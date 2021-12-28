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Как продать долги без риска: что такое договор цессии, как его заключить

Договор цессии между юридическими и физическими лицами: что это такое, как составить

Как продать долги без риска: что такое договор цессии, как его заключить

Договор цессии: что это простыми словами, особенности заключения сделки и между физическими и юридическими лицами, какие долги нельзя продать и какие права есть РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:35

2021-12-28T11:35

2021-12-28T11:49

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Договор цессии: что это простыми словами, особенности заключения сделки и между физическими и юридическими лицами, какие долги нельзя продать и какие права есть у должника, — в материале РИА Новости.Что такое цессияЦессия — это уступка прав требований, возникающих в связи с какими-либо обстоятельствами, на основании договора (соглашения) или на основании закона."Если говорить простыми словами, договор цессии — это продажа долга другому физическому или юридическому лицу, которое после заключения договора цессии приобретает те же права, что и кредитор по основному договору и может требовать исполнения обязательств в полном объеме.Основания и порядок перехода права к другому лицу регламентируется главой 24 (ст. 382–390) Гражданского кодекса РФ", — объяснила юрист Юлия Пономарева.Ярким примером является деятельность коллекторов, которые заключают договор цессии с банком, выкупая по заниженной цене права требования возврата средств с должников.Первоначальный кредитор называется цедентом. А того, кто получил права требования на основании переуступки или закона и стал новым владельцем долга, называют цессионарием. В первом и втором случае долг выплачивает должник.Сфера примененияДоговор цессии применяется в разных сферах деятельности. По словам Юлии Пономаревой, это может быть кредит или любой долг, право владения ценными бумагами, право собственности на движимое или недвижимое имущество (например, договор долевого участия в строительстве) или другое имущество.По словам эксперта, договор цессии часто применяется в сфере страхования, например, когда человек имеет право получить выплату, но не хочет заниматься этой длительной процедурой. Он может продать свое право получения страхового возмещения другому человеку или компании, а взамен сразу получить нужную сумму.Цедент может переуступить требования, если у него есть на это право, требования не противоречат закону (ст. 383 ГК РФ). и раньше он их не переуступал кому-то еще.Нельзя уступать требования, которые связаны с личностью цедента, например: алименты, компенсация морального или материального ущерба (возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью), долги по коммунальным платежам, обязательства супругов после развода и др.Ограничения касаются банков и организаций микрофинансирования (МФО), они могут уступать право требования: коллекторским агентствам, которые включены в специальный перечень юрлиц, профессиональным кредиторам, физлицам и компаниям, которые должник сам указал в дополнительном соглашении с первоначальным кредитором. Такое соглашение можно подписать только после просрочки.Виды договоровПо словам Анастасии Белоглазовой, юриста Европейской Юридической Службы, можно выделить следующие особенности договора цессии:Договор цессии может быть заключен между физическими лицами и юридическими.Между физическими лицамиОдин человек уступает право требования другому. После подписания второй отдает деньги первому за уступку, а первый отдает документы: договоры, акты, расписки.Важно задокументировать передачу средств подробной распиской, где будет указаны факты: кто, кому, сколько и за что заплатил.Между юридическими лицамиДоговор уступки права требования подписывается между разными компаниями, чаще всего между банками или МФО и коллекторскими агентствами; в случае закрытия организации и передачи требований на другое юрлицо и др.По словам Самвела Меграбяна, юриста "Единого центра защиты", сделку между юридическими лицами нужно заключать в той же форме, что и основной договор:Между физическими и юридическими лицамиТакой договор можно заключить в процессе ликвидации или банкротства ООО при переуступке долгов его руководителю. Несмотря на то, что в этих случаях участвуют две стороны, гарантию того, что должника уведомили о переходе долга другому кредитору, дает только трехсторонний договор, подчеркнула Юлия Пономарева.Для заключения договора в каждом случае требуется разный пакет документов, поскольку стороны имеют, как правило, разный юридический статус и специфику деятельности. И в случае ликвидации, и в случае банкротства начальный договор о возникновении долга является основой для оформления процедуры передачи долговых обязательств. Начальным документом может являться, например, договор о кредитовании, договор овердрафта, контракт или акт приема-передачи.Двухсторонние и трехсторонниеЮрист Самвел Меграбян рассказал РИА Новости, что двухсторонний вариант распространен в банковской сфере. С помощью такого соглашения кредитные организации переуступают свои права по взысканию долгов коллекторам. Должник уведомляется о продаже задолженности новому кредитору, но не принимает в сделке личного участия.Если заключается трехстороннее соглашение, то имеет место наличие согласия на передачу долга от самого должника. В сделке участвуют три фигуранта: заемщик, цедент, цессионарий.Возмездные и безвозмездныеДоговор цессии чаще всего имеет возмездный характер, при этом сумма долга всегда выше, чем сумма сделки права требования. Если оплата не будет совершена или слишком занижена, то есть риск того, что налоговая служба может воспринять это как факт дарения. А дарение между коммерческими организациями по статье 575 ГК РФ запрещено.Что нужно для заключенияДля заключения договора уступки права требования первоначальному кредитору нужно, во-первых, собрать все оригинальные документы, которые подтверждают это право, и передать их цессионарию.