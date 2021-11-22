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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211122/sochi-1760132611.html
На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток
На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток - РИА Новости, 22.11.2021
На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток
Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:31
2021-11-22T13:31
туризм
отдых
краснодарский край
роза хутор
новости - туризм
турпоток
туристы
вениамин кондратьев
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СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор"."В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.Отмечается, что в целом, за лето 2021 года "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.Ранее сообщалось, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку о перенесенном заболевании. При отсутствии этих документов, отдыхающим необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель.
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отдых, краснодарский край, роза хутор, новости - туризм, турпоток, туристы, вениамин кондратьев, туризм, курорт, коронавирус covid-19
13:31 22.11.2021
 
На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток

Турпоток на популярный курорт Краснодарского края снизился из-за новых антиковидных мер

© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"Роза Пик на курорте "Роза Хутор"
Роза Пик на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".
"В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.
Отмечается, что в целом, за лето 2021 года "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.
Ранее сообщалось, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку о перенесенном заболевании. При отсутствии этих документов, отдыхающим необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель.
Церковь Дмитрия на Крови (слева) и Спасо-Преображенский собор в Угличе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
11:13Туризм
Стало известно, куда российские туристы поедут отдыхать на Новый год
 
ТуризмОтдыхКраснодарский крайРоза ХуторНовости - ТуризмтурпотоктуристыВениамин КондратьевТуризмКурортКоронавирус COVID-19
 
 
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