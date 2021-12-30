https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8% - РИА Новости, 30.12.2021

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:02

2021-12-30T15:02

2021-12-30T15:21

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

татьяна голикова

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).Приближаются к отметке в 80% Тува (78,1%) и Подмосковье область (77,2%). Цифры на уровне 72% и выше — в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Орловской и Белгородской областях, а также в Хакасии. В Москве — 71,4%.Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Владимир Путин также заявлял о необходимом показателе в 90%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

россия

севастополь

белгородская область

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