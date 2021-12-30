https://ria.ru/20211230/rosatom-1766149290.html

"Росатом" — 2021: доказательство "зеленой" теоремы

"Росатом" — 2021: доказательство "зеленой" теоремы - РИА Новости, 30.12.2021

"Росатом" — 2021: доказательство "зеленой" теоремы

Расширение на практике линейки технологий, которые позволяют считать атомную энергетику не просто безуглеродной, но и действительно экологически чистой, а также РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:47

2021-12-30T12:47

2021-12-30T17:38

новый год — 2022

общество

норвегия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балтийский завод

си цзиньпин

физико-энергетический институт имени лейпунского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755147359_0:18:3224:1831_1920x0_80_0_0_0be3d2375e3d8c7d3cc875e90f90ce6b.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Расширение на практике линейки технологий, которые позволяют считать атомную энергетику не просто безуглеродной, но и действительно экологически чистой, а также начало новых "проектов будущего" можно считать основными достижениями российской атомной отрасли в 2021 году.Для перечисления успехов "Росатома" в конце каждого года, по доброй неписаной традиции, пальцев двух рук никак не хватает. А в уходящем году результатов набралось столько, что для их подсчета понадобится, пожалуй, дюжина дланей, причем загибать пальцы придется по действительно достойным, отнюдь не проходным поводам. Тем более что все эти достижения вновь получены на фоне пандемии COVID-19.Обеспечение обороноспособности России – это важнейшая часть работы отечественных атомщиков, и они вновь в полном объеме выполнили гособоронзаказ.Теорема о "зеленом" атомеЧто касается мирного атома, то сейчас на повестке дня – вопрос признания в мире атомной генерации одним из ключевых элементов энергоперехода. Российское правительство в 2021 году утвердило критерии отбора "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития для льготного финансирования. Среди направлений энергетики там отдельно обозначена атомная энергетика.По мнению специалистов, хотя применение АЭС и предотвращает выбросы огромного количества парниковых газов, надо подтвердить, что этот сектор энергетики действительно может быть безопасным и экологичным. И как раз российские атомщики первыми в мире на практике переходят к доказательству этой "теоремы существования".Речь идет о реализации отраслевого проекта "Прорыв", который предусматривает создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе так называемого замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с использованием реакторов на быстрых нейтронах.В ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Поэтому особое место среди достижений "Росатома" не только нынешнего года, но и последних лет заняло начало строительства в рамках "Прорыва" на площадке "Сибирского химического комбината" в Северске Томской области первого в своем роде в мире энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Ожидается, что реактор БРЕСТ, который спроектирован так, что на нем в принципе невозможны аварии типа чернобыльской и фукусимской, начнет работу во второй половине 2020-х годов.Перспективные энергоблокиА осенью нынешнего года научно-технический совет "Росатома" рекомендовал к сооружению на Белоярской АЭС в Свердловской области пилотного коммерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем БН-1200М, также спроектированного в рамках "Прорыва". Ожидается, что после Нового года руководство "Росатома" рассмотрит предложения по строительству блока. Технологически отрасль к этому готова.Эксплуатируемый на Белоярской АЭС энергоблок №4 Белоярской АЭС с "быстрым" натриевым реактором БН-800 работал на все большем количестве промышленного, так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, пригодного для замыкания ядерного топливного цикла. Причем в первом квартале на этом блоке была выполнена первая полная перегрузка активной зоны реактора МОКС-топливом.Серьезным технологическим достижением с прицелом на будущее стали сначала успешное завершение, а затем и начало промышленной эксплуатации на Балаковской АЭС инновационного ядерного РЕМИКС-топлива, призванного снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты топлива, уже облученного в реакторе.Специалисты указывают на еще одно решение, принятое в "Росатоме" в этом году, и которое может стать новым большим технологическим успехом – а именно, объявленные планы начать к концу десятилетия строительство новой Кольской АЭС-2 в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью по 600 МВт с так называемым спектральным регулированием и высокими показателями безопасности.