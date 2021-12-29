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Бекхан Оздоев: испытания "Спрута-СДМ1" завершатся в начале 2022 года
Бекхан Оздоев: испытания "Спрута-СДМ1" завершатся в начале 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021
Бекхан Оздоев: испытания "Спрута-СДМ1" завершатся в начале 2022 года
"Ростех" продолжает работу по созданию современных образцов вооружения и военной техники как в интересах Вооруженных сил РФ, так и для экспортных поставок. В... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:00
2021-12-29T12:00
интервью
ростех
россия
бекхан оздоев
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"Ростех" продолжает работу по созданию современных образцов вооружения и военной техники как в интересах Вооруженных сил РФ, так и для экспортных поставок. В частности, предприятия корпорации создают новую бронетехнику, авиационные комплексы, стрелковое оружие, противотанковые комплексы и комплексы ПВО, экипировку солдата будущего. Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову об исполнении корпорацией ГОЗ, статусе испытаний нового плавающего легкого танка "Спрут-СДМ1", его колесной версии на экспорт, работах над самоходной "Лотос" и новом интеллектуальном комплексе концерна "Калашников".– Как оцениваете выполнение гособоронзаказа предприятиями "Ростеха" в 2021 году?– В этой работе участвуют около 350 наших предприятий. Мы поставляем бронетанковую технику, ракетные комплексы различного назначения, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. На "Ростех" приходится примерно 40% всего объема ГОЗ страны. Традиционно уровень исполнения – высокий, близко к 100%.Отмечу, что в этом году мы приступили к первым поставкам серийных партий танков нового поколения Т-14 "Армата". В перечне поставок также танки Т-90М "Прорыв", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автоматы АК-12, пистолеты "Удав" и многое другое.Всего "Ростех" поставляет свыше 400 типов вооружений и военной техники. То есть масштаб работы огромный и ответственность большая.– В этом году "Высокоточные комплексы" впервые представили за рубежом легкий танк "Спрут-СДМ1". Как продвигаются его испытания?– Это уникальная машина. Таких в мире нет ни у кого. Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-мм пушку – рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Танк отлично плавает, способен десантироваться с воздуха с экипажем внутри машины и совершать марши до 500 км без дозаправки.В первую очередь это машина для российских ВДВ. Но и потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью. Во время премьеры на IDEX интерес к "Спрут-СДМ1" был заметный.За полтора года испытаний "Спрут-СДМ1" прошел через многое. Например, показал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, транспортировался большими десантными кораблями. Один из опытных образцов уже прошел 8000 километров – это полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.В обязательном перечне также испытания на бронестойкость и проверка ударными воздействиями на корпус, чтобы оценить их влияние на экипаж и системы машины. Завершающий этап госиспытаний – транспортировка на самолетах типа Ил-76.Испытания, можно сказать, подходят к концу. Об их итогах мы сообщим в начале следующего года.– Когда планируется поставить "Спрут-СДМ1" на опытно-боевую эксплуатацию в войска?– "Спрут-СД" уже стоит на вооружении, Министерство обороны РФ заинтересовано и в обновленной версии – "Спрут-СДМ1". Министерство обороны РФ заинтересовано в такой машине, к закупкам ведомство планирует приступить в ближайшей перспективе.Безусловно, машина заинтересует и иностранных заказчиков. В основном ориентируемся на рынки Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.Мы уже начали подготовку производства под серийный выпуск "Спрут-СДМ1". Прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка, ведутся переговоры с комплектаторами.– Ведутся ли инициативные работы по созданию колесного варианта "Спрут-СДМ1" для зарубежного рынка вооружений?– Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. На какую конкретно – вопрос открытый. Сегодня есть несколько потенциально подходящих колесных шасси. Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику.Очевидно одно, такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, превосходить его по маневренности и скорости. По защите и проходимости она, конечно, будет уступать – из-за особенностей такого типа шасси.– Проводился ли анализ, насколько будет востребована такая машина?– Колесный "Спрут", конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента.