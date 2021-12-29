https://ria.ru/20211229/draka-1766073461.html

В Махачкале участников массовой драки оштрафовали на две тысячи рублей

В Махачкале участников массовой драки оштрафовали на две тысячи рублей - РИА Новости, 29.12.2021

В Махачкале участников массовой драки оштрафовали на две тысячи рублей

Суд в Махачкале оштрафовал семерых участников массовой драки в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T19:44

2021-12-29T19:44

2021-12-29T19:44

происшествия

махачкала

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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россия

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МАХАЧКАЛА, 29 дек – РИА Новости. Суд в Махачкале оштрафовал семерых участников массовой драки в центре города, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.Ранее пресс-служба МВД Дагестана сообщила, что во вторник в 17.00 на пересечении улиц Коркмасова и Гамида Далгатова произошла массовая драка с участием около 40 человек. Полиция Дагестана задержала семерых участников конфликта."Постановлениями Советского районного суда Махачкалы от 29.12.2021 семь жителей Махачкалы, оказавшие неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, признаны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", - сообщил собеседник.Он уточнил, что постановления могут быть обжалованы в Верховный суд Дагестана в течение 10 дней со дня вручения или получения копий постановлений.

https://ria.ru/20211224/draka-1765312216.html

https://ria.ru/20211202/draka-1761812037.html

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происшествия, махачкала, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика дагестан, россия, полиция