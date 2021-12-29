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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211229/plenum-1765946343.html
В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития
В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития - РИА Новости, 29.12.2021
В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития
В Пекине 28 декабря в формате видеоконференции состоялся пленум китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 2021 года. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:06
2021-12-29T12:06
россия-китай: главное
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 28 декабря в формате видеоконференции состоялся пленум китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 2021 года.Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части комитета Ся Баолун выступил с речью на пленуме.Ся Баолун отметил, что в течение года комитет претворяет в жизнь важные договоренности, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, руководствуясь позиционированием китайско-российских отношений в новую эпоху, организовал целый ряд мероприятий в честь 20-летия подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что еще больше укрепило связи между народами обеих стран. Он подчеркнул, что в 2022 году Комитет, приняв 25-ю годовщину своего создания за новую исходную точку, возьмет на себя еще большую ответственность, внедрит инновационные методы работы, будет делать еще более актуальную работу, выполнит еще больше конкретных дел, продолжит рассказывать истории о Китае и дружбе между Китаем и Россией, продемонстрирует сильную жизнеспособность обменов между народами двух стран, чтобы в дальнейшем укрепить основы общественного мнения о дружбе между Китаем и Россией, передающейся из поколения в поколение.На пленуме китайский секретариат и представители различных советов обменялись мнениями по рабочим вопросам.
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китай, си цзиньпин
12:06 29.12.2021
 

В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития

© Фото : "Россия-Китай: главное"Тринадцатое пленерное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития
Тринадцатое пленерное заседание Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : "Россия-Китай: главное"
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МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 28 декабря в формате видеоконференции состоялся пленум китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 2021 года.
Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части комитета Ся Баолун выступил с речью на пленуме.
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Ся Баолун отметил, что в течение года комитет претворяет в жизнь важные договоренности, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, руководствуясь позиционированием китайско-российских отношений в новую эпоху, организовал целый ряд мероприятий в честь 20-летия подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что еще больше укрепило связи между народами обеих стран. Он подчеркнул, что в 2022 году Комитет, приняв 25-ю годовщину своего создания за новую исходную точку, возьмет на себя еще большую ответственность, внедрит инновационные методы работы, будет делать еще более актуальную работу, выполнит еще больше конкретных дел, продолжит рассказывать истории о Китае и дружбе между Китаем и Россией, продемонстрирует сильную жизнеспособность обменов между народами двух стран, чтобы в дальнейшем укрепить основы общественного мнения о дружбе между Китаем и Россией, передающейся из поколения в поколение.
На пленуме китайский секретариат и представители различных советов обменялись мнениями по рабочим вопросам.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайСи Цзиньпин
 
 
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