https://ria.ru/20211229/veterany-1765980503.html

Мосгордума отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда

Мосгордума отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда - РИА Новости, 29.12.2021

Мосгордума отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда

Мосгордума на заседании в среду отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда, предлагающий устранить противоречия между региональным и федеральным... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:52

2021-12-29T12:52

2021-12-29T12:52

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москва

московская городская дума

алексей шапошников

ветераны

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мосгордума на заседании в среду отклонила законопроект о поддержке ветеранов труда, предлагающий устранить противоречия между региональным и федеральным законодательством и выплачивать гражданину более высокую сумму пособий по одному из имеющихся оснований на его выбор: либо "ветеран труда", либо "дети войны".Законопроект "О внесении изменений в статью 10 закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" был рассмотрен комиссией Мосгордумы по экономической и социальной политике 18 октября этого года, после чего она рекомендовала Мосгордуме рассмотреть этот проект закона.Согласно документу, в настоящий момент размер ежемесячных городских денежных выплат (ЕГДВ) для категории "дети войны" составляет 1 643 рубля, тогда как размер ЕГДВ для категории "ветеран труда" - 1 096 рублей.Как сообщила редактор законопроекта депутат Елена Янчук, предлагается устранить противоречия между региональным и федеральным законодательством и выплачивать гражданину более высокую сумму пособий. Согласно федеральному закону "О ветеранах" гражданин имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по одному из имеющихся оснований на его выбор: либо "ветеран труда", либо "дети войны". В случае если у гражданина два вышеперечисленных основания одновременно, ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более высокий размер.Мосгордума на заседании в среду отклонила предложенный законопроект."Результаты голосования - "за" - 17, "против" - нет, "воздержались" - трое. Решением не принято. Решение об отклонении в первом чтении проекта закона города Москвы. Проект закона города Москвы "О внесении изменений в статью 10 закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" оформляется постановлением Московской городской думы № 139", - сказал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников по результатам голосования.

https://ria.ru/20211221/pensii-1764730792.html

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общество, москва, московская городская дума, алексей шапошников, ветераны, россия