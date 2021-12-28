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Алкогольное отравление не покрывается страховкой, предупредили эксперты
Алкогольное отравление не покрывается страховкой, предупредили эксперты - РИА Новости, 28.12.2021
Алкогольное отравление не покрывается страховкой, предупредили эксперты
Алкогольное отравление и травмы из-за алкоголя, например, полученные за новогодним столом или в бане, не являются страховым случаем, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:13
2021-12-28T08:13
росгосстрах
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алкогольное отравление и травмы из-за алкоголя, например, полученные за новогодним столом или в бане, не являются страховым случаем, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха"."Само по себе отравление алкоголем не является страховым случаем, и попытка получить страховое возмещение после него однозначно повлечет отказ в выплате - независимо от того, какой именно напиток стал причиной (чаще всего обилие крепких или очевидный контрафакт). Во-вторых, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, также являются исключением из большинства программ добровольного страхования", - уточняют они."Самые распространенные несчастные случаи с любителями попариться - это ожоги кипятком или горячим паром, возможно, это опять же происходит из-за сочетания пара и алкоголя", - отмечает начальник управления выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Полина Григорьева. Ожоги и другие травмы в бане, полученные в трезвом виде, признаются страховыми случаями.К разряду традиционно "праздничных" в "Росгосстрахе" относят и страховые случаи, случившиеся во время подготовки новогоднего стола: салатов, селедки под шубой, нарезок. Нередко тяжелые ранения, включая и открытые переломы, клиенты компании получают при разделке рыбы или рубке мяса. А самые тяжелые травмы - размозжения пальцев рук в результате попадания в электромясорубку.Также в управлении выплат по личному страхованию "Росгосстраха" хорошо помнят страховой случай с одной дамой, которая обратилась в компанию после разрыва сухожилия пальца кисти. Травма была получена во время застолья - когда страховательница привстала со стула, потянувшись за хлебом, подруга решила "по приколу" отодвинуть из-под нее стул. Как результат - падение и удар прямым пальцем об пол. "Веселье - это прекрасно, но прежде чем подшутить, надо думать, к чему это может привести", - добавляет Григорьева.
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росгосстрах
08:13 28.12.2021
 
Алкогольное отравление не покрывается страховкой, предупредили эксперты

Эксперты "Росгосстраха": алкогольное отравление не покрывается страховкой

© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / silian
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Алкогольное отравление и травмы из-за алкоголя, например, полученные за новогодним столом или в бане, не являются страховым случаем, рассказали РИА Новости эксперты "Росгосстраха".
"Само по себе отравление алкоголем не является страховым случаем, и попытка получить страховое возмещение после него однозначно повлечет отказ в выплате - независимо от того, какой именно напиток стал причиной (чаще всего обилие крепких или очевидный контрафакт). Во-вторых, травмы, полученные в состоянии алкогольного опьянения, также являются исключением из большинства программ добровольного страхования", - уточняют они.
"Самые распространенные несчастные случаи с любителями попариться - это ожоги кипятком или горячим паром, возможно, это опять же происходит из-за сочетания пара и алкоголя", - отмечает начальник управления выплат по личному страхованию "Росгосстраха" Полина Григорьева. Ожоги и другие травмы в бане, полученные в трезвом виде, признаются страховыми случаями.
К разряду традиционно "праздничных" в "Росгосстрахе" относят и страховые случаи, случившиеся во время подготовки новогоднего стола: салатов, селедки под шубой, нарезок. Нередко тяжелые ранения, включая и открытые переломы, клиенты компании получают при разделке рыбы или рубке мяса. А самые тяжелые травмы - размозжения пальцев рук в результате попадания в электромясорубку.
Также в управлении выплат по личному страхованию "Росгосстраха" хорошо помнят страховой случай с одной дамой, которая обратилась в компанию после разрыва сухожилия пальца кисти. Травма была получена во время застолья - когда страховательница привстала со стула, потянувшись за хлебом, подруга решила "по приколу" отодвинуть из-под нее стул. Как результат - падение и удар прямым пальцем об пол. "Веселье - это прекрасно, но прежде чем подшутить, надо думать, к чему это может привести", - добавляет Григорьева.
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