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РЖД ввели временные ограничения на погрузку нефтепродуктов
РЖД ввели временные ограничения на погрузку нефтепродуктов - РИА Новости, 29.12.2021
РЖД ввели временные ограничения на погрузку нефтепродуктов
РЖД на фоне затруднения выгрузки нефтепродуктов из-за заторов в портах ввели временные ограничения на погрузку этих грузов в адрес некоторых российских портовых РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:19
2021-12-29T18:54
экономика
ржд
россия
нефть
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. РЖД на фоне затруднения выгрузки нефтепродуктов из-за заторов в портах ввели временные ограничения на погрузку этих грузов в адрес некоторых российских портовых терминалов, сообщает компания."Несмотря на общее улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. Погрузка нефти и нефтепродуктов уже превысила прошлогодние объёмы. РЖД готовы принимать больше, однако из-за заторов в портах вынуждены вводить ограничения на погрузку. Погодные условия осложнили работу всех морских портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Так, например, новороссийский "Инмортерминал" в последние дни, по данным РЖД, сливал в среднем 12 цистерн в сутки при норме 38, что привело к скоплению на подходах более двухсот вагонов. "Для того чтобы не усугублять ситуацию, ввели конвенцию в адрес этого грузополучателя с 29 декабря по 2 января", - говорится в сообщении. Очереди сохраняются к "Востокбункеру" , там также ввели ограничение погрузки с 28 декабря по 1 января.По данным холдинга, на терминале ООО "Импортпищепром" в порту Новороссийск с 24 по 26 декабря выгрузка нефтепродуктов осложнялась штормом, поэтому во избежание сверхнормативного накопления вагонов на инфраструктуре РЖД погрузка также была ограничена. Аналогичные действия предприняты и в адрес ООО "Портэнерго" - с 24 по 28 декабря был ограничен приём к перевозке светлых нефтепродуктов. "В последние дни выгрузка на терминале увеличилась, и очередь из вагонов значительно уменьшилась", - добавляют в РЖД."Некоторые коллеги отмечают увеличение срока оборота вагонов, а где-то и их нехватку. Это связано с тем, что цистерны теряют время в очереди на выгрузку и "сходят с кольца" — не успевают вернуться к месту погрузки. Для того чтобы этого не происходило и на припортовых станциях всегда был неснижаемый остаток вагонов, готовых к выгрузке, совместно с портовиками разработали графики подвода поездов. Они актуализируются с учётом постепенной нормализации ситуации", - говорится в сообщении.Также действует оперштаб для решения вопросов, на повестке которого сейчас обеспечение бесперебойного перевозочного процесса в предстоящие праздничные дни. "При этом безусловным приоритетом является своевременная доставка и выгрузка топливных грузов для предприятий энергетики и ЖКХ регионов России", - заключили в компании.
https://ria.ru/20200910/gruzoperevozki-1577007204.html
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экономика, ржд, россия, нефть
18:19 29.12.2021 (обновлено: 18:54 29.12.2021)
 
РЖД ввели временные ограничения на погрузку нефтепродуктов

РЖД ввели временные ограничения на погрузку нефтепродуктов с некоторых терминалов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. РЖД на фоне затруднения выгрузки нефтепродуктов из-за заторов в портах ввели временные ограничения на погрузку этих грузов в адрес некоторых российских портовых терминалов, сообщает компания.
"Несмотря на общее улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. Погрузка нефти и нефтепродуктов уже превысила прошлогодние объёмы. РЖД готовы принимать больше, однако из-за заторов в портах вынуждены вводить ограничения на погрузку. Погодные условия осложнили работу всех морских портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
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Так, например, новороссийский "Инмортерминал" в последние дни, по данным РЖД, сливал в среднем 12 цистерн в сутки при норме 38, что привело к скоплению на подходах более двухсот вагонов. "Для того чтобы не усугублять ситуацию, ввели конвенцию в адрес этого грузополучателя с 29 декабря по 2 января", - говорится в сообщении. Очереди сохраняются к "Востокбункеру" , там также ввели ограничение погрузки с 28 декабря по 1 января.
По данным холдинга, на терминале ООО "Импортпищепром" в порту Новороссийск с 24 по 26 декабря выгрузка нефтепродуктов осложнялась штормом, поэтому во избежание сверхнормативного накопления вагонов на инфраструктуре РЖД погрузка также была ограничена. Аналогичные действия предприняты и в адрес ООО "Портэнерго" - с 24 по 28 декабря был ограничен приём к перевозке светлых нефтепродуктов. "В последние дни выгрузка на терминале увеличилась, и очередь из вагонов значительно уменьшилась", - добавляют в РЖД.
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"Некоторые коллеги отмечают увеличение срока оборота вагонов, а где-то и их нехватку. Это связано с тем, что цистерны теряют время в очереди на выгрузку и "сходят с кольца" — не успевают вернуться к месту погрузки. Для того чтобы этого не происходило и на припортовых станциях всегда был неснижаемый остаток вагонов, готовых к выгрузке, совместно с портовиками разработали графики подвода поездов. Они актуализируются с учётом постепенной нормализации ситуации", - говорится в сообщении.
Также действует оперштаб для решения вопросов, на повестке которого сейчас обеспечение бесперебойного перевозочного процесса в предстоящие праздничные дни. "При этом безусловным приоритетом является своевременная доставка и выгрузка топливных грузов для предприятий энергетики и ЖКХ регионов России", - заключили в компании.
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