Передаче подлежат следующие документы:Во-вторых, договор уступки требования нужно зарегистрировать, если первоначальный договор прошел госрегистрацию (п.2 ст. 389 ГК РФ). Например, это касается заключения соглашений, связанных с долевым участием.С момента регистрации договор цессии считается заключенным.Форма договораПрежде чем подписывать договор, нужно внимательно его изучить. Все, что вызывает сомнения, — уточнить у юриста.Одним из основных требований по договору цессии является письменное уведомление должника о заключенном договоре по переуступке прав требования. Юлия Пономарева отмечает, что если должник не был извещен в письменной форме, новый кредитор рискует получить неприятные последствия. Обязательство должника прекращается его исполнением первоначальному кредитору, произведенным до получения уведомления о переходе права к другому лицу (ст. 382 ГК РФ). Согласно части 1 ст. 385 ГК РФ, должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права, за исключением случаев, когда его известит об этом первоначальный кредитор.Кроме того, если имела место цепочка переуступок, должник считается расплатившимся с надлежащим кредитором при исполнении обязательства в соответствии с уведомлением о последнем из этих переходов права.Стандартный договор цессии состоит из разделов: предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, порядок и сроки расчетов, прочие условия, реквизиты.Стороны договораСторонами договора уступки прав требования могут являться цедент и цессионарий. В некоторых случаях участвует и должник.Предмет договораПредметом договора цессии является переход конкретного требования от первоначального кредитора к новому. Чем точнее и подробнее опишут передаваемое право — тем лучше, в этот раздел можно добавить информацию об основании возникновения требования, его составляющих (из чего складывается размер долга) и полные данные о должнике и цеденте.Оспаривание договораПризнан недействительным договор цессии может быть в следующих случаях:Порядок расторженияДоговор цессии можно расторгнуть по соглашению сторон или при нарушении условий договора.Нюансы налогообложенияО тонкостях налогообложения для физических и юридических лиц рассказала юрист Анастасия Белоглазова.Если физлицо приобретает дебиторскую задолженность организации, то у него не возникает дохода и, соответственно, не должно быть дополнительных обязательств по НДФЛ. Однако судебная практика по этому вопросу говорит об обратном."Так, президиум Верховного суда РФ в своем постановлении от 22.07.2015 сослался на общие принципы определения доходов, которые приведены в статье 41 НК РФ. А именно: доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами НК "Налог на доходы физических лиц" и "Налог на прибыль организаций".Таким образом, в случае перепродажи долга с денег, полученных за уступку, необходимо самостоятельно задекларировать полученный доход, исчислить и заплатить в бюджет налог на доходы физических лиц. Если в декларации гражданин заявит расходы на приобретение долга, а инспекция доначислит НДФЛ, решение может быть обжаловано в вышестоящий налоговый орган, а затем в суд", - комментирует Анастасия Белоглазова.Если компания рассчитается с цессионарием и вернет деньги, либо долг будет перепродан, нужно уплатить налог с полученного дохода.Когда должник-организация самостоятельно погашает долг перед цессионарием, необходимо руководствоваться следующими правилами:Получается, что налогообложению подлежит сумма фактически полученных новым кредитором от должника денег при каждой выплате сумм в счет погашения основного долга и процентов по оставшейся задолженности.Таким образом, организация-должник признается налоговым агентом, обязана удержать и перечислить в бюджет НДФЛ с выплачиваемого физическому лицу дохода.Чтобы гражданину заявить расходы, необходимо по итогам налогового периода подать декларацию 3-НДФЛ и в ней отразить понесенные издержки, тем самым уменьшить налог к уплате и в дальнейшем вернуть образовавшуюся переплату из бюджета. При доначислении уменьшенного налога также придется оспаривать действия инспекции в вышестоящем налоговом органе и далее, если потребуется, в суде.Риски цессииДля цедента рисков практически нет, говорит Елена Линник. Для него главное – получить деньги за уступленное право. Обычно оплата происходит в момент подписания договора цессии. Однако если соглашение предусматривает оплату в течение некоторого времени, существует риск, что придется потом "бегать" за покупателем.У цессионария рисков гораздо больше. По словам Елены, купленное им право требования может быть фактически неисполнимо. Например, по документам долг действительно существует, чему имеются доказательства, но фактически его взыскать не получится, потому что у должника нет никакого имущества.Еще один риск – если цедент уже продал это право требования другому лицу, но решил об этом умолчать. Обычно это выясняется уже в процессе судебного разбирательства. Такая ситуация также может сделать реализацию уступленного права требования невозможной.Бывают случаи, когда уступаемое право требования является недействительным. Например, был куплен долг по расписке, а оказалось, что ее писал не должник, а иное лицо, и оснований для взыскания денег с должника нет.Также существует риск того, что должник уже после заключения договора уступки исполнит свое обязательство не цессионарию, а цеденту. По закону в таком случае добросовестный первоначальный кредитор должен передать все полученное покупателю права требования, но иногда бывает, что цедент об этом умалчивает. В таком случае нужно будет добиваться возврата того, что он неправомерно получил.Особенности применения цессииЦессию используют в разных сферах деятельности и везде есть своя специфика. Самвел Меграбян рекомендует перед заключением договора внимательно ознакомиться с правилами цессии, которые в кредитовании указаны в федеральном законе № 353-ФЗ, в долевом строительстве — в федеральном законе № 214-ФЗ, в банкротстве — в федеральном законе № 127-ФЗ.Юрист дополняет, что если кредитор несмотря на запрет передаст требование, то такая сделка все равно будет считаться действительной. Но должник в этом случае будет вправе привлечь кредитора к ответственности за нарушение запрета.

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