https://ria.ru/20211229/kanikuly-1766049619.html

В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января

В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января - РИА Новости, 29.12.2021

В Госдуме предложили продлить каникулы для школьников до 16 января

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:43

2021-12-29T17:43

2021-12-29T18:29

общество

госдума рф

образование - общество

школа

дети

яна лантратова

социальный навигатор

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января из-за ситуации с пандемией COVID-19, документ имеется в распоряжении РИА Новости."С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю - до 16 января 2022 года включительно", - отмечается в документе.Кроме того, для выполнения норм учебного плана парламентарий предлагает рассмотреть возможность компенсации пропущенных занятий в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения.В комментарии для РИА Новости Лантратова отметила, что инициатива была вызвана, в частности, обращениями родителей, в которых они просили рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул, чтобы минимизировать социальные контакты школьников."Такая мера мне кажется правильной в случае, если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтёт, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20211227/distant-1765596185.html

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общество, госдума рф, образование - общество, школа, дети, яна лантратова, социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, сн_образование