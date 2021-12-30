https://ria.ru/20211230/poezdki-1766096232.html

Куда в России можно дешево съездить в Новый год

Названы самые привлекательные направления для новогодних поездок по России - РИА Новости, 30.12.2021

Куда в России можно дешево съездить в Новый год

Интересные и недорогие направления можно отметить в центральной и северо-западной части России: Калуга, Тверь, Тула, Владимир, Суздаль, Вологда. Билеты туда... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:20

2021-12-30T05:20

2021-12-30T05:20

туризм

сортавала

суздаль

новый год

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Интересные и недорогие направления можно отметить в центральной и северо-западной части России: Калуга, Тверь, Тула, Владимир, Суздаль, Вологда. Билеты туда могут стоить до 1000 рублей, а проживание обойдется в 1,5-2 тысячи рублей за квартиру в сутки, рассказал агентству “Прайм” генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Санкт-Петербург, несмотря на высокий праздничный спрос, также не заоблачно дорог: ночлег тут может обойтись в 3-3,5 тысячи рублей за сутки. Вдобавок из северной столицы можно бюджетно съездить в Сортавалу, Выборг, Великий Новгород и другие города.Курорты также предлагают недорогие и интересные варианты - в Крыму это Керчь, Севастополь, Бахчисарай, а в Краснодарском крае - Анапа и Ейск. Также можно посетить курорты Кавминвод, а недорогой горнолыжный отдых - на Алтае и в Башкирии.

https://ria.ru/20211228/prrazdniki-1765712802.html

сортавала

суздаль

россия

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сортавала, суздаль, новый год, россия