствами, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Такая минутная слабость может омрачить вам встречу нового года из-за того, что у собаки начнутся проблемы с желудком. Лучше заранее подготовьте полезные лакомства для питомца и внимательно следите за ним во время застолья", – сказал Голубев.
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Он добавил, что иногда питомец может что-то стащить и съесть из-за невнимательности хозяина. Употребление человеческой еды, особенно праздничной, может обернуться для собаки непроходимостью, отравлением или другими пищевыми расстройствами, предупредил кинолог и призвал внимательно следить за собакой во время новогоднего застолья.

Неочевидные яды

Голубев отметил, что опасными для питомца могут быть копченая и жирная пища, салаты, заправленные майонезом, в том числе традиционные оливье и селедка под шубой. Кроме того, лучше оставить для гостей и не давать собаке бутерброды с маслом и икрой, запеченные и жаренные блюда из утки и курицы, мясные рулеты с чесноком и луком.
Ядом для собак является шоколад, в том числе молочный и белый, а также конфеты с орехами, какао и напитки на его основе. Все эти продукты содержат опасный для собачьего организма теобромин, напомнил кинолог. По его словам, это вещество наносит желудку и другим органам собаки необратимый вред.
"У собаки может начаться панкреатит или даже гепатит после его употребления. Поскольку собаки очень любят сладости, будьте внимательны, когда поставите шоколадный торт или кексы на новогодний стол", - предупредил Голубев.
Острую почечную недостаточность у собак могут вызывать виноград, изюм и продукты с содержанием винограда, особенно если собака съест их в большом количестве вместе с косточкой. Кроме того, опасным может быть гранат, который содержит много танинов, они могут стать причиной нарушения функций органов ЖКТ, болезней сердца.
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Здоровая альтернатива

"Во время застолья будьте внимательны, не соблазняйте собаку видом праздничных блюд: постарайтесь ставить их как можно ближе к центру стола, чтобы у питомца не было прямого доступа к ним. Лучше всего не полагаться на воспитанность вашей собаки, а уберечь её от искушения самостоятельно", - посоветовал кинолог.
По его словам, не стоит полагать, что отказывая собаке в человеческой еде, человек ее таким образом обижает. Лучше заранее озаботиться приготовлением праздничного блюда и для своего питомца. Голубев посоветовал сделать сушеные, запеченные или вяленые лакомства из мясных субпродуктов, мяса, фруктов или овощей. Их можно давать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
Также можно предлагать собаке овощи и фрукты без термической обработки – морковку, предварительно порезанную на дольки, свежие огурцы, батат, яблоки, груши без кожуры, бананы. Эти же продукты можно засушить. Кроме того, в зоомагазинах обычно находится большой ассортимент лакомств на основе груши, батата, моркови и яблок с добавлением сушеного мяса.
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