Спектральное регулирование позволит улучшить эффективность использования ядерного "горючего" в реакторах, что важно с точки зрения реализации в России стратегии двухкомпонентной атомной энергетики, в которой "быстрые" реакторы будут сопряжены с традиционными сейчас реакторами на тепловых нейтронах.Но и это еще не все. В нынешнем году стало известно, что российские специалисты под эгидой Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в течение ближайших нескольких лет должны разработать технологии, которые в долгосрочной перспективе легли бы в основу проекта по созданию в РФ инновационного ядерного реактора ВВЭР с теплоносителем под сверхкритическим давлением. При таком давлении исчезает различие между жидкостью и паром, и вода находится в промежуточном состоянии. По оценкам специалистов, переход на сверхкритические параметры позволит повысить КПД энергоблоков АЭС до 45%, сократить удельные капитальные затраты на их сооружение и повысить их безопасность.Генерация большая и малаяВ зачет "Росатома" вписаны новые цифры в атомной генерации. АЭС России досрочно выполнили план 2021 года по выработке электроэнергии в объеме почти 218 миллиардов киловатт-часов, и по итогам года ожидается рекорд – свыше 220 миллиардов киловатт-часов.Помимо технологий "зеленой" атомной генерации, "Росатом" в нынешнем году серьезно продвинулся вперед и по линии ветроэнергетики. Начали работу сразу пять новых ветростанций в разных регионах России, и общая установленная мощность ВЭС госкорпорации достигла 720 МВт. Существенно и то, что в августе "Росатом" стал участником международного рынка торговли "зелеными" сертификатами. Кроме того, в 2021 году госкорпорация по конкурсу получила половину квоты в рамках программы поддержки строительства новых ветростанций в России.В 2021 году "Росатом" подписал контракт на поставку четырех модернизированных плавучих энергоблоков для обеспечения добычи меди на будущем Баимском горно-обогатительном комбинате на Чукотке. На них разместятся реакторные установки РИТМ-200С, основанные на реакторных технологиях, опробованных на новых российских атомных ледоколах. Впрочем, "Росатом" уже разрабатывает для выполняемого компанией "Глобалтэк" СПГ-проекта в Якутии плавучий атомный блок тоже на базе реакторной установки РИТМ, но мощность которой примерно в два раза больше, чем у "плавучек", которые будут построены для Баимского ГОК.Все ближе освоение в России малой наземной атомной генерации. Получена лицензия Ростехнадзора, позволяющая начать в 2024 году в Якутии строительство АЭС малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н.Впрочем, атомная энергия нужна не только для выработки электричества и теплоснабжения потребителей, но и, например, для экологически чистого производства водорода. Первую в России атомную станцию для этого планируется запустить к 2033 году, а ввести в промышленную эксплуатацию - к 2036 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш" Андрей Никипелов.По его словам, сейчас предприятие "Атомэнергомаша" "ОКБМ Африкантов" завершает разработку эскизного проекта высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, а технический проект реакторной установки должен появиться в 2023 году.Рекорды на зарубежных площадкахНебывалый доселе результат "Росатом" в 2021 году получил и на стройках АЭС за границей. Впервые там началось сооружение нескольких атомных энергоблоков с участием России.В марте президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган дали старт началу сооружения энергоблока №3 АЭС "Аккую" (осенью "Росатом" получил лицензию и на возведение блока №4). В мае с участием Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства новых атомных блоков в Китае – на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу". Наконец, в уходящем году залили "первый бетон" на пятом и шестом блоках АЭС "Куданкулам" в Индии.В июне был сдан в промышленную эксплуатацию энергоблок №1 Белорусской АЭС, построенной с участием России. Сейчас там уже идет этап физического пуска блока №2, выдача в сеть первых киловатт-часов с него намечена на первый квартал 2022 года. В Армении с участием российских специалистов завершилась модернизация единственного энергоблока местной АЭС, срок его эксплуатации продлен до 2026 года, причем возможно расширить предел работы и до 2036 года.А в июле "Росатом" начал возводить в Боливии реакторный комплекс - ключевой элемент Центра ядерных исследований и технологий.Новые соглашенияРазумеется, не обошлось и без анонсирования новых перспективных проектов. В декабре Белград и Москва заключили генеральное рамочное соглашение о создании в Сербии центра ядерной медицины. Планируется, что в этой стране появятся центр ядерной медицины на базе циклотронного комплекса и объекты по производству радиофармпрепаратов.С Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции и компанией EDF "Росатом" подписал декларацию о намерении по развитию сотрудничества в научных исследованиях и разработках в области переработки ядерного топлива.Следует упомянуть и то, что "Росатом" в 2021 году завершил создание своего производства ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для энергетических реакторов западного дизайна PWR. В результате будет возможно обеспечить потребности зарубежных заказчиков в коммерческих объемах. В 2020 году опытная партия топлива "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации на энергоблоке №3 АЭС "Рингхальс" в Швеции и была направлен в местный научный центр Studsvik на послереакторные исследования, основная фаза которых завершилась осенью нынешнего года. Исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для реакторных установок PWR.Но "Росатом" умеет не только строить ядерные объекты, но и разбирать их. Германская инжиниринговая компания NUKEM Technologies, входящая в контур управления госкорпорации, помогла успешно завершить демонтаж корпуса ядерного реактора на первом энергоблоке АЭС "Барсебек" в Швеции. Это стало первым практическим опытом "Росатома" по разборке энергетических реакторов другого типа - BWR.В 2021 году по линии группы компаний "Техснабэкспорт" с канадской Alpha Lithium Corporation было заключено соглашение о создании совместного предприятия в Аргентине для разработки литиевого месторождения Tolillar.Зарубежная выручка "Росатома" за последние 10 лет выросла вдвое, и как ожидается, по итогам 2021 года она достигнет рекордного показателя - не менее 8,4 миллиарда долларов.Пополнение в ледокольном флотеДолгожданное событие произошло в атомном ледокольном флоте - самый мощный в мире, головной универсальный атомоход проекта 22220 "Арктика", пройдя ремонт, вышел работать на Северном морском пути, чтобы обеспечить проводку каравана в направлении порта Певек. А за неделю до Нового года первый атомный ледокол того же проекта "Сибирь" был передан в эксплуатацию "Росатому". В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге продолжается строительство универсальных атомных ледоколов "Урал", "Якутия" и "Чукотка".В 2021 году "Росатом", будучи инфраструктурным оператором СМП, предложил создать так называемый Большой Северный морской путь — от Норвегии в Баренцевом море до Корейского полуострова. Эта идея подразумевает решение сразу трех задач: перехода к круглогодичной навигации, активизации каботажных перевозок между Северо-Западным регионом России и Дальним Востоком, и создания постоянно действующего коридора между портами Северо-Западной Европы и Восточной Азии для евроазиатского контейнерного транзита. Правительство эту идею поддержало.В ноябре было объявлено, что "Росатом" при поддержке Минвостокразвития завершает работу по подготовке технико-экономического обоснования арктической контейнерной линии, в рамках которой будет построен флот контейнеровозов ледового класса и создан судоходный оператор.Но для обеспечения круглогодичной навигации на Севморпути даже строящихся сейчас атомных ледоколов будет недостаточно. Как сообщалось в нынешнем году, правительство прорабатывает вопрос о строительстве еще двух атомоходов проекта 22220 и четырех ледоколов на сжиженном природном газе.Роль атомных ледоколов ярко проявилась в конце нынешнего года, когда в течение двух недель проходила операция по освобождению из ледового плена почти двух десятков торговых кораблей. Причем эти суда ни разу не подали сигнал SOS, и никто из членов их экипажей не пострадал.Что касается перевозок по Северному морскому пути, то, как ожидается, здесь будет установлен новый рекорд – их объемы достигнут без малого 35 миллионов тонн, при этом ощутимо вырос транзит.Инфраструктура Севморпути постепенно модернизируется: в частности, осенью завершились работы по углублению дна на терминале "Утренний" проекта "Арктик СПГ 2" в морском порту Сабетта.Центр будущегоРазвитие атомной отрасли немыслимо без собственной науки, которая и в 2021 году, ставшем в России Годом науки и технологий, подтвердила высочайший уровень. В нынешнем году исследования и разработки, которые идут в рамках программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года", получили официального научного руководителя в лице Курчатовского института. Уже решено, что программа продлится до 2030 года, это предложение поддержано руководством страны.В 2021 году стартовал принципиально важный проект создания национального центра физики и математики. Он появится рядом с Саровом - "родиной" отечественного ядерного оружия. Центр создается "Росатомом" совместно с МГУ имени Ломоносова, Российской академией наук и Курчатовским институтом.