https://ria.ru/20211122/sochi-1760132611.html

На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток

На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток - РИА Новости, 22.11.2021

На краснодарском курорте рассказали, как ограничения повлияли на турпоток

Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:31

2021-11-22T13:31

2021-11-22T13:31

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вениамин кондратьев

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СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Правила заселения в сочинские отели, вступившие в силу в августе 2021 года, значительно сократили турпоток в горный кластер, сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор"."В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока", — приводятся в сообщении слова генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.Отмечается, что в целом, за лето 2021 года "Роза хутор" посетили 850 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составляла 800 тысяч. Однако уточняется, что в текущем году из-за отсутствия локдауна сезон был открыт на месяц раньше, чем в предыдущем.Ранее сообщалось, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому туристы, прибывающие на курорты Краснодарского края, должны предоставить сертификат о вакцинации, медотвод, либо справку о перенесенном заболевании. При отсутствии этих документов, отдыхающим необходимо сделать эту прививку не позднее трех дней после заселения в отель.

https://ria.ru/20211122/novyygod-1760125751.html

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