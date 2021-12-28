https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

"Спутник V" нейтрализует омикрон-штамм коронавируса, заявил Путин

"Спутник V" нейтрализует омикрон-штамм коронавируса, заявил Путин - РИА Новости, 28.12.2021

"Спутник V" нейтрализует омикрон-штамм коронавируса, заявил Путин

Вакцина "Спутник V" нейтрализует новый штамм коронавируса "омикрон", сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института имени... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:41

2021-12-28T14:41

2021-12-28T21:13

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вакцинация россиян от covid-19

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С-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" нейтрализует новый штамм коронавируса "омикрон", сообщил президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института имени Гамалеи."Я разговаривал с руководителем института имени Гамалеи, они провели исследование, и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон", — сказал Путин во вторник на саммите СНГ в Санкт-Петербурге."Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий", — добавил он.По словам президента, эффективность "Спутника V" против коронавируса составляет около 90 процентов."Но вот коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации где-то 90 с лишним процентов (населения. — Прим. ред.), 90-95", — сказал Путин.Он поинтересовался у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, как с этим обстоит дело в России."На сегодняшний день мы приближаемся к 56 процентам", — сказала она, отметив, что в это число это входят и переболевшие, и вакцинированные."Пятьдесят шесть? А нужно девяносто", — отреагировал Путин.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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