Национальный физматцентр задуман в целях получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала "Росатома" и ключевых научных организаций РФ, повышения привлекательности российской науки для молодых ученых. Основой центра станет учебный корпус саровского филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров", в котором разместятся наукоемкие производства.Утверждены дорожная карта проекта, научная программа и программа развития. А 1 сентября открылся филиал МГУ, где начали учиться первые полсотни студентов.О научном "суперреакторе"В 2021 году "второе дыхание" обрел проект строительства в Поволжье на площадке института "Росатома" НИИАР самого мощного в мире многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, благодаря которому Россия должна подтвердить лидерство в мировой научной ядерной повестке. Примененные новые управленческие модели уже дали свой эффект, и сейчас возведение МБИР идет даже с опережением графика.В уходящем году утверждена российская национальная программа перспективных исследований на МБИРе на 2028-2040 годы, она станет основой для обсуждения международной программы, в которую "Росатом" приглашает партнеров из-за рубежа. Планируется, что в 2022 году будет создан международный консультативный совет, который займется определением программы научных работ на МБИРе с участием иностранных компаний.Если еще говорить об исследовательской инфраструктуре, то еще одно предприятие научного дивизиона "Росатома" - "Физико-энергетический институт имени Лейпунского" - ввело в эксплуатацию после модернизации свой так называемый критический стенд БФС-2. Это не имеющая аналогов в мире установка, с помощью которой можно создавать и изучать полномасштабные модели ядерных реакторов на "быстрых" нейтронах, столь нужных для развития атомной энергетики.Помощь исследователям темной материиНовый этап начался в программе создания российского так называемого "толерантного" ядерного топлива, повышающего безопасность и экономическую эффективность атомных электростанций – его опытно-промышленная эксплуатация началась на энергоблоке №2 Ростовской АЭС. Что касается других "топливных" разработок, то, например, в "Росатоме" разработали новую, более эффективную модификацию ядерного топлива для финской АЭС "Ловииса".Но российские атомщики также помогают совершать крупные открытия в фундаментальной науке. В 2021 году в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN, Швейцария) успешно прошли приемочные испытания ниобий-оловянных сверхпроводников, изготовленных российскими атомщиками для проекта кольцевого коллайдера будущего (Future Circular Collider; FCC). Коллайдер FCC должен прийти на смену Большому адронному коллайдеру. На новой установке будет изучаться физика элементарных частиц. Ожидается, что FCC поможет ученым понять природу темной материи, возникновение асимметрии вещества и антивещества в наблюдаемой Вселенной, а также в других вопросах за рамками так называемой Стандартной модели современной физики.Прототип квантового компьютераБуквально под самый Новый год стало известно, что российские ученые, работающие в том числе под эгидой "Росатома", добились значительного результата в создании отечественного квантового компьютера: они представили прототип устройства на ионах, который станет основой будущего квантового компьютера с облачным доступом.А ранее в 2021 году квантовые вычисления помогли впервые в мире найти решение важной задачи, стоящей перед атомной отраслью и связанной с нахождением оптимального распределения отработавшего ядерного топлива по контейнерам для последующего безопасного хранения.Ограничениями в такой задаче являются экономические и экологические факторы. К тому же при увеличении размерности задачи, то есть количества отработавших топливных элементов и контейнеров, количество возможных вариантов размещения начинает быстро расти, что значительно усложняет поиск оптимальной конфигурации. Поэтому квантовые вычисления оказались очень кстати.Необходимый квантовый алгоритм разработал коллектив Российского квантового центра, входящего в Национальную квантовую лабораторию, созданную по инициативе "Росатома", и проекта "КуБорд".Завод композитов и СПГ-стендСледуя стратегии развития, "Росатом" последовательно расширял свои неядерные бизнесы.Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, ПАН-прекурсоров, открылся в ноябре в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Новый завод – это уже второе предприятие в ОЭЗ "Алабуга" компании Umatex, композитного дивизиона "Росатома". Причем процесс формования прекурсора для углеродного волокна в таком масштабе организован в России впервые.Безусловно, очень важным событием не только для атомной отрасли, но и для сектора газодобычи в России стало начало испытаний на первом не только в РФ, но и в Европе стенде для тестирования оборудования средне- и крупнотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа.