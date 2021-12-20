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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211220/sochi-1764509776.html
Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы
Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы - РИА Новости, 20.12.2021
Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы
Сочинский международный аэропорт примет 387 тысяч пассажиров на прилет и вылет в период новогодних праздников, сообщает оператор кубанских аэропортов... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T18:05
2021-12-20T18:05
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аэропорт
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СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Сочинский международный аэропорт примет 387 тысяч пассажиров на прилет и вылет в период новогодних праздников, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."С 25 декабря 2021 г по 10 января 2022 года пассажиропоток аэропорта Сочи составит почти 387 тысяч. Это на 7,2 тысячи путешественников больше, чем в прошлые рождественские каникулы", — отмечается в релизе.По данным оператора, в праздничные дни на курорт прибудет 208,5 тысячи человек, что больше на четыре процента, чем год назад.Чуть меньше прогноз на вылет именно на время праздников — 178 тысяч пассажиров планируют покинуть Сочи в это время.
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сочи, новости - туризм, туризм, аэропорт, новый год, туристы, куда можно лететь
18:05 20.12.2021
 
Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы

Аэропорт Сочи примет 387 тысяч пассажиров в новогодние праздники

© РИА Новости / Артур ЛебедевПассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Сочинский международный аэропорт примет 387 тысяч пассажиров на прилет и вылет в период новогодних праздников, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"С 25 декабря 2021 г по 10 января 2022 года пассажиропоток аэропорта Сочи составит почти 387 тысяч. Это на 7,2 тысячи путешественников больше, чем в прошлые рождественские каникулы", — отмечается в релизе.
По данным оператора, в праздничные дни на курорт прибудет 208,5 тысячи человек, что больше на четыре процента, чем год назад.
Чуть меньше прогноз на вылет именно на время праздников — 178 тысяч пассажиров планируют покинуть Сочи в это время.
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