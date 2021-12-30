Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766190979.html
Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов
Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов - РИА Новости, 30.12.2021
Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов
В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия, заявила... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:09
2021-12-30T15:21
распространение коронавируса
севастополь
белгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."У нас уже есть 4 региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Она отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%), уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
https://ria.ru/20211230/omikron-1766172657.html
севастополь
белгородская область
россия
республика карелия
санкт-петербург
чукотка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, белгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", республика карелия, санкт-петербург, чукотка
15:09 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
 
Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов

Уровень иммунитета к COVID-19 в Севастополе, Петербурге, Карелии и на Чукотке достиг 80%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У нас уже есть 4 региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Она отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%), уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
13:52Распространение коронавируса
Попова рассказала о тестировании пассажиров на "омикрон"
 
Распространение коронавирусаСевастопольБелгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Республика КарелияСанкт-ПетербургЧукотка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
23:35CNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной Украиной
23:32Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ
23:24На Украине массово закрывают заправки
23:14Полиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии
23:02В Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям
Лента новостейМолния
Джабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизовCNN: самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Восточной УкраинойПремьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газНа Украине массово закрывают заправкиПолиция ФРГ зарегистрировала 11 тысяч нелегальных въездов из БелоруссииВ Германии проверяют видео с человеком в военной форме, угрожающим властям