Стенд, расположенный на площадке предприятия "Росатома" НИИЭФА в Санкт-Петербурге, строился в целях импортозамещения критически важного оборудования для обеспечения технологической независимости России. Стенд представляет собой крупный комплекс, позволяющий испытывать насосы, детандеры и компрессоры. На площадке установлена одна из самых больших в мире систем хранения криогенных жидкостей как в виде жидкого азота, так и СПГ.В сентябре в Челябинской области начал работу крупнейший в России региональный центр облучательных технологий, который позволяет с помощью гамма-излучения стерилизовать различные продукты и материалы, в том числе медицинские.Компания "Рэнера" (входящий в топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ отраслевой интегратор по накопителям энергии) и правительство Калининградской области подписали соглашение о размещении на площадке Балтийской АЭС производства литий-ионных аккумуляторных ячеек и систем накопления энергии. Технологическим партнером проекта станет южнокорейский производитель литий-ионных батарей Enertech International, совладельцем которой "Рэнера" стала в 2021 году (доля российской стороны – 49%). А ТВЭЛ и германская Hermith подписали учредительные документы о создании в России совместного предприятия по производству изделий из титана для авиационной промышленности.Разумеется, есть что рассказать и о новых цифровых продуктах, которые "Росатом" предлагает внешнему рынку. Госкорпорация вывела на рынок новый модуль своей флагманской разработки для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования - импортозамещающую вычислительную платформу "Логос Платформа". А система MultiD внесена в реестр российского программного обеспечения.Помимо этого, был утвержден первый в мире стандарт цифровых двойников. Наконец, "Росатом" получил статус головного разработчика домена "Наука" платформы Гостех, который станет единым цифровым сервисом, содержащим сведения как об отдельных российских ученых и научных коллективах, так и о имеющихся в РФ технологиях, и степени их готовности к внедрению.Ликвидация свалки-гигантаБольшой сектор работы "Росатома" в последние годы связан с экологией.С 1 декабря, как и планировалось, заработала федеральная государственная информационная система по обращению с отходами первого и второго классов. Как отмечали в "Росатоме", по сути, госкорпорация создает в стране новую экологическую культуру, строит понятный и прозрачный рынок обращения с отходами производства. К системе подключились уже более 2 тысяч компаний.Планомерно продолжается ликвидация ущерба окружающей среде на площадке предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском Иркутской области. С участием "Росатома" с опережением графика завершена рекультивация городской свалки в Челябинске, работавшей с 1949 года и бывшей одной из крупнейших в городской черте в Европе. По данным Минэкологии Челябинской области, в итоге экологическая ситуация в столице региона улучшилась: на 30% сократились выбросы вредных веществ в атмосферу города, прекратились сбросы фильтрата свалки, предотвращено отравление воды и земель.Освоение Северного морского пути потребует продолжения расчистки Арктики от наследия советской ядерной программы. Поэтому "Росатом" и Минвостокразвития ведут, в частности, практическую подготовку к поднятию со дна морей аварийных атомных подлодок К-27 и К-159.Что касается решения других проблем, оставшихся с давних времен, то еще один крупный проект в области обеспечения экологической безопасности атомной промышленности завершен в Северске под Томском - там на площадке "Сибирского химического комбината" окончательно законсервированы открытые хранилища жидких радиоактивных отходов, бассейны Б-1 и Б-25, оставшиеся от реализации ядерно-оружейных программ времен СССР.

https://ria.ru/20210929/mifi-1752172905.html

https://ria.ru/20211019/zadacha-1755130566.html

https://na.ria.ru/20211021/mifi-1755364507.html

https://ria.ru/20211028/energokompleks-1756646363.html

https://ria.ru/20211206/rosatom-1762353132.html

https://ria.ru/20211208/energetika-1762718093.html

https://ria.ru/20211224/ledokol-1765368763.html

https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html

https://ria.ru/20211227/superreaktor-1765590346.html

https://ria.ru/20210817/materiya-1746046480.html

https://ria.ru/20211228/nauka-1765775058.html

https://ria.ru/20211122/zavod-1760209080.html

https://ria.ru/20210927/ekologiya-1752071672.html

норвегия

поволжье

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, норвегия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, си цзиньпин, физико-энергетический институт имени лейпунского, поволжье, россия