https://ria.ru/20211230/omikron-1766155719.html

В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января

В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января - РИА Новости, 30.12.2021

В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января

Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:49

2021-12-30T12:49

2021-12-30T12:49

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

александр семенов

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в России, нужно крайне осторожно, так как в Южной Африке высокий уровень коллективного иммунитета и население значительно моложе, сделать точные выводы о смертности можно будет только в середине января, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодежи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране. Кроме того, в Южной Африке уже очень много людей переболело коронавирусом, там коллективный иммунитет выше 70%, поэтому точно говорить, что "омикрон" будет в разы менее смертельным, надо крайне осторожно. Нужно наблюдать, что будет в Европе", - сказал Семенов.Он подчеркнул, что предварительные данные обнадеживают, но нужно понимать, что в Европе "омикрон" начал активно распространяться последние 2-3 недели, а летальность всегда определяется позже, поэтому делать выводы можно будет только в середине января.По словам Семенова, летальность от коронавируса, вызываемого штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии."Надо понимать, что при экстраполяции этого процесса на Европу, на Россию надо быть осторожным. У нас все-таки этнически разный состав. Не стоит забывать, что 80% населения ЮАР составляют африканцы и только, грубо говоря, по 10% мулатов и 10% европеоидов. Расовые отличия есть и связанная с этим устойчивость к разным болезням", - пояснил Семенов.

https://ria.ru/20211229/vaktsina-1766016882.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", александр семенов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса