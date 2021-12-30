15:02 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%
Вице-премьер Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз", — цитирует ее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).
Приближаются к отметке в 80% Тува (78,1%) и Подмосковье область (77,2%). Цифры на уровне 72% и выше — в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Орловской и Белгородской областях, а также в Хакасии. В Москве — 71,4%.
Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Владимир Путин также заявлял о необходимом показателе в 90%.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".