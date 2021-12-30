В "Векторе" призвали не делать выводов о летальности "омикрона" до января
Глава НИИ "Вектор" Семенов: точные выводы о смертности от "омикрона" будут только в январе
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Летальность от COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии, но говорить о том, что так будет в Европе и в России, нужно крайне осторожно, так как в Южной Африке высокий уровень коллективного иммунитета и население значительно моложе, сделать точные выводы о смертности можно будет только в середине января, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
"Главное, что Южная Африка и Африка в целом вообще очень молодая по возрасту, там очень много молодежи, а лиц старше 60 лет гораздо меньше, чем в любой европейской стране. Кроме того, в Южной Африке уже очень много людей переболело коронавирусом, там коллективный иммунитет выше 70%, поэтому точно говорить, что "омикрон" будет в разы менее смертельным, надо крайне осторожно. Нужно наблюдать, что будет в Европе", - сказал Семенов.
Он подчеркнул, что предварительные данные обнадеживают, но нужно понимать, что в Европе "омикрон" начал активно распространяться последние 2-3 недели, а летальность всегда определяется позже, поэтому делать выводы можно будет только в середине января.
По словам Семенова, летальность от коронавируса, вызываемого штаммом "омикрон", в ЮАР действительно ниже, чем в предыдущие волны пандемии.
"Надо понимать, что при экстраполяции этого процесса на Европу, на Россию надо быть осторожным. У нас все-таки этнически разный состав. Не стоит забывать, что 80% населения ЮАР составляют африканцы и только, грубо говоря, по 10% мулатов и 10% европеоидов. Расовые отличия есть и связанная с этим устойчивость к разным болезням", - пояснил Семенов.