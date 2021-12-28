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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211228/televidenie-1765885019.html
Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода"
Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.12.2021
Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода"
Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода", об этом сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:05
2021-12-28T18:06
шоубиз
александр вертинский
ксения бородина
филипп киркоров
татьяна волосожар
максим траньков
татьяна навка
дмитрий соловьев (фигурист)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода", об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Федор Федотов решили выбрать "Танго Магнолия" Александра Вертинского. В номере принял участие шпиц Татьяны по кличке Декстер. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев отдали предпочтение танцу под песню "Black Magic Woman". Теледива воплотила образ колдуньи, к которой придет герой фигуриста. Он хотел сделать приворот, но сам оказался в сетях ворожеи. Дарья Мельникова и Максим Маринин серьезными быть не хотели. В финале они повторят номер под хит "Uno" группы "Little Big". Агата Муцениеце и Александр Энберт выступили под песню Елены Камбуровой "Дождик осенний". Даня Милохин вновь выходит на лед серебристом костюме и станцует под "Uptown Funk". "На "Ледниковом периоде" Даня научился собираться, а я – расслабляться. Я освободилась от собственных зажимов, стала добрее", — призналась Женя Медведева после проката Алине Загитовой. В конце программы назовут победителей шоу. В жюри — Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.Кто займет первое место, а кто получит приз зрительских симпатий, можно будет узнать 8 января в эфире Первого канала. Шоу начнется в 17.50.
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александр вертинский, ксения бородина, филипп киркоров, татьяна волосожар, максим траньков, татьяна навка, дмитрий соловьев (фигурист), евгения медведева, алина загитова, александр жулин, максим маринин, александр энберт, агата муцениеце, даня милохин
18:05 28.12.2021 (обновлено: 18:06 28.12.2021)
 
Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода"

Первый канал показал, какие номера выбрали участники "Ледникового периода" для финала

© Фото : Первый каналШоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода", об этом сообщила пресс-служба Первого канала.
© Фото : Первый каналШоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
© Фото : Первый каналШоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
Татьяна Волосожар и Федор Федотов решили выбрать "Танго Магнолия" Александра Вертинского. В номере принял участие шпиц Татьяны по кличке Декстер.
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев отдали предпочтение танцу под песню "Black Magic Woman". Теледива воплотила образ колдуньи, к которой придет герой фигуриста. Он хотел сделать приворот, но сам оказался в сетях ворожеи.
Дарья Мельникова и Максим Маринин серьезными быть не хотели. В финале они повторят номер под хит "Uno" группы "Little Big".
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
Агата Муцениеце и Александр Энберт выступили под песню Елены Камбуровой "Дождик осенний".
© Фото : Первый каналШоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
© Фото : Первый каналШоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
Даня Милохин вновь выходит на лед серебристом костюме и станцует под "Uptown Funk".
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал Шоу "Ледниковый период"
Шоу Ледниковый период
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
1 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
2 из 2
Шоу "Ледниковый период"
© Фото : Первый канал
"На "Ледниковом периоде" Даня научился собираться, а я – расслабляться. Я освободилась от собственных зажимов, стала добрее", — призналась Женя Медведева после проката Алине Загитовой.
В конце программы назовут победителей шоу. В жюри — Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.
Кто займет первое место, а кто получит приз зрительских симпатий, можно будет узнать 8 января в эфире Первого канала. Шоу начнется в 17.50.
Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова на проекте Ледниковый период - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 16:15Шоубиз
"Ледниковый период": самые яркие номера проекта
 
ШоубизАлександр ВертинскийКсения БородинаФилипп КиркоровТатьяна ВолосожарМаксим ТраньковТатьяна НавкаДмитрий Соловьев (фигурист)Евгения МедведеваАлина ЗагитоваАлександр ЖулинМаксим МарининАлександр ЭнбертАгата МуцениецеДаня Милохин
 
 
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