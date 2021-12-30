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Погибшего в 2020 году рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине
Погибшего в 2020 году рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине - РИА Новости, 30.12.2021
Погибшего в 2020 году рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине
Останки погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) захоронены в городе Белая Церковь в Киевской области, где похоронен его отец, сообщил... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:20
2021-12-30T18:20
происшествия
украина
санкт-петербург
киевская область
белая церковь (город)
россия
энди картрайт
марина кохал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Останки погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) захоронены в городе Белая Церковь в Киевской области, где похоронен его отец, сообщил адвокат Антон Кобит."Были выданы останки тела, на специальной машине они были доставлены до Украины. Там прошли похороны", - сообщил РИА Новости Антон Кобит. Он добавил, что всего было выдано 15 частей тела.Трагедия произошла в июле 2020 года. Супруга рэпера Марина Кохал была задержана 31 июля по подозрению в убийстве Картрайта. По данным СК, не позднее 29 июля 2020 года Кохал в ходе конфликта убила Юшко неустановленным следствием способом. Фрагменты тела Картрайта были упакованы в пять пакетов.Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко. Кохал была арестована на два месяца, срок содержания под стражей неоднократно продлевался, в октябре ее отправили под домашний арест до 30 января 2022 года.
https://ria.ru/20211027/kartrayt-1756516233.html
https://ria.ru/20211111/kartrayt-1758547266.html
украина
санкт-петербург
киевская область
белая церковь (город)
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происшествия, украина, санкт-петербург, киевская область, белая церковь (город), россия, энди картрайт, марина кохал
18:20 30.12.2021
 
Погибшего в 2020 году рэпера Энди Картрайта похоронили на Украине

Рэпера Энди Картрайта, убитого в Петербурге в июле 2020 года, похоронили на Украине

© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© Фото : @kkkartrait/Instagram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Останки погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) захоронены в городе Белая Церковь в Киевской области, где похоронен его отец, сообщил адвокат Антон Кобит.
"Были выданы останки тела, на специальной машине они были доставлены до Украины. Там прошли похороны", - сообщил РИА Новости Антон Кобит. Он добавил, что всего было выдано 15 частей тела.
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Трагедия произошла в июле 2020 года. Супруга рэпера Марина Кохал была задержана 31 июля по подозрению в убийстве Картрайта. По данным СК, не позднее 29 июля 2020 года Кохал в ходе конфликта убила Юшко неустановленным следствием способом. Фрагменты тела Картрайта были упакованы в пять пакетов.
Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто рэпер пропал, но затем решила обратиться в полицию. Следствие предъявило ей обвинение в убийстве Юшко. Кохал была арестована на два месяца, срок содержания под стражей неоднократно продлевался, в октябре ее отправили под домашний арест до 30 января 2022 года.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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ПроисшествияУкраинаСанкт-ПетербургКиевская областьБелая Церковь (город)РоссияЭнди КартрайтМарина Кохал
 
 
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