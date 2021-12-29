https://ria.ru/20211229/plenum-1765946343.html

В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития

В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития - РИА Новости, 29.12.2021

В КНР прошел пленум Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития

В Пекине 28 декабря в формате видеоконференции состоялся пленум китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 2021 года. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:06

2021-12-29T12:06

2021-12-29T12:06

россия-китай: главное

китай

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765948144_0:88:1500:933_1920x0_80_0_0_21cf052c7f47e91410da9a71be510dc2.jpg

МОСКВА, 29 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Пекине 28 декабря в формате видеоконференции состоялся пленум китайской части Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития 2021 года.Заместитель председателя ВК НПКСК, председатель китайской части комитета Ся Баолун выступил с речью на пленуме.Ся Баолун отметил, что в течение года комитет претворяет в жизнь важные договоренности, достигнутые председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, руководствуясь позиционированием китайско-российских отношений в новую эпоху, организовал целый ряд мероприятий в честь 20-летия подписания Китайско-российского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, что еще больше укрепило связи между народами обеих стран. Он подчеркнул, что в 2022 году Комитет, приняв 25-ю годовщину своего создания за новую исходную точку, возьмет на себя еще большую ответственность, внедрит инновационные методы работы, будет делать еще более актуальную работу, выполнит еще больше конкретных дел, продолжит рассказывать истории о Китае и дружбе между Китаем и Россией, продемонстрирует сильную жизнеспособность обменов между народами двух стран, чтобы в дальнейшем укрепить основы общественного мнения о дружбе между Китаем и Россией, передающейся из поколения в поколение.На пленуме китайский секретариат и представители различных советов обменялись мнениями по рабочим вопросам.

https://ria.ru/20211222/sotrudnichestvo-1764978136.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, си цзиньпин