В российских Вооруженных силах применение такого танка менее вероятно. У нас традиционно приоритет отдается гусеничным шасси. Это диктуют особенности нашей географии.Колесные танки обычно используются для решения узких задач. Он не может заменить основной танк на поле боя в качестве главной ударной силы сухопутных войск. В некоторых армиях мира подобные машины используют для ведения разведки. Они применяются также в локальных конфликтах низкой интенсивности, миротворческих и контртеррористических операциях.При передвижении по твердому грунту, на равнинах и по сухим грунтовкам такая техника имеет преимущества по запасу хода и скорости. А вот в условиях бездорожья, распутицы, в горах, лесах и болотах нужна гусеничная машина.– Как идут работы по созданию экипировки третьего поколения? Когда планируется начать ее поставки в войска?– Сейчас идет активная модернизация экипировки второго поколения. Что касается будущих вариантов, то при их создании будет использован весь текущий опыт, в том числе боевой. Новая экипировка будет более легкой, удобной и технологичной. В ее составе боец будет иметь роботизированные комплексы, гаджеты с элементами искусственного интеллекта.– Ранее ЦНИИточмаш продемонстрировал опытный образец активного экзоскелета с моторизованными нижними конечностями. Планируется ли развивать эту работу дальше в плане моторизации верхних конечностей? Будет ли этот вариант экзоскелета включаться в экипировку третьего поколения?– Министерство обороны уже объявило, что планирует включить в ее состав новую робототехническую подсистему, куда входят мини- и микробеспилотники, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты.Отмечу, что некоторые подразделения Минобороны, например, инженерно-саперные, уже сейчас активно используют экзоскелеты, в том числе те, которые создавались при участии ЦНИИточмаш.– Ранее сообщалось о создании полимерной брони для экипировки "Сотник". Планируется ли на базе этих полимерных пластин создавать армейские бронежилеты? Будет ли увеличиваться прочность этой брони? Какие пули она способна остановить сегодня? Сможет ли выдержать попадание 12,7-мм армейской снайперской винтовки Barret?– За использованием подобных спецматериалов будущее. Они позволяют существенно облегчить броню и подгонять ее под фигуру человека. А это дает удобство и мобильность – важные плюсы на поле боя.По сравнению с существующими образцами бронежилетов, экипировка с такими бронепластинами будет иметь и повышенную защищенность. Однако, на данный момент преждевременно обсуждать конкретику – идут исследования.– Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что Минобороны с 2022 года планирует начать закупку пистолетов "Удав". В каких объемах ЦНИИточмаш готов обеспечить поставки этого оружия? Им будут вооружаться только спецподразделения или новый стрелковый комплекс найдет более широкое применение в войсках?– Как говорил, "Ростех" уже начал поставки этих пистолетов Министерству обороны. Мы готовы поставить любые необходимые объемы. Пистолет отточенный, можно сказать, идеальный. У него хорошая пробивная сила. Удобный магазин на 18 патронов, имеющий уникальную запатентованную конструкцию. Вес – всего 780 граммов, то есть пистолет очень легкий. Он подходит для разных подразделений, в том числе для специальных. Кого именно вооружить им, это уже решать заказчику.– Завершены ли предварительные испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос"? Когда планируется начать государственные испытания САУ?– Предварительные испытания близки к завершению. В их программе – более 1200 км различных дорог, в том числе бездорожья. Преодоление разных видов препятствий. А также порядка 300 выстрелов разными боеприпасами с различных дистанций. Практически все этапы уже пройдены. Дату начала госиспытаний назначит Министерство обороны. Мы надеемся, что они стартуют в следующем году. Напомню, что комплекс разработан на гусеничной базе БМД-4М для замены советской системы "Нона", которая до сих пор стоит на вооружении ВДВ и морской пехоты.– Ранее концерн "Калашников" объявил о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), она рекомендована к принятию на вооружение. Когда это произойдет? Когда начнутся поставки СВЧ в войска? Есть ли у Ростеха оценки – в какой период планируется заменить СВД в армии на СВЧ?– Поставки снайперской винтовки Чукавина начнутся в соответствии с планом, утвержденным Минобороны. Оружие продемонстрировало в ходе госиспытаний прекрасные результаты. Замена для легендарной винтовки Драгунова – достойная. Очевидно, что переход на новые винтовки будет постепенным. Наши мощности способны обеспечить любые потребности заказчика в этом оружии– Ранее ГК "Калашников" заявляла о создании принципиально нового стрелкового комплекса, который за счет элементов ИИ будет помогать бойцу целиться и обеспечит беспрецедентную точность стрельбы. Получил ли концерн заказ на разработку этого комплекса от Минобороны? Когда планируется начать предварительные испытания опытных образцов комплекса? Будет ли для него разрабатываться новый автомат или винтовка?