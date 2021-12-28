https://ria.ru/20211228/sochi-1765784246.html

Сочи по итогам года примет почти семь миллионов туристов

Сочи по итогам года примет почти семь миллионов туристов - РИА Новости, 28.12.2021

Сочи по итогам года примет почти семь миллионов туристов

Сочи посетят почти семь миллионов отдыхающих в 2021 году, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T13:46

2021-12-28T13:46

2021-12-28T14:11

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СОЧИ, 28 дек – РИА Новости. Сочи посетят почти семь миллионов отдыхающих в 2021 году, сообщила пресс-служба городской администрации."С учетом наметившейся динамики турпотока по итогам года планируется принять порядка 6,9 миллиона гостей, что на 4,6 процента превышает показатель 2019 года и на 23,5 процентов — 2020-го", — говорится в релизе.Уточняется, что спрос на отдых в городе-курорте остается стабильным, несмотря на ограничения, действующие при заселении в отель.Ранее оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика" рассказал, что пассажиропоток воздушной гавани Сочи на новогодних праздниках составит почти 387 тысяч человек, что на 7,2 тысячи больше, чем в прошлые рождественские каникулы.

https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html

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