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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/immunitet-1766189603.html
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8% - РИА Новости, 30.12.2021
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:02
2021-12-30T15:21
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
татьяна голикова
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).Приближаются к отметке в 80% Тува (78,1%) и Подмосковье область (77,2%). Цифры на уровне 72% и выше — в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Орловской и Белгородской областях, а также в Хакасии. В Москве — 71,4%.Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Владимир Путин также заявлял о необходимом показателе в 90%.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), татьяна голикова, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", вакцина "спутник м", севастополь, белгородская область, владимир путин, михаил мурашко
15:02 30.12.2021 (обновлено: 15:21 30.12.2021)
 
В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%

Вице-премьер Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 61,8%

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу вырос до 61,8%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По состоянию на 30 декабря вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, вакцинация полного цикла — 74 539 609 раз", — цитирует ее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Лидеры по коллективному иммунитету — Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%).
Приближаются к отметке в 80% Тува (78,1%) и Подмосковье область (77,2%). Цифры на уровне 72% и выше — в Липецкой, Мурманской, Калининградской, Орловской и Белгородской областях, а также в Хакасии. В Москве — 71,4%.
Голикова не раз подчеркивала: чтобы справиться с пандемией, необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Владимир Путин также заявлял о необходимом показателе в 90%.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Татьяна ГоликоваРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"Вакцина "Спутник М"СевастопольБелгородская областьВладимир ПутинМихаил Мурашко
 
 
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