– Нет сомнений, что будущее за автоматизированными системами управления огнем. Концепция развития боевой экипировки военнослужащего на период до 2023 года учитывает все мировые тенденции этого направления."Калашников" участвует в этой работе в части системы поражения. При ее разработке особое внимание уделяется повышению вероятности и скорости поражения целей. Чтобы обеспечить это, надо интегрировать в единую систему не только оружие, но и оптические и электронные устройства.Такое решение позволит создать стрелковый комплекс, который будет помогать бойцу в обнаружении целей, прицеливании и производстве выстрела. Для этого используются самые современные технологии, в том числе искусственный интеллект.На форуме "Армия-2021" действующий прототип стрелкового комплекса был показан министру обороны Сергею Шойгу и получил высокую оценку.– В этом году вы возглавили совет директоров "Калашникова". Какие задачи будете решать?– Моим предшественником на этом посту был Александр Юрьевич Назаров. При его участии "Калашников" прошел антикризисный путь и трансформировался в современную группу компаний. Сегодня концерн выходит на новый этап. Осваиваются новые направления и виды продукции. Набирает обороты гражданское производство. Свою задачу я вижу в том, чтобы содействовать развитию компетенций компании, усилению позиций "Калашникова" на рынках, в том числе экспортных.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/armata-1756104138.html
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интервью, ростех, россия, бекхан оздоев
12:00 29.12.2021
 

Бекхан Оздоев: испытания "Спрута-СДМ1" завершатся в начале 2022 года

© Фото : РостехИндустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев
Индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Ростех
Читать ria.ru в
"Ростех" продолжает работу по созданию современных образцов вооружения и военной техники как в интересах Вооруженных сил РФ, так и для экспортных поставок. В частности, предприятия корпорации создают новую бронетехнику, авиационные комплексы, стрелковое оружие, противотанковые комплексы и комплексы ПВО, экипировку солдата будущего. Индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Дмитрию Решетникову об исполнении корпорацией ГОЗ, статусе испытаний нового плавающего легкого танка "Спрут-СДМ1", его колесной версии на экспорт, работах над самоходной "Лотос" и новом интеллектуальном комплексе концерна "Калашников".
– Как оцениваете выполнение гособоронзаказа предприятиями "Ростеха" в 2021 году?
– В этой работе участвуют около 350 наших предприятий. Мы поставляем бронетанковую технику, ракетные комплексы различного назначения, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. На "Ростех" приходится примерно 40% всего объема ГОЗ страны. Традиционно уровень исполнения – высокий, близко к 100%.
Отмечу, что в этом году мы приступили к первым поставкам серийных партий танков нового поколения Т-14 "Армата". В перечне поставок также танки Т-90М "Прорыв", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", автоматы АК-12, пистолеты "Удав" и многое другое.
Всего "Ростех" поставляет свыше 400 типов вооружений и военной техники. То есть масштаб работы огромный и ответственность большая.
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 12:10Сказано в эфире
"Максимальные возможности". Военный политолог о танке Т-14 "Армата"
– В этом году "Высокоточные комплексы" впервые представили за рубежом легкий танк "Спрут-СДМ1". Как продвигаются его испытания?
– Это уникальная машина. Таких в мире нет ни у кого. Она сочетает качества легкого танка и БМД. Не уступает в огневой мощи танку Т-90МС, имеет 125-мм пушку – рекордную для своего класса. Может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Танк отлично плавает, способен десантироваться с воздуха с экипажем внутри машины и совершать марши до 500 км без дозаправки.
В первую очередь это машина для российских ВДВ. Но и потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью. Во время премьеры на IDEX интерес к "Спрут-СДМ1" был заметный.
За полтора года испытаний "Спрут-СДМ1" прошел через многое. Например, показал высокие водоходные качества в акватории Черного моря, транспортировался большими десантными кораблями. Один из опытных образцов уже прошел 8000 километров – это полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.
