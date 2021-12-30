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Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика - РИА Новости, 30.12.2021
Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи не исключил, что нынешний рост заражений коронавирусом в США, вызванный новым штаммом "омикрон", достигнет пика к РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T08:46
2021-12-30T08:46
2021-12-30T08:46
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коронавирус covid-19
энтони фаучи
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи не исключил, что нынешний рост заражений коронавирусом в США, вызванный новым штаммом "омикрон", достигнет пика к концу января 2022 года."Трудно сказать (когда вспышка достигнет пика - ред.). Это произошло довольно быстро в ЮАР. Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие (показателей - ред.) вакцинации по сравнению с отсутствием прививки, что (вспышка -ред.) продлится более пары недель, возможно, до конца января, я бы сказал", - заявил Фаучи в интервью телеканалу CNBC.По его словам, нет гарантий того, что вспышка, вызванная "омикроном" приведет "к завершению крупной вспышки". При этом он заявил, что, по предварительным данным, этот вариант COVID-19 кажется "менее серьезным", но подчеркнул, что вирус "раньше уже нас обманывал".В среду университет Хопкинса сообщил об антирекорде, связанном с коронавирусом в США: было выявлено более 500 тысяч случаев заражения. По данным медицинского регулятора Соединенных Штатов CDC, cредняя ежесуточная заболеваемость коронавирусом выросла за неделю в США примерно на 60%, однако смертность от болезни сократилась на 7%.
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в мире, сша, юар, коронавирус covid-19, энтони фаучи, омикрон-штамм коронавируса
Главный инфекционист США рассказал, когда вспышка "омикрона" достигнет пика
Главный инфекционист США Фаучи: вспышка "омикрона" достигнет пика к концу января