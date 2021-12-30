https://ria.ru/20211230/immunitet-1766190979.html

Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов

Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов - РИА Новости, 30.12.2021

Уровень иммунитета к COVID-19 в четырех регионах России достиг 80 процентов

В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия, заявила... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:09

2021-12-30T15:09

2021-12-30T15:21

распространение коронавируса

севастополь

белгородская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. В четырех регионах России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 80% - это Севастополь, Санкт-Петербург, Чукотка и Карелия, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."У нас уже есть 4 региона-лидера, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)", - сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Она отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,1%) и Московская область (77,2%), уровень 72% и выше показывают Липецкая, Мурманская, Калининградская, Белгородская области, Хакасия и Орловская область.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20211230/omikron-1766172657.html

севастополь

белгородская область

россия

республика карелия

санкт-петербург

чукотка

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