В обязательном перечне также испытания на бронестойкость и проверка ударными воздействиями на корпус, чтобы оценить их влияние на экипаж и системы машины. Завершающий этап госиспытаний – транспортировка на самолетах типа Ил-76.
Испытания, можно сказать, подходят к концу. Об их итогах мы сообщим в начале следующего года.
– Когда планируется поставить "Спрут-СДМ1" на опытно-боевую эксплуатацию в войска?
– "Спрут-СД" уже стоит на вооружении, Министерство обороны РФ заинтересовано и в обновленной версии – "Спрут-СДМ1". Министерство обороны РФ заинтересовано в такой машине, к закупкам ведомство планирует приступить в ближайшей перспективе.
Безусловно, машина заинтересует и иностранных заказчиков. В основном ориентируемся на рынки Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока.
Легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 13:47Новое оружие России
"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Мы уже начали подготовку производства под серийный выпуск "Спрут-СДМ1". Прорабатываются технологические процессы, подбирается и изготавливается необходимая оснастка, ведутся переговоры с комплектаторами.
– Ведутся ли инициативные работы по созданию колесного варианта "Спрут-СДМ1" для зарубежного рынка вооружений?
– Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей. На какую конкретно – вопрос открытый. Сегодня есть несколько потенциально подходящих колесных шасси. Выбор зависит от заказчика и тех задач, которые он намерен решать, используя такую технику.
Очевидно одно, такая машина будет обладать огневой мощью основного танка, превосходить его по маневренности и скорости. По защите и проходимости она, конечно, будет уступать – из-за особенностей такого типа шасси.
– Проводился ли анализ, насколько будет востребована такая машина?
– Колесный "Спрут", конечно, в первую очередь станет экспортным продуктом. Наиболее вероятными рынками сбыта для колесных танков могут стать страны Ближнего Востока и Африканского континента.
В российских Вооруженных силах применение такого танка менее вероятно. У нас традиционно приоритет отдается гусеничным шасси. Это диктуют особенности нашей географии.
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка Спрут-СДМ1 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
03:38
Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1" завершатся в начале 2022 года
Колесные танки обычно используются для решения узких задач. Он не может заменить основной танк на поле боя в качестве главной ударной силы сухопутных войск. В некоторых армиях мира подобные машины используют для ведения разведки. Они применяются также в локальных конфликтах низкой интенсивности, миротворческих и контртеррористических операциях.
При передвижении по твердому грунту, на равнинах и по сухим грунтовкам такая техника имеет преимущества по запасу хода и скорости. А вот в условиях бездорожья, распутицы, в горах, лесах и болотах нужна гусеничная машина.
– Как идут работы по созданию экипировки третьего поколения? Когда планируется начать ее поставки в войска?
– Сейчас идет активная модернизация экипировки второго поколения. Что касается будущих вариантов, то при их создании будет использован весь текущий опыт, в том числе боевой. Новая экипировка будет более легкой, удобной и технологичной. В ее составе боец будет иметь роботизированные комплексы, гаджеты с элементами искусственного интеллекта.
– Ранее ЦНИИточмаш продемонстрировал опытный образец активного экзоскелета с моторизованными нижними конечностями. Планируется ли развивать эту работу дальше в плане моторизации верхних конечностей? Будет ли этот вариант экзоскелета включаться в экипировку третьего поколения?
– Министерство обороны уже объявило, что планирует включить в ее состав новую робототехническую подсистему, куда входят мини- и микробеспилотники, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты.
Отмечу, что некоторые подразделения Минобороны, например, инженерно-саперные, уже сейчас активно используют экзоскелеты, в том числе те, которые создавались при участии ЦНИИточмаш.
– Ранее сообщалось о создании полимерной брони для экипировки "Сотник". Планируется ли на базе этих полимерных пластин создавать армейские бронежилеты? Будет ли увеличиваться прочность этой брони? Какие пули она способна остановить сегодня? Сможет ли выдержать попадание 12,7-мм армейской снайперской винтовки Barret?
