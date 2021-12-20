https://ria.ru/20211220/sochi-1764509776.html

Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы

Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы - РИА Новости, 20.12.2021

Названо число гостей, которых примет аэропорт Сочи в новогодние каникулы

Сочинский международный аэропорт примет 387 тысяч пассажиров на прилет и вылет в период новогодних праздников, сообщает оператор кубанских аэропортов... РИА Новости, 20.12.2021

2021-12-20T18:05

2021-12-20T18:05

2021-12-20T18:05

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СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Сочинский международный аэропорт примет 387 тысяч пассажиров на прилет и вылет в период новогодних праздников, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."С 25 декабря 2021 г по 10 января 2022 года пассажиропоток аэропорта Сочи составит почти 387 тысяч. Это на 7,2 тысячи путешественников больше, чем в прошлые рождественские каникулы", — отмечается в релизе.По данным оператора, в праздничные дни на курорт прибудет 208,5 тысячи человек, что больше на четыре процента, чем год назад.Чуть меньше прогноз на вылет именно на время праздников — 178 тысяч пассажиров планируют покинуть Сочи в это время.

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