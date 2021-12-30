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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/omikron-1766155719.html
В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января
В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января - РИА Новости, 30.12.2021
В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января
Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:49
2021-12-30T12:49
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
александр семенов
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в России, нужно крайне осторожно, так как в Южной Африке высокий уровень коллективного иммунитета и население значительно моложе, сделать точные выводы о смертности можно будет только в середине января, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов."Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодежи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране. Кроме того, в Южной Африке уже очень много людей переболело коронавирусом, там коллективный иммунитет выше 70%, поэтому точно говорить, что "омикрон" будет в разы менее смертельным, надо крайне осторожно. Нужно наблюдать, что будет в Европе", - сказал Семенов.Он подчеркнул, что предварительные данные обнадеживают, но нужно понимать, что в Европе "омикрон" начал активно распространяться последние 2-3 недели, а летальность всегда определяется позже, поэтому делать выводы можно будет только в середине января.По словам Семенова, летальность от коронавируса, вызываемого штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии."Надо понимать, что при экстраполяции этого процесса на Европу, на Россию надо быть осторожным. У нас все-таки этнически разный состав. Не стоит забывать, что 80% населения ЮАР составляют африканцы и только, грубо говоря, по 10% мулатов и 10% европеоидов. Расовые отличия есть и связанная с этим устойчивость к разным болезням", - пояснил Семенов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", александр семенов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:49 30.12.2021
 
В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января

Глава НИИ "Вектор" Семенов: точные выводы о смертности от "омикрона" будут только в январе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в России, нужно крайне осторожно, так как в Южной Африке высокий уровень коллективного иммунитета и население значительно моложе, сделать точные выводы о смертности можно будет только в середине января, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодежи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране. Кроме того, в Южной Африке уже очень много людей переболело коронавирусом, там коллективный иммунитет выше 70%, поэтому точно говорить, что "омикрон" будет в разы менее смертельным, надо крайне осторожно. Нужно наблюдать, что будет в Европе", - сказал Семенов.
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Он подчеркнул, что предварительные данные обнадеживают, но нужно понимать, что в Европе "омикрон" начал активно распространяться последние 2-3 недели, а летальность всегда определяется позже, поэтому делать выводы можно будет только в середине января.
По словам Семенова, летальность от коронавируса, вызываемого штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии.
"Надо понимать, что при экстраполяции этого процесса на Европу, на Россию надо быть осторожным. У нас все-таки этнически разный состав. Не стоит забывать, что 80% населения ЮАР составляют африканцы и только, грубо говоря, по 10% мулатов и 10% европеоидов. Расовые отличия есть и связанная с этим устойчивость к разным болезням", - пояснил Семенов.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Александр СеменовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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