– За использованием подобных спецматериалов будущее. Они позволяют существенно облегчить броню и подгонять ее под фигуру человека. А это дает удобство и мобильность – важные плюсы на поле боя.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 05:13
Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
По сравнению с существующими образцами бронежилетов, экипировка с такими бронепластинами будет иметь и повышенную защищенность. Однако, на данный момент преждевременно обсуждать конкретику – идут исследования.
– Ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков заявил, что Минобороны с 2022 года планирует начать закупку пистолетов "Удав". В каких объемах ЦНИИточмаш готов обеспечить поставки этого оружия? Им будут вооружаться только спецподразделения или новый стрелковый комплекс найдет более широкое применение в войсках?
– Как говорил, "Ростех" уже начал поставки этих пистолетов Министерству обороны. Мы готовы поставить любые необходимые объемы. Пистолет отточенный, можно сказать, идеальный. У него хорошая пробивная сила. Удобный магазин на 18 патронов, имеющий уникальную запатентованную конструкцию. Вес – всего 780 граммов, то есть пистолет очень легкий. Он подходит для разных подразделений, в том числе для специальных. Кого именно вооружить им, это уже решать заказчику.
– Завершены ли предварительные испытания самоходного артиллерийского орудия "Лотос"? Когда планируется начать государственные испытания САУ?
– Предварительные испытания близки к завершению. В их программе – более 1200 км различных дорог, в том числе бездорожья. Преодоление разных видов препятствий. А также порядка 300 выстрелов разными боеприпасами с различных дистанций. Практически все этапы уже пройдены. Дату начала госиспытаний назначит Министерство обороны. Мы надеемся, что они стартуют в следующем году. Напомню, что комплекс разработан на гусеничной базе БМД-4М для замены советской системы "Нона", которая до сих пор стоит на вооружении ВДВ и морской пехоты.
– Ранее концерн "Калашников" объявил о завершении государственных испытаний снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), она рекомендована к принятию на вооружение. Когда это произойдет? Когда начнутся поставки СВЧ в войска? Есть ли у Ростеха оценки – в какой период планируется заменить СВД в армии на СВЧ?
– Поставки снайперской винтовки Чукавина начнутся в соответствии с планом, утвержденным Минобороны. Оружие продемонстрировало в ходе госиспытаний прекрасные результаты. Замена для легендарной винтовки Драгунова – достойная. Очевидно, что переход на новые винтовки будет постепенным. Наши мощности способны обеспечить любые потребности заказчика в этом оружии
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308) - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 08:28Оружие
В России провели испытания новой винтовки Чукавина
– Ранее ГК "Калашников" заявляла о создании принципиально нового стрелкового комплекса, который за счет элементов ИИ будет помогать бойцу целиться и обеспечит беспрецедентную точность стрельбы. Получил ли концерн заказ на разработку этого комплекса от Минобороны? Когда планируется начать предварительные испытания опытных образцов комплекса? Будет ли для него разрабатываться новый автомат или винтовка?
– Нет сомнений, что будущее за автоматизированными системами управления огнем. Концепция развития боевой экипировки военнослужащего на период до 2023 года учитывает все мировые тенденции этого направления.
"Калашников" участвует в этой работе в части системы поражения. При ее разработке особое внимание уделяется повышению вероятности и скорости поражения целей. Чтобы обеспечить это, надо интегрировать в единую систему не только оружие, но и оптические и электронные устройства.
Такое решение позволит создать стрелковый комплекс, который будет помогать бойцу в обнаружении целей, прицеливании и производстве выстрела. Для этого используются самые современные технологии, в том числе искусственный интеллект.
На форуме "Армия-2021" действующий прототип стрелкового комплекса был показан министру обороны Сергею Шойгу и получил высокую оценку.
– В этом году вы возглавили совет директоров "Калашникова". Какие задачи будете решать?
– Моим предшественником на этом посту был Александр Юрьевич Назаров. При его участии "Калашников" прошел антикризисный путь и трансформировался в современную группу компаний. Сегодня концерн выходит на новый этап. Осваиваются новые направления и виды продукции. Набирает обороты гражданское производство. Свою задачу я вижу в том, чтобы содействовать развитию компетенций компании, усилению позиций "Калашникова" на рынках, в том числе экспортных.
 
ИнтервьюРостехРоссияБекхан Оздоев
 
 
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