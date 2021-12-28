https://ria.ru/20211228/televidenie-1765885019.html

Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода"

Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода" - РИА Новости, 28.12.2021

Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода"

Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода", об этом сообщила пресс-служба Первого канала. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:05

2021-12-28T18:05

2021-12-28T18:06

шоубиз

александр вертинский

ксения бородина

филипп киркоров

татьяна волосожар

максим траньков

татьяна навка

дмитрий соловьев (фигурист)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Стало известно, какие номера повторят финалисты "Ледникового периода", об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Татьяна Волосожар и Федор Федотов решили выбрать "Танго Магнолия" Александра Вертинского. В номере принял участие шпиц Татьяны по кличке Декстер. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев отдали предпочтение танцу под песню "Black Magic Woman". Теледива воплотила образ колдуньи, к которой придет герой фигуриста. Он хотел сделать приворот, но сам оказался в сетях ворожеи. Дарья Мельникова и Максим Маринин серьезными быть не хотели. В финале они повторят номер под хит "Uno" группы "Little Big". Агата Муцениеце и Александр Энберт выступили под песню Елены Камбуровой "Дождик осенний". Даня Милохин вновь выходит на лед серебристом костюме и станцует под "Uptown Funk". "На "Ледниковом периоде" Даня научился собираться, а я – расслабляться. Я освободилась от собственных зажимов, стала добрее", — призналась Женя Медведева после проката Алине Загитовой. В конце программы назовут победителей шоу. В жюри — Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.Кто займет первое место, а кто получит приз зрительских симпатий, можно будет узнать 8 января в эфире Первого канала. Шоу начнется в 17.50.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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александр вертинский, ксения бородина, филипп киркоров, татьяна волосожар, максим траньков, татьяна навка, дмитрий соловьев (фигурист), евгения медведева, алина загитова, александр жулин, максим маринин, александр энберт, агата муцениеце, даня милохин